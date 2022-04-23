Посилення "богів війни" – яку артилерію отримає Україна? | БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Гаубиці M777, далекобійний Caesar та САУ Dana M2 і не тільки – усе це нова важка артилерія української армії. Допомога артилерією та боєкомплектом до неї – саме те, про що Україна роками просила у західних партнерів.

Богдан Буткевич у "Без цензури" на Цензор.НЕТ зібрав і систематизував інформацію із відкритих джерел про те, які саме "вибухові подарунки" приїхали до України.

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