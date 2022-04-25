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Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 збито на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО

На Харківщині збили черговий російський літак.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

В мережі опубліковано відео, на якому літак зафіксований за кілька секунд до падіння. На запису видно, що той вже некеровано обертається.

"За попередніми даними, Протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34. Слава Збройним Силам України", - зазначив він.

Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 збито на Харківщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збитому російському пілоту Красноярцеву, який бомбардував Чернігів, повідомлено про підозру

Автор: 

армія рф (17516) літак (2914) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+97
Як правило, спецоперція триває від 3 до 7 діб. Зразкова спецоперація, це коли ти вистежуєш, а потім знищуєш десантний корабель чи флагман ЧФ, або штаб з офіцерами, коли гине два генерали. А коли в тебе втрати 21600 особового складу, 180 літаків 850 танків - це ти присів на пляшку
- Ivan Barrett (@IvanLuti) https://twitter.com/IvanLuti/status/1518243358262632449?ref_src=twsrc%5Etfw April 24, 2022
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25.04.2022 13:39
+59
Поймали в брянской области - с трудом засунули в кабину. Теперь жене скажут шо пропал без вести)))
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25.04.2022 13:45
+35
***** активно знищує свою авіацію
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25.04.2022 13:40
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Як правило, спецоперція триває від 3 до 7 діб. Зразкова спецоперація, це коли ти вистежуєш, а потім знищуєш десантний корабель чи флагман ЧФ, або штаб з офіцерами, коли гине два генерали. А коли в тебе втрати 21600 особового складу, 180 літаків 850 танків - це ти присів на пляшку
- Ivan Barrett (@IvanLuti) https://twitter.com/IvanLuti/status/1518243358262632449?ref_src=twsrc%5Etfw April 24, 2022
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25.04.2022 13:39 Відповісти
Пєйлота поймали?
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25.04.2022 13:39 Відповісти
Поймали в брянской области - с трудом засунули в кабину. Теперь жене скажут шо пропал без вести)))
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25.04.2022 13:45 Відповісти
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25.04.2022 13:49 Відповісти
Правильно, а то плати компенсації за всяких там...
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25.04.2022 14:06 Відповісти
говорят - один пилот распух, в пакет не влазил, второго высыпали в консервную банку
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25.04.2022 13:53 Відповісти
2х ********* взяли, один сдох вскорости,пЯтрофич.....
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25.04.2022 14:07 Відповісти
Гарна робота.Не зупиняйтесь...
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25.04.2022 13:40 Відповісти
Півню також сподобалося.
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25.04.2022 14:29 Відповісти
Півню також сподобалося.
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25.04.2022 14:31 Відповісти
***** активно знищує свою авіацію
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25.04.2022 13:40 Відповісти
Фото з кацапськими обгорілими скелетами надихає.
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25.04.2022 13:41 Відповісти
Красівчки!

Хай Бог Вам допомагає!
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25.04.2022 13:42 Відповісти
Бомбіл знайшли? Як знайдуть на колок !
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25.04.2022 13:42 Відповісти
++
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25.04.2022 13:44 Відповісти
4.5.0.
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25.04.2022 14:14 Відповісти
гарно як продовжуйте слава ЗСУ та всім українським воїнам
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25.04.2022 13:44 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ!
Смерть кацапам!
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25.04.2022 13:44 Відповісти
++
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25.04.2022 13:44 Відповісти
Кацапов убить ВСЕХ ,иначе нельзя !
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25.04.2022 13:45 Відповісти
красиво но мало
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25.04.2022 13:45 Відповісти
ХАрашо гаріт...
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25.04.2022 13:45 Відповісти
А вот он красиво крутится в падении, там пилотов норм укачало 🤣

А ось і відео збитого літака

https://t.me/operativnoZSU
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25.04.2022 13:45 Відповісти
Плоский штопор
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25.04.2022 16:50 Відповісти
Той літак кацапи загнали в плоский штопор тому він і крутився.Там пілоти недоучки.Вони покинули літак якого ніхто не збив не змогли бо не вміють.
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25.04.2022 16:53 Відповісти
Они ещё летают? В расход двуглавых синих курок!
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25.04.2022 13:46 Відповісти
Ще мінус 10 млн. З казни кацапії. Так тримати, боріться і перемагайте
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25.04.2022 13:47 Відповісти
СУ-34 стоит 40 млн. $
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25.04.2022 14:16 Відповісти
Следующие модели сбитых самолетов надо называть их модифицированной нашими воинами версией в небе Украины. Например "Сбит за прошедшие сутки Су-254 над Черниговщиной и Су-255 над Николаевщиной.
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25.04.2022 13:47 Відповісти
Супер!
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25.04.2022 13:47 Відповісти
Красивое!(с)
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25.04.2022 13:48 Відповісти
нема диму без вогню!!! а де вогонь!?!?!?
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25.04.2022 13:48 Відповісти
Старстрик когда попадает,он не обязательно наводится на сопло,тут видать по ушлепкам в салоне попало
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25.04.2022 14:26 Відповісти
Він взагалі не наводиться на сопло, він наводиться оператором по лазерному промені.
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25.04.2022 18:39 Відповісти
Туточки:

https://web.telegram.org/z/#-1296487842 https://web.telegram.org/z/#-1296487842

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25.04.2022 15:05 Відповісти
Бойова частина Старстрік - це 3 вольфрамових "дротика", кожен приблизно по 1 кг. З скалковою БЧ на основі заряду PBX-98 - майже півкіло вибухівки. На швидкості 3.5 М (1.2 км/с). І це в нього своя швидкість. А якщо воно ще й не наздоганяє, а в лоба летить... Воно коли потрапляє до "організму" літака, в літака зазвичай виникає гостре "неперетравлення" зайвого заліза. З розпадом та відмовою внутрішніх органів з-за великої кількості дрібних високошвидкісних скалок в дупі.

