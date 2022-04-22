Чистий пташкопад у Чистий Четвер | Без цензури. ВIДЕО
Вчора був Чистий Четвер, і в цей день стався чистий-пречистий пташкопад, себто падіння різних літальних (і не дуже) апаратів Російської Фередації. Детальніше про день значних втрат у авіації ворога – у "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
Детальніше про день значних втрат у авіації ворога – у "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
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saper
показати весь коментар22.04.2022 17:29 Відповісти Мені подобається 6
Сэм Саммюэль
показати весь коментар22.04.2022 18:09 Відповісти Мені подобається 1
Jimmy Hill
показати весь коментар22.04.2022 20:17 Відповісти Мені подобається 0
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