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Новости Фото Война
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбит на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО

На Харьковщине сбили очередной российский самолет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В сети опубликовано видео, на котором самолет зафиксирован за несколько секунд до падения. На записи видно, что он уже неуправляемо вращается.

"По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных сил обезвредила двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34. Слава Вооруженным силам Украины", - отметил он.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбит на Харьковщине 01

Читайте также: Сбитому российскому пилоту Красноярцеву, бомбившему Чернигов, сообщено о подозрении

Автор: 

армия РФ (19365) самолет (3600) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+97
Як правило, спецоперція триває від 3 до 7 діб. Зразкова спецоперація, це коли ти вистежуєш, а потім знищуєш десантний корабель чи флагман ЧФ, або штаб з офіцерами, коли гине два генерали. А коли в тебе втрати 21600 особового складу, 180 літаків 850 танків - це ти присів на пляшку
- Ivan Barrett (@IvanLuti) https://twitter.com/IvanLuti/status/1518243358262632449?ref_src=twsrc%5Etfw April 24, 2022
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25.04.2022 13:39
+59
Поймали в брянской области - с трудом засунули в кабину. Теперь жене скажут шо пропал без вести)))
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25.04.2022 13:45
+35
***** активно знищує свою авіацію
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25.04.2022 13:40
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Правила форума Совет форумчан
Як правило, спецоперція триває від 3 до 7 діб. Зразкова спецоперація, це коли ти вистежуєш, а потім знищуєш десантний корабель чи флагман ЧФ, або штаб з офіцерами, коли гине два генерали. А коли в тебе втрати 21600 особового складу, 180 літаків 850 танків - це ти присів на пляшку
- Ivan Barrett (@IvanLuti) https://twitter.com/IvanLuti/status/1518243358262632449?ref_src=twsrc%5Etfw April 24, 2022
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25.04.2022 13:39 Ответить
Пєйлота поймали?
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25.04.2022 13:39 Ответить
Поймали в брянской области - с трудом засунули в кабину. Теперь жене скажут шо пропал без вести)))
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25.04.2022 13:45 Ответить
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25.04.2022 13:49 Ответить
Правильно, а то плати компенсації за всяких там...
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25.04.2022 14:06 Ответить
говорят - один пилот распух, в пакет не влазил, второго высыпали в консервную банку
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25.04.2022 13:53 Ответить
2х ********* взяли, один сдох вскорости,пЯтрофич.....
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25.04.2022 14:07 Ответить
Гарна робота.Не зупиняйтесь...
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25.04.2022 13:40 Ответить
Півню також сподобалося.
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25.04.2022 14:29 Ответить
Півню також сподобалося.
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25.04.2022 14:31 Ответить
***** активно знищує свою авіацію
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25.04.2022 13:40 Ответить
Фото з кацапськими обгорілими скелетами надихає.
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25.04.2022 13:41 Ответить
Красівчки!

Хай Бог Вам допомагає!
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25.04.2022 13:42 Ответить
Бомбіл знайшли? Як знайдуть на колок !
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25.04.2022 13:42 Ответить
++
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25.04.2022 13:44 Ответить
4.5.0.
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25.04.2022 14:14 Ответить
гарно як продовжуйте слава ЗСУ та всім українським воїнам
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25.04.2022 13:44 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ!
Смерть кацапам!
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25.04.2022 13:44 Ответить
++
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25.04.2022 13:44 Ответить
Кацапов убить ВСЕХ ,иначе нельзя !
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25.04.2022 13:45 Ответить
красиво но мало
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25.04.2022 13:45 Ответить
ХАрашо гаріт...
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25.04.2022 13:45 Ответить
А вот он красиво крутится в падении, там пилотов норм укачало 🤣

А ось і відео збитого літака

https://t.me/operativnoZSU
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25.04.2022 13:45 Ответить
Плоский штопор
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25.04.2022 16:50 Ответить
Той літак кацапи загнали в плоский штопор тому він і крутився.Там пілоти недоучки.Вони покинули літак якого ніхто не збив не змогли бо не вміють.
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25.04.2022 16:53 Ответить
Они ещё летают? В расход двуглавых синих курок!
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25.04.2022 13:46 Ответить
Ще мінус 10 млн. З казни кацапії. Так тримати, боріться і перемагайте
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25.04.2022 13:47 Ответить
СУ-34 стоит 40 млн. $
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25.04.2022 14:16 Ответить
Следующие модели сбитых самолетов надо называть их модифицированной нашими воинами версией в небе Украины. Например "Сбит за прошедшие сутки Су-254 над Черниговщиной и Су-255 над Николаевщиной.
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25.04.2022 13:47 Ответить
Супер!
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25.04.2022 13:47 Ответить
Красивое!(с)
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25.04.2022 13:48 Ответить
нема диму без вогню!!! а де вогонь!?!?!?
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25.04.2022 13:48 Ответить
Старстрик когда попадает,он не обязательно наводится на сопло,тут видать по ушлепкам в салоне попало
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25.04.2022 14:26 Ответить
Він взагалі не наводиться на сопло, він наводиться оператором по лазерному промені.
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25.04.2022 18:39 Ответить
Туточки:

