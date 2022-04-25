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Два пилота катапультировались из сбитого на Харьковщине российского самолета СУ-34. ВИДЕО

Два пилота катапультировались из сбитого в Балаклейском районе на Харьковщине российского самолета СУ-34.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это зафиксировано на видеозаписи, опубликованной в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбит на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО

армия РФ (19365) самолет (3600) уничтожение (7016)


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Топ комментарии
+56
Катапультувалися пілоти, але коли їх зловлять наші хлопці, пілоти стануть пілотками!
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25.04.2022 14:11
+37
Сгоревшие они выглядели бы лучше,чем со сломаными шеями.
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25.04.2022 14:13
+29
в сирію спочатку зайшла амер армія, почала помогати сирійському народу.

потім зайшла рос армія, почала помогати ассаду. амер армія вийшла. вони думали, що російська армія сильна.

тепер то американська армія поняла, що з себе представляє рос армія? вони б її ******** бистро знищили!

чому б зараз американській армії не зайти в сирію і не знищити ассада? і був би для нас другий фронт.
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25.04.2022 14:13
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Катапультувалися пілоти, але коли їх зловлять наші хлопці, пілоти стануть пілотками!
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25.04.2022 14:11 Ответить
в сирію спочатку зайшла амер армія, почала помогати сирійському народу.

потім зайшла рос армія, почала помогати ассаду. амер армія вийшла. вони думали, що російська армія сильна.

тепер то американська армія поняла, що з себе представляє рос армія? вони б її ******** бистро знищили!

