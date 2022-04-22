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Бійці 128-ї ОГШБр з міномета знищили танк Т-72 окупантів. ВIДЕО

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади з міномета знищили російський танк Т-72.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Мінометна батарея гірсько-штурмового батальйону "Закарпатського легіону" знищила російський танк Т-72, який маневрував біля лісопосадки й готувався відкрити вогонь по наших позиціях. Ціль уражена міною калібру 120 мм. Після влучання в танку здетонував боєкомплект, від вибуху змістило башту, весь екіпаж загинув", - йдеться у повідомленні.

Щоб влучити в броньовану ціль із міномета на відстані кілька кілометрів, потрібна неабияка майстерність, зазначили у Генштабі.

Також дивіться: "Часто запитують, що краще - NLAW чи Javelin. Скажу з досвіду, найкраще використовувати їх у парі", - оператор ПТРК 128-ї бригади поділився "рецептами" знищення техніки РФ. ФОТО

Автор: 

танк (2071) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


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Топ коментарі
+20
С миномёта?!
Вот это танки у русни. АналоГовнет.
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22.04.2022 18:06
+19
Ну 120 мм мина-это не шутки!
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22.04.2022 18:09
+16
Кажуть, Фортуна допомога сміливим!
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22.04.2022 18:08
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С миномёта?!
Вот это танки у русни. АналоГовнет.
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22.04.2022 18:06 Відповісти
Ну 120 мм мина-это не шутки!
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22.04.2022 18:09 Відповісти
Кажуть, Фортуна допомога сміливим!
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22.04.2022 18:08 Відповісти
30 мин на 1 танк?
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22.04.2022 18:08 Відповісти
Думаю більше, дивлячись на те, як перепахане поле. Але то не важливо, головне що хоч раз поцілили.
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22.04.2022 18:11 Відповісти
ты со скольких мин попадёшь...?
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22.04.2022 18:16 Відповісти
Вартість 30 мін і танка самі порахуєте?
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22.04.2022 18:27 Відповісти
если так, то очень дешево цена \ качество. конечно с чего-то управляемого поэффективнее было бы
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22.04.2022 18:28 Відповісти
не дешевле точно с управляемого -подобная мина (у кацапчуков есть подобная ) с лазерным наведением стоит около 40 тыс.у.е и надо еще цель подсветить наводчику или от лазерного дальномера своей бронетехники или с вертолета или с бпла
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22.04.2022 20:39 Відповісти
да хоть 300. Орки в аду, танк уничтожен. А мины - дело наживное.
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22.04.2022 18:46 Відповісти
Мін є дуже багато, їх нема сенсу економити.
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22.04.2022 18:58 Відповісти
Це або напричуд велике везіння,або дезінформація. Звичайний міномет не має такої точності ураження. Військові підтвердять.
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22.04.2022 18:09 Відповісти
Та подивіться на воронки навколо...А одна-того...
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22.04.2022 18:13 Відповісти
какая точность, там есть круг, а дальше теория вероятности
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22.04.2022 18:20 Відповісти
Досвідчениймінометник з другого пострілу може міну оркам в штани затнути.
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22.04.2022 19:04 Відповісти
1218-й-черговий респект...
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22.04.2022 18:13 Відповісти
Гинуть герої, а орки знищуються, тому правильно писати: екіпаж був знищений.
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22.04.2022 18:38 Відповісти
Ювеліри найвищого гатунку! Честь і хвала за хоробрість та майстерність.
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22.04.2022 20:05 Відповісти
В мінометника був і час, і натхнення.
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22.04.2022 20:41 Відповісти
А, головне, достатньо мін.
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22.04.2022 21:03 Відповісти
БАРБЕКЮ?)))))
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22.04.2022 21:18 Відповісти
Случайное попадание мины в танк.Во ВМВ были единичные случаи,что минами из минометов самолеты сбивали,то вообще из разряда"очевидное невероятное"
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22.04.2022 22:19 Відповісти
 
 