Дуже ефективна зброя.
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25.04.2022 18:58 Відповісти
Это очень хорошо
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25.04.2022 13:48 Відповісти
- красиво горит!
- кто?
- вон та железяка в полосатом купальнике.
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25.04.2022 13:49 Відповісти
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25.04.2022 13:51 Відповісти
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25.04.2022 18:40 Відповісти
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25.04.2022 18:41 Відповісти
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25.04.2022 13:52 Відповісти
И в продолжение
- русский ? - Иди ***** !
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25.04.2022 16:39 Відповісти
красивое !!!
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25.04.2022 13:52 Відповісти
А летуны?
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25.04.2022 13:53 Відповісти
Свинособаки катапультировались...но их ловят...
Надеюсь поймают немножечко не живыми...
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25.04.2022 13:58 Відповісти
Он просто акацался тяжєлєє воздуха, мля...
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25.04.2022 14:00 Відповісти
Щось з керуванням ..влучання не видно.... мабуть втомився
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25.04.2022 14:07 Відповісти
Плоский штопор. Шансов никаких
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25.04.2022 16:51 Відповісти
сбой високоточніх борових сістєм (з кодовою назвою) -- анало говнєт
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25.04.2022 19:40 Відповісти
Гарненький плаский штопор. Або пілоти з"ібались. або на вундервафлі перебило систему дистанційного керування. Може кітайська мікросхема після підриву БЧ ракети перехоплювача, послала всіх "тудой! отримавши купу вражаючих елементів...
Пи....да кацапам - безперечно!!
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25.04.2022 14:12 Відповісти
оно подумало что оно вертолет
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25.04.2022 14:15 Відповісти
из видео больше похоже на то, что пилот не справился с управлением, допустил ошибку- ввел аппарат в "плоский штопор", не смог выйти из него и экипаж вынужден был катапультироваться.
Возможно и правда, что уже опытные летчики закончились, теперь курсанты летают ...
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25.04.2022 14:26 Відповісти
Курвосанты
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25.04.2022 14:58 Відповісти
спалах вогню з двигуна
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25.04.2022 15:13 Відповісти
Плаский штопор
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25.04.2022 14:49 Відповісти
Русская рулетка крутится! 💀💀
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25.04.2022 14:59 Відповісти
Сухий лист.
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25.04.2022 15:09 Відповісти
Це хоч не наш літак?
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25.04.2022 15:28 Відповісти
та ні, хлопці. Втрат немає, ракет не було. Просто льотчики трохи не там покурили
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25.04.2022 16:15 Відповісти
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25.04.2022 16:30 Відповісти
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25.04.2022 16:31 Відповісти
Гарно падає. То називається плаский штопор. Ще раз підтверджує "майстерність" кацапських пілотів.
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25.04.2022 16:48 Відповісти
А чо его колбасит в разные стороны? питля нездирова
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25.04.2022 16:49 Відповісти
a вони точно вміють літати?
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25.04.2022 18:21 Відповісти
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25.04.2022 18:42 Відповісти
КАКОЙ КРАСИВЫЙ ПЛОСКИЙ ШТОПОР --- ПРОСТО ИДЕАЛЬНЫЙ --- ..АСВАБАДИТЕЛИ.. НЕ ВИДНО ЧТОБ КАТАПУЛЬТИРОВАЛИСЬ И ЭТО ПРЕКРАСНО
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25.04.2022 18:48 Відповісти
На другом видео 2 парашюта есть, это надо совсем имбецилом быть, чтобы не дернуть рычаг.

А так вполне могло дротиками старстрик перебить гидравлическое управление или трос.
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26.04.2022 04:28 Відповісти
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25.04.2022 19:38 Відповісти
Петух прокукарекал- Су упал.... такому Пете нету цены .
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25.04.2022 20:38 Відповісти
Це мабуть репетиція перед парадом победобесия.‼️
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25.04.2022 21:58 Відповісти
і в фіналі він має впасти на *****
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25.04.2022 22:42 Відповісти
Как говорил один авиамеханик" В истории авиации еще небыло случая, чтобы самолет взлетел и не вернулся на землю."
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25.04.2022 23:07 Відповісти
ось ще опис.те що сталося. Збили СУ-34 ВКС | Діти керували літаком, жах!https://www.youtube.com/watch?v=nikM-bOB8jc
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26.04.2022 09:24 Відповісти
 
 