Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 збито на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО

На Харківщині збили черговий російський літак.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

В мережі опубліковано відео, на якому літак зафіксований за кілька секунд до падіння. На запису видно, що той вже некеровано обертається.

"За попередніми даними, Протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34. Слава Збройним Силам України", - зазначив він.

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