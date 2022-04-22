Чистый "птичкопад" в Чистый Четверг | Без цензуры. ВИДЕО
Вчера был Чистый Четверг, и в этот день произошел чисто-пречистый птичкопад, то есть падение разных летательных (и не очень) аппаратов Российской Федерации. Детальнее о дне значительных потерь для авиации врага – "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.
Детальнее о дне значительных потерь для авиации врага – "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.
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saper
показать весь комментарий22.04.2022 17:29 Ответить Мне нравится 6
Сэм Саммюэль
показать весь комментарий22.04.2022 18:09 Ответить Мне нравится 1
Jimmy Hill
показать весь комментарий22.04.2022 20:17 Ответить Мне нравится 0
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