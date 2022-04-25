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Два пілоти катапультувалися зі збитого на Харківщині російського літака СУ-34. ВIДЕО

Два пілоти катапультувалися зі збитого в Балаклійському районі на Харківщині російського літака СУ-34.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це зафіксовано на відеозаписі, що опублікований в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 збито на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

армія рф (17526) літак (2914) знищення (7328)


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Топ коментарі
+56
Катапультувалися пілоти, але коли їх зловлять наші хлопці, пілоти стануть пілотками!
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25.04.2022 14:11
+37
Сгоревшие они выглядели бы лучше,чем со сломаными шеями.
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25.04.2022 14:13
+29
в сирію спочатку зайшла амер армія, почала помогати сирійському народу.

потім зайшла рос армія, почала помогати ассаду. амер армія вийшла. вони думали, що російська армія сильна.

тепер то американська армія поняла, що з себе представляє рос армія? вони б її ******** бистро знищили!

чому б зараз американській армії не зайти в сирію і не знищити ассада? і був би для нас другий фронт.
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25.04.2022 14:13
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Катапультувалися пілоти, але коли їх зловлять наші хлопці, пілоти стануть пілотками!
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25.04.2022 14:11 Відповісти
в сирію спочатку зайшла амер армія, почала помогати сирійському народу.

потім зайшла рос армія, почала помогати ассаду. амер армія вийшла. вони думали, що російська армія сильна.

тепер то американська армія поняла, що з себе представляє рос армія? вони б її ******** бистро знищили!

