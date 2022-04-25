Два пилота катапультировались из сбитого на Харьковщине российского самолета СУ-34. ВИДЕО

Два пилота катапультировались из сбитого в Балаклейском районе на Харьковщине российского самолета СУ-34.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это зафиксировано на видеозаписи, опубликованной в соцсети.

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