чому б зараз американській армії не зайти в сирію і не знищити ассада? і був би для нас другий фронт.
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25.04.2022 14:13 Ответить
Вумний, аж страшно
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25.04.2022 14:26 Ответить
Ты на премю какую-нить не пробовал выдвигаться?
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25.04.2022 14:47 Ответить
Твій зільоний видвінулся на «прємію міра» за капітулянські продажні договорняки
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26.04.2022 10:54 Ответить
Ага. Грузия начнет отвоевывать Обхазию, Молдова - Приднестровье, Япония-Курилы, Финляндия - Корелию и т.п. А потом прилетит фея, взмахнет палочкой и ********* исчезнет.
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25.04.2022 14:53 Ответить
Не ана в апосранае ашко мардовскава ссаря швабру засунет.
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25.04.2022 15:05 Ответить
не фея. А все перечисленніе тобой страні.
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25.04.2022 15:53 Ответить
ну и???? ищите летунов...
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25.04.2022 14:13 Ответить
ТВАРИ!
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25.04.2022 14:13 Ответить
Сгоревшие они выглядели бы лучше,чем со сломаными шеями.
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25.04.2022 14:13 Ответить
ФСБ Росії стверджує, що зірвала замах на російського пропагандиста Володимира Соловйова, кількох затримали, а ********** вилучили. ФСБ звинувачує СБУ
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25.04.2022 14:14 Ответить
СБУ огорчилась?
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25.04.2022 14:34 Ответить
Угу, СБ України реготала всім агентурним апаратом та довіреними особами..
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25.04.2022 15:43 Ответить
В Херсоні СБУ особливо реготала, коли сдала місто оркам! Ні?
Не ******* б вже про сбу...
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25.04.2022 16:37 Ответить
Отловить их и уничтожить .
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25.04.2022 14:15 Ответить
предлгаю снять скальпы и отправить домой.. у них начнется другая жизнь.
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25.04.2022 14:26 Ответить
Цапів упіймати і прив'язати...
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25.04.2022 14:15 Ответить
Поймали?
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25.04.2022 14:15 Ответить
Как поймают - на кол...
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25.04.2022 14:35 Ответить
Где Валли?
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25.04.2022 14:16 Ответить
На вили приземлились?
Яка невдача!!!
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25.04.2022 14:16 Ответить
Как поймают, первым делом на кол.
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25.04.2022 14:16 Ответить
На бочку с порохом посадить - пущай полетают
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25.04.2022 14:59 Ответить
зловили потвор?
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25.04.2022 14:17 Ответить
Сподіваємось, фашисти застреляться з мисливської рушниці.
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25.04.2022 14:17 Ответить
Шукайте гадів!
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25.04.2022 14:18 Ответить
надеюсь этих свинособак найдут со следами самоубийства
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25.04.2022 14:18 Ответить
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25.04.2022 14:49 Ответить
Сподіваюсь, що далеко ті виродки не втечуть!
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25.04.2022 14:18 Ответить
Шукайте гадів!
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25.04.2022 14:19 Ответить
А приземлились?
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25.04.2022 14:19 Ответить
що завадило відзняти відео до кінця? Могли би сказати,чи приземлились свинособаки на окупованій території,чи нашій.На жаль,скоріше за все на окупованій,дуже шкода...
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25.04.2022 14:19 Ответить
с каких буев ты решил ,что на оккупированной ,это так тебе хотелось бы? Один сдох вскорости, второй весь обосранный ,но живой взят
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25.04.2022 14:31 Ответить
Это точно? Приятненько.
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25.04.2022 14:36 Ответить
Обос(р)ался от переизбытка адреналина, во время катапультирования! 😂🤣
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25.04.2022 17:27 Ответить
надо сложить парашюты....
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25.04.2022 14:19 Ответить
Ловят? Как поймают, на кол посадить. Это первое дело:
https://youtu.be/yME5WKEjMiw
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25.04.2022 14:21 Ответить
якщо капультувались - хочуть жити
якщо хочуть жити, навіщо прилетіли?
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25.04.2022 14:21 Ответить
Значить не хочуть
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25.04.2022 14:59 Ответить
Шукайте гадів!
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25.04.2022 14:22 Ответить
Маю надію шо ті кацапошутисти вже дохлі...
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25.04.2022 14:26 Ответить
Смерть кацапо-рашистським загарбникам!
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25.04.2022 14:30 Ответить
Катапультувалися - зовсім не означає, шо успішн приземлилися.
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25.04.2022 14:37 Ответить
заліза в ніх хватить, головне пілотів в полон брати не можна ,вони вбили сотні громадян ,зруйнували міста і села
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25.04.2022 14:37 Ответить
Новина за яке число?
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25.04.2022 14:40 Ответить
Щось не чутно радості в голосі спостерігача
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25.04.2022 14:51 Ответить
Рутина, ***, скучно ))
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25.04.2022 15:02 Ответить
Жаль, нечем пока по рассаднику этих анало-говнетов у*бать на рассее... Амеры боятся нам дальнобойные ракеты давать. А так, по одной штуке сбивать долго придется, и бед они успеют наделать...
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25.04.2022 14:58 Ответить
Є причини боятися. Якби не було, то давали б усе.
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26.04.2022 11:04 Ответить
Камнем, прям. А голубки летят, кукарекают ..
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25.04.2022 14:59 Ответить
Катапультировались, катапультировались, но невыкапультировались!
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25.04.2022 15:03 Ответить
Щось якісь незадоволені оператори... Сепари чи що ?
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25.04.2022 15:20 Ответить
тільки не відео з полоном. Боже зроби так, щоб не було відео з полоном... Амінь
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25.04.2022 15:44 Ответить
Как найдут - сперва на кол посадить, а уж потом...
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25.04.2022 15:48 Ответить
задать интересующие вопросы ("Что?, Где?, Когда?")
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25.04.2022 17:31 Ответить
Літак не був підбитий кацапи завалились в плоский штопор і не змогли вийти.Там літають бездарі.Вони покинули не підбитий літак.
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25.04.2022 16:46 Ответить
мне одному интересно знать , а чей именно самолёт сбили ?
пока не видно обломков маскальского самолёта , говорить чей это самолёт не возможно
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25.04.2022 16:47 Ответить
Їх забрала кацапська вертушка....втікли падлюки....
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25.04.2022 16:56 Ответить
НЕОБХОДИМО ИХ НАЙТИ, ДОПЫТАТЬ, В ЖОПУ ШВАБРУ ВСТАВИТЬ И УБИТЬ !!!
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25.04.2022 19:28 Ответить
На Труха відео подивіться. Те, що впав - це добре, але я не побачив признаків враження, схоже відмовили двигуни та літак завалився в штопор. https://t.me/truexanewsua/43591 https://t.me/truexanewsua/43591
https://t.me/truexanewsua/43571
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26.04.2022 00:38 Ответить
Не побачив? Молодець. Візьми канфєтку.
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26.04.2022 13:10 Ответить
Коли піймають цих літунів то ЗСУ треба переодягнутись у селян і повісити цих кацапських пілотів на деревині, а відео викласти в інтернет.
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26.04.2022 13:09 Ответить
Лётчиков уничтожать в первую очередь,нового подготовить-очень долго и довольно дорого
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19.05.2022 14:39 Ответить
 
 