чому б зараз американській армії не зайти в сирію і не знищити ассада? і був би для нас другий фронт.
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25.04.2022 14:13 Відповісти
Вумний, аж страшно
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25.04.2022 14:26 Відповісти
Ты на премю какую-нить не пробовал выдвигаться?
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25.04.2022 14:47 Відповісти
Твій зільоний видвінулся на «прємію міра» за капітулянські продажні договорняки
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26.04.2022 10:54 Відповісти
Ага. Грузия начнет отвоевывать Обхазию, Молдова - Приднестровье, Япония-Курилы, Финляндия - Корелию и т.п. А потом прилетит фея, взмахнет палочкой и ********* исчезнет.
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25.04.2022 14:53 Відповісти
Не ана в апосранае ашко мардовскава ссаря швабру засунет.
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25.04.2022 15:05 Відповісти
не фея. А все перечисленніе тобой страні.
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25.04.2022 15:53 Відповісти
ну и???? ищите летунов...
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25.04.2022 14:13 Відповісти
ТВАРИ!
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25.04.2022 14:13 Відповісти
Сгоревшие они выглядели бы лучше,чем со сломаными шеями.
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25.04.2022 14:13 Відповісти
ФСБ Росії стверджує, що зірвала замах на російського пропагандиста Володимира Соловйова, кількох затримали, а ********** вилучили. ФСБ звинувачує СБУ
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25.04.2022 14:14 Відповісти
СБУ огорчилась?
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25.04.2022 14:34 Відповісти
Угу, СБ України реготала всім агентурним апаратом та довіреними особами..
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25.04.2022 15:43 Відповісти
В Херсоні СБУ особливо реготала, коли сдала місто оркам! Ні?
Не ******* б вже про сбу...
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25.04.2022 16:37 Відповісти
Отловить их и уничтожить .
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25.04.2022 14:15 Відповісти
предлгаю снять скальпы и отправить домой.. у них начнется другая жизнь.
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25.04.2022 14:26 Відповісти
Цапів упіймати і прив'язати...
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25.04.2022 14:15 Відповісти
Поймали?
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25.04.2022 14:15 Відповісти
Как поймают - на кол...
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25.04.2022 14:35 Відповісти
Где Валли?
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25.04.2022 14:16 Відповісти
На вили приземлились?
Яка невдача!!!
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25.04.2022 14:16 Відповісти
Как поймают, первым делом на кол.
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25.04.2022 14:16 Відповісти
На бочку с порохом посадить - пущай полетают
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25.04.2022 14:59 Відповісти
зловили потвор?
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25.04.2022 14:17 Відповісти
Сподіваємось, фашисти застреляться з мисливської рушниці.
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25.04.2022 14:17 Відповісти
Шукайте гадів!
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25.04.2022 14:18 Відповісти
надеюсь этих свинособак найдут со следами самоубийства
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25.04.2022 14:18 Відповісти
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25.04.2022 14:49 Відповісти
Сподіваюсь, що далеко ті виродки не втечуть!
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25.04.2022 14:18 Відповісти
Шукайте гадів!
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25.04.2022 14:19 Відповісти
А приземлились?
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25.04.2022 14:19 Відповісти
що завадило відзняти відео до кінця? Могли би сказати,чи приземлились свинособаки на окупованій території,чи нашій.На жаль,скоріше за все на окупованій,дуже шкода...
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25.04.2022 14:19 Відповісти
с каких буев ты решил ,что на оккупированной ,это так тебе хотелось бы? Один сдох вскорости, второй весь обосранный ,но живой взят
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25.04.2022 14:31 Відповісти
Это точно? Приятненько.
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25.04.2022 14:36 Відповісти
Обос(р)ался от переизбытка адреналина, во время катапультирования! 😂🤣
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25.04.2022 17:27 Відповісти
надо сложить парашюты....
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25.04.2022 14:19 Відповісти
Ловят? Как поймают, на кол посадить. Это первое дело:
https://youtu.be/yME5WKEjMiw
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25.04.2022 14:21 Відповісти
якщо капультувались - хочуть жити
якщо хочуть жити, навіщо прилетіли?
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25.04.2022 14:21 Відповісти
Значить не хочуть
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25.04.2022 14:59 Відповісти
Шукайте гадів!
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25.04.2022 14:22 Відповісти
Маю надію шо ті кацапошутисти вже дохлі...
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25.04.2022 14:26 Відповісти
Смерть кацапо-рашистським загарбникам!
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25.04.2022 14:30 Відповісти
Катапультувалися - зовсім не означає, шо успішн приземлилися.
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25.04.2022 14:37 Відповісти
заліза в ніх хватить, головне пілотів в полон брати не можна ,вони вбили сотні громадян ,зруйнували міста і села
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25.04.2022 14:37 Відповісти
Новина за яке число?
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25.04.2022 14:40 Відповісти
Щось не чутно радості в голосі спостерігача
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25.04.2022 14:51 Відповісти
Рутина, ***, скучно ))
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25.04.2022 15:02 Відповісти
Жаль, нечем пока по рассаднику этих анало-говнетов у*бать на рассее... Амеры боятся нам дальнобойные ракеты давать. А так, по одной штуке сбивать долго придется, и бед они успеют наделать...
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25.04.2022 14:58 Відповісти
Є причини боятися. Якби не було, то давали б усе.
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26.04.2022 11:04 Відповісти
Камнем, прям. А голубки летят, кукарекают ..
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25.04.2022 14:59 Відповісти
Катапультировались, катапультировались, но невыкапультировались!
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25.04.2022 15:03 Відповісти
Щось якісь незадоволені оператори... Сепари чи що ?
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25.04.2022 15:20 Відповісти
тільки не відео з полоном. Боже зроби так, щоб не було відео з полоном... Амінь
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25.04.2022 15:44 Відповісти
Как найдут - сперва на кол посадить, а уж потом...
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25.04.2022 15:48 Відповісти
задать интересующие вопросы ("Что?, Где?, Когда?")
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25.04.2022 17:31 Відповісти
Літак не був підбитий кацапи завалились в плоский штопор і не змогли вийти.Там літають бездарі.Вони покинули не підбитий літак.
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25.04.2022 16:46 Відповісти
мне одному интересно знать , а чей именно самолёт сбили ?
пока не видно обломков маскальского самолёта , говорить чей это самолёт не возможно
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25.04.2022 16:47 Відповісти
Їх забрала кацапська вертушка....втікли падлюки....
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25.04.2022 16:56 Відповісти
НЕОБХОДИМО ИХ НАЙТИ, ДОПЫТАТЬ, В ЖОПУ ШВАБРУ ВСТАВИТЬ И УБИТЬ !!!
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25.04.2022 19:28 Відповісти
На Труха відео подивіться. Те, що впав - це добре, але я не побачив признаків враження, схоже відмовили двигуни та літак завалився в штопор. https://t.me/truexanewsua/43591 https://t.me/truexanewsua/43591
https://t.me/truexanewsua/43571
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26.04.2022 00:38 Відповісти
Не побачив? Молодець. Візьми канфєтку.
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26.04.2022 13:10 Відповісти
Коли піймають цих літунів то ЗСУ треба переодягнутись у селян і повісити цих кацапських пілотів на деревині, а відео викласти в інтернет.
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26.04.2022 13:09 Відповісти
Лётчиков уничтожать в первую очередь,нового подготовить-очень долго и довольно дорого
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19.05.2022 14:39 Відповісти
 
 