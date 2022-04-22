Бойцы 128-й ОГШБр из миномета уничтожили танк Т-72 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 128-й ОГШБр из миномета уничтожили танк Т-72 оккупантов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Минометная батарея горно-штурмового батальона "Закарпатского легиона" уничтожила российский танк Т-72, ​​который маневрировал у лесопосадки и готовился открыть огонь по нашим позициям. Цель поражена миной калибра 120 мм. После попадания в танк экипаж погиб", - говорится в сообщении.

Чтобы попасть в бронированную цель из миномета на расстоянии в несколько километров, нужно большое мастерство, отметили в Генштабе.

Также смотрите: "Часто спрашивают, что лучше – NLAW или Javelin. Скажу по опыту - лучше всего использовать их в паре", – оператор ПТРК 128-й бригады поделился "рецептами" уничтожения техники РФ. ФОТО