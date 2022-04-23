Пинчук призвал участников Венецианской биеннале-2022 вдохновить мир помочь украинцам в Мариуполе: "Мы еще можем их спасти". ВИДЕО

21 апреля в рамках Венецианской биеннале-2022 состоялось открытие выставки "Это Украина: Защищая свободу".

Выставка организована при участии фонда Виктора Пинчука, Офиса президента и Министерства культуры Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PinchukArtCentre.

Открытие началось с обращения бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука.

"Меня зовут Виктор Пинчук. Я украинец. Я очень горжусь говорить "Украинец", – начал он свое выступление.

"Война имеет разные фронты, прежде всего – военный, а также политический, дипломатический, экономический, информационный и очень важный – культурный фронт. Мы решили, что здесь, в Венеции, должны показать, как Украина борется за свободу. Для нас здесь очень важно показать через современное искусство, за какие ценности мы боремся. Я знаю, что война будет вдохновлять вас, возможно, на век вперед, но нам нужно ваше вдохновение сейчас! Чтобы побуждать других людей помогать Украине, присылать оружие, прямо сейчас!" – отметил он.

Пинчук в своем выступлении представил видеообращение украинской защитницы из бункера в Мариуполе, которое было записано три недели назад, а 5 дней назад ее убили россияне.

"Мы не хотим быть героями и мучениками посмертно. Люди хотят жить и восстанавливать разрушенную Украину. Не надо потом снимать об этом фильмы и писать книги. Не надо говорить, что вы не знали или не могли помочь. Знали. И могли", - обратилась украинская защитница из бункера в Мариуполе.

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"Это видео действительно невозможно смотреть, но это - мощный сигнал к вам, художественному миру - вы должны вдохновлять людей, мир сейчас. Сейчас мы еще можем спасти жизнь украинцев", - призвал Пинчук.

Далее к участникам Венецианского биеннале обратился президент Украины Владимир Зеленский.

В начале своего выступления глава государства отметил, что действия тиранов подпитывает неготовность одних свободных людей, живущих в безопасности, вовремя поддержать усилия других свободных людей, которым грозит тирания.

"Если весь демократический мир построен на идеях свободы, то почему, защищая свободу, часто чувствуешь себя в одиночестве? Если свобода является универсальной ценностью, то почему борьба за свободу разных народов никогда не получает одинаковой поддержки?" – спросил Зеленский в видеообращении.

По его словам, ни политики, ни эксперты, ни медиа не ответят на эти вопросы, поскольку ответы на них - вне слов.

Президент подчеркнул, что не бывает тираний, которые не пытались бы ограничить искусство, видя его силу, и само искусство может сказать миру то, что не рассказать словами.

"Искусство передает ощущения", - отметил Зеленский, добавив, что именно оно может дать понять "ощущение девочки из Мариуполя, которая пишет письмо мертвой матери, погибшей от российского обстрела, чувства украинских военных, зашедших в Бучу после освобождения от российских оккупантов и увидевших сотни тел убитых людей… ощущение потерянного дома, появившееся у миллионов украинцев".

К аудитории также обратились мэр Венеции Луиджи Бруньяро, президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто, выступили Святослав Вакарчук и Тина Кароль, а посол Украины в Италии Ярослав Мельник зачитал письмо от первой леди Украины Елены Зеленской.

Выставка "Это Украина: Защищая свободу" состоит из двух частей. В первой части представлены монументальные эмоциональные работы трех художниц и художников, продолжающих жить и работать в Украине, несмотря на развязанную Россией войну. Новые работы Евгении Беларусь (1980), Никиты Кадана (1982) и Леси Хоменко (1980) используют поэтику предметного свидетельства и голоса очевидцев, чтобы осмыслить реалии войны, свидетелями которой они являются. Их произведения перекликаются с украинскими историческими шедеврами художниц Марии Примаченко (Украина, 1909), Татьяны Яблонской (Украина, 1917), а также иконой художника Стефана Медицкого (Украина, XVII век). Во второй части экспозиции украинские художницы и художники представлены вместе с международными коллегами - друзьями Украины. Они рассказывают о глубокой связи со страной, образуя единый фронт против войны. Их работы откликаются на острую необходимость в том, чтобы мировое сообщество сплотилось вокруг Украины. Среди представленных авторов - Марина Абрамович (Сербия, 1946), Олафур Элиассон (Дания, 1967), JR (Франция, 1983), Дэмиен Херст (Великобритания, 1965), Борис Михайлов (Украина, 1938) и Такаши Мураками (Япония, 1962).