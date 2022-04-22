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Бойцы 128-й ОГШБр из миномета уничтожили танк Т-72 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 128-й ОГШБр из миномета уничтожили танк Т-72 оккупантов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Минометная батарея горно-штурмового батальона "Закарпатского легиона" уничтожила российский танк Т-72, ​​который маневрировал у лесопосадки и готовился открыть огонь по нашим позициям. Цель поражена миной калибра 120 мм. После попадания в танк экипаж погиб", - говорится в сообщении.

Чтобы попасть в бронированную цель из миномета на расстоянии в несколько километров, нужно большое мастерство, отметили в Генштабе.

Также смотрите: "Часто спрашивают, что лучше – NLAW или Javelin. Скажу по опыту - лучше всего использовать их в паре", – оператор ПТРК 128-й бригады поделился "рецептами" уничтожения техники РФ. ФОТО

танк (2260) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


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Топ комментарии
+20
С миномёта?!
Вот это танки у русни. АналоГовнет.
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22.04.2022 18:06
+19
Ну 120 мм мина-это не шутки!
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22.04.2022 18:09
+16
Кажуть, Фортуна допомога сміливим!
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22.04.2022 18:08
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Сортировать:
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С миномёта?!
Вот это танки у русни. АналоГовнет.
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22.04.2022 18:06 Ответить
Ну 120 мм мина-это не шутки!
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22.04.2022 18:09 Ответить
Кажуть, Фортуна допомога сміливим!
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22.04.2022 18:08 Ответить
30 мин на 1 танк?
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22.04.2022 18:08 Ответить
Думаю більше, дивлячись на те, як перепахане поле. Але то не важливо, головне що хоч раз поцілили.
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22.04.2022 18:11 Ответить
ты со скольких мин попадёшь...?
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22.04.2022 18:16 Ответить
Вартість 30 мін і танка самі порахуєте?
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22.04.2022 18:27 Ответить
если так, то очень дешево цена \ качество. конечно с чего-то управляемого поэффективнее было бы
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22.04.2022 18:28 Ответить
не дешевле точно с управляемого -подобная мина (у кацапчуков есть подобная ) с лазерным наведением стоит около 40 тыс.у.е и надо еще цель подсветить наводчику или от лазерного дальномера своей бронетехники или с вертолета или с бпла
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22.04.2022 20:39 Ответить
да хоть 300. Орки в аду, танк уничтожен. А мины - дело наживное.
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22.04.2022 18:46 Ответить
Мін є дуже багато, їх нема сенсу економити.
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22.04.2022 18:58 Ответить
Це або напричуд велике везіння,або дезінформація. Звичайний міномет не має такої точності ураження. Військові підтвердять.
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22.04.2022 18:09 Ответить
Та подивіться на воронки навколо...А одна-того...
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22.04.2022 18:13 Ответить
какая точность, там есть круг, а дальше теория вероятности
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22.04.2022 18:20 Ответить
Досвідчениймінометник з другого пострілу може міну оркам в штани затнути.
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22.04.2022 19:04 Ответить
1218-й-черговий респект...
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22.04.2022 18:13 Ответить
Гинуть герої, а орки знищуються, тому правильно писати: екіпаж був знищений.
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22.04.2022 18:38 Ответить
Ювеліри найвищого гатунку! Честь і хвала за хоробрість та майстерність.
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22.04.2022 20:05 Ответить
В мінометника був і час, і натхнення.
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22.04.2022 20:41 Ответить
А, головне, достатньо мін.
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22.04.2022 21:03 Ответить
БАРБЕКЮ?)))))
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22.04.2022 21:18 Ответить
Случайное попадание мины в танк.Во ВМВ были единичные случаи,что минами из минометов самолеты сбивали,то вообще из разряда"очевидное невероятное"
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22.04.2022 22:19 Ответить
 
 