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Усиление "богов войны" – какую артиллерию получит Украина? | БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Гаубицы M777, дальнобойный Caesar и САУ Dana M2 и не только – это новая тяжелая артиллерия украинской армии. Помощь артиллерией и боекомплектом к ней – именно то, о чем Украина годами просила у западных партнеров.

Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ собрал и систематизировал информацию из открытых источников о том, какие "взрывные подарки" приехали в Украину.

Смотрите также: Чистый "птичкопад" в Чистый Четверг | Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

артиллерия (636) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+9
https://www.youtube.com/watch?v=UxqmzaECdEM Тепер вже німці співають - Ой, у лузі червона калина!"
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23.04.2022 17:10
+4
как тебе это...?
https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg

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23.04.2022 17:26
+2
Теперь надо остерегаться рашкинских беспилотников-разведчиков, чтобы они не передали своим местоположение этих ништяков. Кстати, а что там с С-300, переданный Украине то ли Чехией, то ли Словакией? Уж не уничтожили ли ее орки?
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23.04.2022 17:09
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Правила форума Совет форумчан
Для кого "зібрав і систематизував"?
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23.04.2022 17:04 Ответить
для слухачів каналу. відповідь проста і зрозуміла навіть для ...
вам не зрозуміло?
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23.04.2022 17:22 Ответить
Цезарь, Дана - гуд, м777 - на первое время пойдет, там ценность только в экскалибурах
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23.04.2022 17:06 Ответить
А де ж це подівся Кім, чого це не слідкує за нашими військовими чи в нього як завжди все ОК.
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23.04.2022 17:16 Ответить
В нас військовим збирають їжу. Якраз в Миколаївську область...
ЦЕ просто треш. Голодні сидять.
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23.04.2022 18:22 Ответить
Закупите для армии, пожалуйста, беспилотники и приборы ночного видения
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23.04.2022 17:08 Ответить
Буткевич принципово користується херовим мікрофоном
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23.04.2022 17:09 Ответить
Теперь надо остерегаться рашкинских беспилотников-разведчиков, чтобы они не передали своим местоположение этих ништяков. Кстати, а что там с С-300, переданный Украине то ли Чехией, то ли Словакией? Уж не уничтожили ли ее орки?
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23.04.2022 17:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UxqmzaECdEM Тепер вже німці співають - Ой, у лузі червона калина!"
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23.04.2022 17:10 Ответить
как тебе это...?
https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg

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23.04.2022 17:26 Ответить
як на мене краще за пінка, хоча і там є, - менше понтів більше голосу...
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23.04.2022 17:26 Ответить
***** это все рассказывать?
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23.04.2022 17:16 Ответить
Думаєте Офіс президента про це ще не знає?
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23.04.2022 18:27 Ответить
Perfect presents)))
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23.04.2022 17:17 Ответить
Канада отправила в Украину 4 относительно новые гаубицы M777.

M777 - британская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems.

Считается самой легкой гаубицей подобного типа (для сравнения: масса аналогичной по дальности стрельбы гаубицы M198 составляет 7150 кг), что допускает транспортировку на внешней подвеске вертолета. Такой вес достигается широким использованием в конструкции титана.

Расчет гаубицы также уменьшен до пяти человек

Характеристики:

Масса, кг 4218;

Экипаж (расчет), чел. 7+1;

Калибр, мм 155 мм;

Скорострельность, выстрелов/мин 2 (норма), 5 (максимум);

Максимальная дальность, (м.) M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.
"Умные" боеприпасы M982 Excalibur с GPS-наведением при использовании из гаубицы M-777 имеют высокую дальность, проверенную во время реальных боев.
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/4/23/464702/
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23.04.2022 17:24 Ответить
если в доме радость, радуйся потише, рядом ходит зависть, может и услышать....от і я кажу, навіщо це все показувати й викладувати, навіщо?! страху нема чи що, з якою метою це робишь?
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23.04.2022 18:07 Ответить
Довбодятли, коли буде в Україні, тоді і триндіть! А то лиш "буде" - питання коли?
Для яких придурків цей вкид?
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23.04.2022 18:27 Ответить
Цей канал - один із самих невдалих проектів цензора. Ніяк і ні про що.
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23.04.2022 18:42 Ответить
пресса ежечасно предупреждает,не снимайте на телефоны объекты в городах попавшие под обстрел,вы выдаёте и помогаете врагу...а тут полное кино,причём цветное,тута можно показывать,что завезли и где встречать."Горе менi з вами" сказав Тарас Шевченко,тай i вмер.
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23.04.2022 19:31 Ответить
 
 