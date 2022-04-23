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Новости Видео Война
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Пинчук призвал участников Венецианской биеннале-2022 вдохновить мир помочь украинцам в Мариуполе: "Мы еще можем их спасти". ВИДЕО

21 апреля в рамках Венецианской биеннале-2022 состоялось открытие выставки "Это Украина: Защищая свободу".

Выставка организована при участии фонда Виктора Пинчука, Офиса президента и Министерства культуры Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PinchukArtCentre.

Открытие началось с обращения бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука.

"Меня зовут Виктор Пинчук. Я украинец. Я очень горжусь говорить "Украинец", – начал он свое выступление.

"Война имеет разные фронты, прежде всего – военный, а также политический, дипломатический, экономический, информационный и очень важный – культурный фронт. Мы решили, что здесь, в Венеции, должны показать, как Украина борется за свободу. Для нас здесь очень важно показать через современное искусство, за какие ценности мы боремся. Я знаю, что война будет вдохновлять вас, возможно, на век вперед, но нам нужно ваше вдохновение сейчас! Чтобы побуждать других людей помогать Украине, присылать оружие, прямо сейчас!" – отметил он.

Пинчук в своем выступлении представил видеообращение украинской защитницы из бункера в Мариуполе, которое было записано три недели назад, а 5 дней назад ее убили россияне.

"Мы не хотим быть героями и мучениками посмертно. Люди хотят жить и восстанавливать разрушенную Украину. Не надо потом снимать об этом фильмы и писать книги. Не надо говорить, что вы не знали или не могли помочь. Знали. И могли", - обратилась украинская защитница из бункера в Мариуполе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Остановить агрессора можно только силой": Пинчук написал статью, где просит оружие для Украины

"Это видео действительно невозможно смотреть, но это - мощный сигнал к вам, художественному миру - вы должны вдохновлять людей, мир сейчас. Сейчас мы еще можем спасти жизнь украинцев", - призвал Пинчук.

Далее к участникам Венецианского биеннале обратился президент Украины Владимир Зеленский.

В начале своего выступления глава государства отметил, что действия тиранов подпитывает неготовность одних свободных людей, живущих в безопасности, вовремя поддержать усилия других свободных людей, которым грозит тирания.

"Если весь демократический мир построен на идеях свободы, то почему, защищая свободу, часто чувствуешь себя в одиночестве? Если свобода является универсальной ценностью, то почему борьба за свободу разных народов никогда не получает одинаковой поддержки?" – спросил Зеленский в видеообращении.

По его словам, ни политики, ни эксперты, ни медиа не ответят на эти вопросы, поскольку ответы на них - вне слов.

Президент подчеркнул, что не бывает тираний, которые не пытались бы ограничить искусство, видя его силу, и само искусство может сказать миру то, что не рассказать словами.

"Искусство передает ощущения", - отметил Зеленский, добавив, что именно оно может дать понять "ощущение девочки из Мариуполя, которая пишет письмо мертвой матери, погибшей от российского обстрела, чувства украинских военных, зашедших в Бучу после освобождения от российских оккупантов и увидевших сотни тел убитых людей… ощущение потерянного дома, появившееся у миллионов украинцев".

К аудитории также обратились мэр Венеции Луиджи Бруньяро, президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто, выступили Святослав Вакарчук и Тина Кароль, а посол Украины в Италии Ярослав Мельник зачитал письмо от первой леди Украины Елены Зеленской.

Выставка "Это Украина: Защищая свободу" состоит из двух частей. В первой части представлены монументальные эмоциональные работы трех художниц и художников, продолжающих жить и работать в Украине, несмотря на развязанную Россией войну. Новые работы Евгении Беларусь (1980), Никиты Кадана (1982) и Леси Хоменко (1980) используют поэтику предметного свидетельства и голоса очевидцев, чтобы осмыслить реалии войны, свидетелями которой они являются. Их произведения перекликаются с украинскими историческими шедеврами художниц Марии Примаченко (Украина, 1909), Татьяны Яблонской (Украина, 1917), а также иконой художника Стефана Медицкого (Украина, XVII век). Во второй части экспозиции украинские художницы и художники представлены вместе с международными коллегами - друзьями Украины. Они рассказывают о глубокой связи со страной, образуя единый фронт против войны. Их работы откликаются на острую необходимость в том, чтобы мировое сообщество сплотилось вокруг Украины. Среди представленных авторов - Марина Абрамович (Сербия, 1946), Олафур Элиассон (Дания, 1967), JR (Франция, 1983), Дэмиен Херст (Великобритания, 1965), Борис Михайлов (Украина, 1938) и Такаши Мураками (Япония, 1962).

