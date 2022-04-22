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Чистый "птичкопад" в Чистый Четверг | Без цензуры. ВИДЕО

Вчера был Чистый Четверг, и в этот день произошел чисто-пречистый птичкопад, то есть падение разных летательных (и не очень) аппаратов Российской Федерации. Детальнее о дне значительных потерь для авиации врага – "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

Детальнее о дне значительных потерь для авиации врага – "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельные для России подарки - какое еще оружие получит Украина | Без цензуры. ВИДЕО

армия РФ (19387) Буткевич Богдан (433)


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4 літаки
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22.04.2022 17:29 Ответить
ай, молодцi!
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22.04.2022 18:09 Ответить
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22.04.2022 20:17 Ответить
 
 