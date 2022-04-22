Бійці 128-ї ОГШБр з міномета знищили танк Т-72 окупантів. ВIДЕО

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади з міномета знищили російський танк Т-72.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Мінометна батарея гірсько-штурмового батальйону "Закарпатського легіону" знищила російський танк Т-72, який маневрував біля лісопосадки й готувався відкрити вогонь по наших позиціях. Ціль уражена міною калібру 120 мм. Після влучання в танку здетонував боєкомплект, від вибуху змістило башту, весь екіпаж загинув", - йдеться у повідомленні.

Щоб влучити в броньовану ціль із міномета на відстані кілька кілометрів, потрібна неабияка майстерність, зазначили у Генштабі.

Також дивіться: "Часто запитують, що краще - NLAW чи Javelin. Скажу з досвіду, найкраще використовувати їх у парі", - оператор ПТРК 128-ї бригади поділився "рецептами" знищення техніки РФ. ФОТО