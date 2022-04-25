Два пілоти катапультувалися зі збитого на Харківщині російського літака СУ-34. ВIДЕО
Два пілоти катапультувалися зі збитого в Балаклійському районі на Харківщині російського літака СУ-34.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це зафіксовано на відеозаписі, що опублікований в соцмережі.
Топ коментарі
+56 mrSmith
показати весь коментар25.04.2022 14:11
+37 Garry Grant
показати весь коментар25.04.2022 14:13
+29 Сергій Матвієнко #512519
показати весь коментар25.04.2022 14:13
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потім зайшла рос армія, почала помогати ассаду. амер армія вийшла. вони думали, що російська армія сильна.
тепер то американська армія поняла, що з себе представляє рос армія? вони б її ******** бистро знищили!
чому б зараз американській армії не зайти в сирію і не знищити ассада? і був би для нас другий фронт.
Не ******* б вже про сбу...
Яка невдача!!!
https://youtu.be/yME5WKEjMiw
якщо хочуть жити, навіщо прилетіли?
пока не видно обломков маскальского самолёта , говорить чей это самолёт не возможно
https://t.me/truexanewsua/43571