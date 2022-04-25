Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 збито на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО
На Харківщині збили черговий російський літак.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
В мережі опубліковано відео, на якому літак зафіксований за кілька секунд до падіння. На запису видно, що той вже некеровано обертається.
"За попередніми даними, Протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34. Слава Збройним Силам України", - зазначив він.
Топ коментарі
+97 iMedvedeff
показати весь коментар25.04.2022 13:39
+59 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар25.04.2022 13:45
+35 Bird Jackdaw
показати весь коментар25.04.2022 13:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Ivan Barrett (@IvanLuti) https://twitter.com/IvanLuti/status/1518243358262632449?ref_src=twsrc%5Etfw April 24, 2022
Хай Бог Вам допомагає!
Смерть кацапам!
А ось і відео збитого літака
https://t.me/operativnoZSU
https://web.telegram.org/z/#-1296487842 https://web.telegram.org/z/#-1296487842
Дуже ефективна зброя.
- кто?
- вон та железяка в полосатом купальнике.
- русский ? - Иди ***** !
Надеюсь поймают немножечко не живыми...
Пи....да кацапам - безперечно!!
Возможно и правда, что уже опытные летчики закончились, теперь курсанты летают ...
А так вполне могло дротиками старстрик перебить гидравлическое управление или трос.