Венеция (35) выставка (449) искусство (252) Пинчук Виктор (298)


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Топ комментарии
+18
Довбаний крадій та барига. Краще б сказав своєму тестю, що за 10 років правління і мавпа би в НАТО країну привела. Тому що мавпа не краде,не пиляє,не отримує "долю" з олігархату і не розповідає байки про "багатовекторність".
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23.04.2022 15:56
+17
Herman Aksom

@eternalrailway

·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1517836930620473344 56 хв

Фінський парламент підтрисав вступ Фінляндії в Нато. Розумний вчиться на чужих помилках. Пам'ятаєте в 2000х ці хороводи "протів караблей нато" в Києві? Вітренкі, сіманенкі, морози. Вони зараз в країнах НАТО попивають каву, а на їхній електорат падають ракети росії, а не НАТО.
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23.04.2022 16:02
+16
Підара Пінчука на нари, а не по бієналє роз'їжджати!
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23.04.2022 15:54
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23.04.2022 15:51 Ответить
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23.04.2022 15:57 Ответить
Щас как насРу...
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23.04.2022 16:03 Ответить
а бабло напижи*ое с Чучмой Пінчук не хочет отдать украинцам ? ?
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23.04.2022 15:54 Ответить
Підара Пінчука на нари, а не по бієналє роз'їжджати!
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23.04.2022 15:54 Ответить
Иди в жопу к папе кучме, гнида. Ты хоть один броник солдатам купил, ****? А может ты хоть один шлем кевларовый купил, падла?
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23.04.2022 15:56 Ответить
Довбаний крадій та барига. Краще б сказав своєму тестю, що за 10 років правління і мавпа би в НАТО країну привела. Тому що мавпа не краде,не пиляє,не отримує "долю" з олігархату і не розповідає байки про "багатовекторність".
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23.04.2022 15:56 Ответить
Треба все забрати і поділити, так? До речі при цьому тестю путіна навіть до Тузли не допустили, якщо ви вже дорослий був тоді Гаррі і памїятаєте...
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23.04.2022 16:27 Ответить
++++++++++про мавпу
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24.04.2022 16:55 Ответить
молодець пінчук!... тільки він чомусь "забув" як його тесть куЧмо передавав руSSкім українськi балістичні та крилаті ракети за "знижку" на газ...

тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....
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23.04.2022 15:56 Ответить
Он забыл что сам с 16 года хотел договариватся с Россией.
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23.04.2022 16:22 Ответить
Балабол. Купи дивизион Патриот. Или пару истребителей. Народ не настолько глуп, как тебе кажется. Твое ближайшее будущее - на нарах за грабеж Украины, украинского народа.
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23.04.2022 15:56 Ответить
О, спливло!
Аж у Венеції.
Добре, що нагадало, як його звуть, а то почали вже забувати.
Це означає, що незабаром і Коломойський спливлє.
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23.04.2022 15:59 Ответить
Пінчука на нари!
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23.04.2022 16:01 Ответить
За що? І зажівєм?
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23.04.2022 16:29 Ответить
Herman Aksom

@eternalrailway

·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1517836930620473344 56 хв

Фінський парламент підтрисав вступ Фінляндії в Нато. Розумний вчиться на чужих помилках. Пам'ятаєте в 2000х ці хороводи "протів караблей нато" в Києві? Вітренкі, сіманенкі, морози. Вони зараз в країнах НАТО попивають каву, а на їхній електорат падають ракети росії, а не НАТО.
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23.04.2022 16:02 Ответить
Коли вже ви повиздихаєте, скоти..?
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23.04.2022 16:05 Ответить
Кучма обікрав Україну на 8 млрд.$ і запровадив бандитсько-олігархічно- чекістську систему, метастази якої ми досі вихаркуємо з кров'ю.
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23.04.2022 16:13 Ответить
ПАДАЛЬ , ТЫ ВОР А НЕ БИЗНЕСМЕН!!!!!!!!!!! КАК ОНИ ЛОВКО В ВОЗДУХЕ ПЕРЕОБУВАЮТСЯ, ЭТО ЧТО-ТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.04.2022 16:13 Ответить
Хотілось би дізнатися скільки мільярдів гривень витратив "патріот" пінчук на допомогу українській армії.
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23.04.2022 16:15 Ответить
ПАДАЛЬ ТЫ , А НЕ БИЗНЕСМЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.04.2022 16:17 Ответить
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23.04.2022 16:19 Ответить
точно- як назло-жодного порядного президента.. петя шось тужився.. але ж..
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23.04.2022 16:21 Ответить
Вітя, ти проснувся???
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23.04.2022 16:32 Ответить
Неплохо устроилась эта кучмовская паскуда... Контролирующие органы Украины, у вас вопросов, часом, к этой семейке нет !?!?
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23.04.2022 16:32 Ответить
Олігархів краще до тюрягі, бо вони перщі з кацапами домовлялись про все на світі.
До самого СБУ запитань теж багато - 30 тис. співробітників і маємо
вторгнення Кремля, щось поганенько спрацювали.
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24.04.2022 12:30 Ответить
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23.04.2022 16:39 Ответить
Скоро, з такими темпами, євреї в Україні, як такі - зникнуть. І Закон про Антисемітизм доведеться викинути у помийну яму.
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23.04.2022 17:13 Ответить
Позно батенька" "пить БОРДЖОМИ"

ДЕ ТИ БУВ???? 59 АБО І БІЛЬШЕ ДНІВ???
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23.04.2022 17:39 Ответить
А ви?
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23.04.2022 18:03 Ответить
Зять Кучми гарне трепло.
Чим ЗСУ допоміг Пінчук, Ахметов, Коломойський, новинський,
Жеваго, фірташ - може вони не українці, просто гарно грабують
Україну.
Пінчуку журба, бо його труби купувала тільки паРаша,
чи зараз теж купує ?
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24.04.2022 12:36 Ответить
 
 