Усиление "богов войны" – какую артиллерию получит Украина? | БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Гаубицы M777, дальнобойный Caesar и САУ Dana M2 и не только – это новая тяжелая артиллерия украинской армии. Помощь артиллерией и боекомплектом к ней – именно то, о чем Украина годами просила у западных партнеров.

Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ собрал и систематизировал информацию из открытых источников о том, какие "взрывные подарки" приехали в Украину.

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