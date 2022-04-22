Бійці 128-ї ОГШБр з міномета знищили танк Т-72 окупантів. ВIДЕО
Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади з міномета знищили російський танк Т-72.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
"Мінометна батарея гірсько-штурмового батальйону "Закарпатського легіону" знищила російський танк Т-72, який маневрував біля лісопосадки й готувався відкрити вогонь по наших позиціях. Ціль уражена міною калібру 120 мм. Після влучання в танку здетонував боєкомплект, від вибуху змістило башту, весь екіпаж загинув", - йдеться у повідомленні.
Щоб влучити в броньовану ціль із міномета на відстані кілька кілометрів, потрібна неабияка майстерність, зазначили у Генштабі.
Топ коментарі
+20 Старый зольдат
показати весь коментар22.04.2022 18:06
+19 andrew_sc
показати весь коментар22.04.2022 18:09
+16 Simeon Kukushkin #445513
показати весь коментар22.04.2022 18:08
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Вот это танки у русни. АналоГовнет.