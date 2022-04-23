УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4158 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
24 887 23

Посилення "богів війни" – яку артилерію отримає Україна? | БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Гаубиці M777, далекобійний Caesar та САУ Dana M2 і не тільки – усе це нова важка артилерія української армії. Допомога артилерією та боєкомплектом до неї – саме те, про що Україна роками просила у західних партнерів.

Богдан Буткевич у "Без цензури" на Цензор.НЕТ зібрав і систематизував інформацію із відкритих джерел про те, які саме "вибухові подарунки" приїхали до України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чистий пташкопад у Чистий Четвер | Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

артилерія (789) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
https://www.youtube.com/watch?v=UxqmzaECdEM Тепер вже німці співають - Ой, у лузі червона калина!"
показати весь коментар
23.04.2022 17:10
+4
как тебе это...?
https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg

показати весь коментар
23.04.2022 17:26
+2
Теперь надо остерегаться рашкинских беспилотников-разведчиков, чтобы они не передали своим местоположение этих ништяков. Кстати, а что там с С-300, переданный Украине то ли Чехией, то ли Словакией? Уж не уничтожили ли ее орки?
показати весь коментар
23.04.2022 17:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для кого "зібрав і систематизував"?
показати весь коментар
23.04.2022 17:04 Відповісти
для слухачів каналу. відповідь проста і зрозуміла навіть для ...
вам не зрозуміло?
показати весь коментар
23.04.2022 17:22 Відповісти
Цезарь, Дана - гуд, м777 - на первое время пойдет, там ценность только в экскалибурах
показати весь коментар
23.04.2022 17:06 Відповісти
А де ж це подівся Кім, чого це не слідкує за нашими військовими чи в нього як завжди все ОК.
показати весь коментар
23.04.2022 17:16 Відповісти
В нас військовим збирають їжу. Якраз в Миколаївську область...
ЦЕ просто треш. Голодні сидять.
показати весь коментар
23.04.2022 18:22 Відповісти
Закупите для армии, пожалуйста, беспилотники и приборы ночного видения
показати весь коментар
23.04.2022 17:08 Відповісти
Буткевич принципово користується херовим мікрофоном
показати весь коментар
23.04.2022 17:09 Відповісти
Теперь надо остерегаться рашкинских беспилотников-разведчиков, чтобы они не передали своим местоположение этих ништяков. Кстати, а что там с С-300, переданный Украине то ли Чехией, то ли Словакией? Уж не уничтожили ли ее орки?
показати весь коментар
23.04.2022 17:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UxqmzaECdEM Тепер вже німці співають - Ой, у лузі червона калина!"
показати весь коментар
23.04.2022 17:10 Відповісти
как тебе это...?
https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg

показати весь коментар
23.04.2022 17:26 Відповісти
як на мене краще за пінка, хоча і там є, - менше понтів більше голосу...
показати весь коментар
23.04.2022 17:26 Відповісти
***** это все рассказывать?
показати весь коментар
23.04.2022 17:16 Відповісти
Думаєте Офіс президента про це ще не знає?
показати весь коментар
23.04.2022 18:27 Відповісти
Perfect presents)))
показати весь коментар
23.04.2022 17:17 Відповісти
Канада отправила в Украину 4 относительно новые гаубицы M777.

M777 - британская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems.

Считается самой легкой гаубицей подобного типа (для сравнения: масса аналогичной по дальности стрельбы гаубицы M198 составляет 7150 кг), что допускает транспортировку на внешней подвеске вертолета. Такой вес достигается широким использованием в конструкции титана.

Расчет гаубицы также уменьшен до пяти человек

Характеристики:

Масса, кг 4218;

Экипаж (расчет), чел. 7+1;

Калибр, мм 155 мм;

Скорострельность, выстрелов/мин 2 (норма), 5 (максимум);

Максимальная дальность, (м.) M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.
"Умные" боеприпасы M982 Excalibur с GPS-наведением при использовании из гаубицы M-777 имеют высокую дальность, проверенную во время реальных боев.
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/4/23/464702/
показати весь коментар
23.04.2022 17:24 Відповісти
если в доме радость, радуйся потише, рядом ходит зависть, может и услышать....от і я кажу, навіщо це все показувати й викладувати, навіщо?! страху нема чи що, з якою метою це робишь?
показати весь коментар
23.04.2022 18:07 Відповісти
Довбодятли, коли буде в Україні, тоді і триндіть! А то лиш "буде" - питання коли?
Для яких придурків цей вкид?
показати весь коментар
23.04.2022 18:27 Відповісти
Цей канал - один із самих невдалих проектів цензора. Ніяк і ні про що.
показати весь коментар
23.04.2022 18:42 Відповісти
пресса ежечасно предупреждает,не снимайте на телефоны объекты в городах попавшие под обстрел,вы выдаёте и помогаете врагу...а тут полное кино,причём цветное,тута можно показывать,что завезли и где встречать."Горе менi з вами" сказав Тарас Шевченко,тай i вмер.
показати весь коментар
23.04.2022 19:31 Відповісти
 
 