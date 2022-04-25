Два пілоти катапультувалися зі збитого на Харківщині російського літака СУ-34. ВIДЕО

Два пілоти катапультувалися зі збитого в Балаклійському районі на Харківщині російського літака СУ-34.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це зафіксовано на відеозаписі, що опублікований в соцмережі.

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