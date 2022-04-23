Посилення "богів війни" – яку артилерію отримає Україна? | БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО
Гаубиці M777, далекобійний Caesar та САУ Dana M2 і не тільки – усе це нова важка артилерія української армії. Допомога артилерією та боєкомплектом до неї – саме те, про що Україна роками просила у західних партнерів.
Богдан Буткевич у "Без цензури" на Цензор.НЕТ зібрав і систематизував інформацію із відкритих джерел про те, які саме "вибухові подарунки" приїхали до України.
Топ коментарі
+9 три - пятнадцать
показати весь коментар23.04.2022 17:10
+4 Великая Исландия
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+2 Sultanbek Qaradomalaq #478166
показати весь коментар23.04.2022 17:09
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ЦЕ просто треш. Голодні сидять.
https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg
M777 - британская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems.
Считается самой легкой гаубицей подобного типа (для сравнения: масса аналогичной по дальности стрельбы гаубицы M198 составляет 7150 кг), что допускает транспортировку на внешней подвеске вертолета. Такой вес достигается широким использованием в конструкции титана.
Расчет гаубицы также уменьшен до пяти человек
Характеристики:
Масса, кг 4218;
Экипаж (расчет), чел. 7+1;
Калибр, мм 155 мм;
Скорострельность, выстрелов/мин 2 (норма), 5 (максимум);
Максимальная дальность, (м.) M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.
"Умные" боеприпасы M982 Excalibur с GPS-наведением при использовании из гаубицы M-777 имеют высокую дальность, проверенную во время реальных боев.
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/4/23/464702/
Для яких придурків цей вкид?