https://web.telegram.org/z/#-1296487842 https://web.telegram.org/z/#-1296487842

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25.04.2022 15:05 Ответить
Бойова частина Старстрік - це 3 вольфрамових "дротика", кожен приблизно по 1 кг. З скалковою БЧ на основі заряду PBX-98 - майже півкіло вибухівки. На швидкості 3.5 М (1.2 км/с). І це в нього своя швидкість. А якщо воно ще й не наздоганяє, а в лоба летить... Воно коли потрапляє до "організму" літака, в літака зазвичай виникає гостре "неперетравлення" зайвого заліза. З розпадом та відмовою внутрішніх органів з-за великої кількості дрібних високошвидкісних скалок в дупі.

Дуже ефективна зброя.
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25.04.2022 18:58 Ответить
Это очень хорошо
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25.04.2022 13:48 Ответить
- красиво горит!
- кто?
- вон та железяка в полосатом купальнике.
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25.04.2022 13:49 Ответить
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25.04.2022 13:51 Ответить
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25.04.2022 18:40 Ответить
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25.04.2022 18:41 Ответить
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25.04.2022 13:52 Ответить
И в продолжение
- русский ? - Иди ***** !
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25.04.2022 16:39 Ответить
красивое !!!
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25.04.2022 13:52 Ответить
А летуны?
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25.04.2022 13:53 Ответить
Свинособаки катапультировались...но их ловят...
Надеюсь поймают немножечко не живыми...
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25.04.2022 13:58 Ответить
Он просто акацался тяжєлєє воздуха, мля...
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25.04.2022 14:00 Ответить
Щось з керуванням ..влучання не видно.... мабуть втомився
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25.04.2022 14:07 Ответить
Плоский штопор. Шансов никаких
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25.04.2022 16:51 Ответить
сбой високоточніх борових сістєм (з кодовою назвою) -- анало говнєт
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25.04.2022 19:40 Ответить
Гарненький плаский штопор. Або пілоти з"ібались. або на вундервафлі перебило систему дистанційного керування. Може кітайська мікросхема після підриву БЧ ракети перехоплювача, послала всіх "тудой! отримавши купу вражаючих елементів...
Пи....да кацапам - безперечно!!
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25.04.2022 14:12 Ответить
оно подумало что оно вертолет
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25.04.2022 14:15 Ответить
из видео больше похоже на то, что пилот не справился с управлением, допустил ошибку- ввел аппарат в "плоский штопор", не смог выйти из него и экипаж вынужден был катапультироваться.
Возможно и правда, что уже опытные летчики закончились, теперь курсанты летают ...
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25.04.2022 14:26 Ответить
Курвосанты
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25.04.2022 14:58 Ответить
спалах вогню з двигуна
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25.04.2022 15:13 Ответить
Плаский штопор
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25.04.2022 14:49 Ответить
Русская рулетка крутится! 💀💀
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25.04.2022 14:59 Ответить
Сухий лист.
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25.04.2022 15:09 Ответить
Це хоч не наш літак?
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25.04.2022 15:28 Ответить
та ні, хлопці. Втрат немає, ракет не було. Просто льотчики трохи не там покурили
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25.04.2022 16:15 Ответить
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25.04.2022 16:30 Ответить
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25.04.2022 16:31 Ответить
Гарно падає. То називається плаский штопор. Ще раз підтверджує "майстерність" кацапських пілотів.
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25.04.2022 16:48 Ответить
А чо его колбасит в разные стороны? питля нездирова
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25.04.2022 16:49 Ответить
a вони точно вміють літати?
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25.04.2022 18:21 Ответить
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25.04.2022 18:42 Ответить
КАКОЙ КРАСИВЫЙ ПЛОСКИЙ ШТОПОР --- ПРОСТО ИДЕАЛЬНЫЙ --- ..АСВАБАДИТЕЛИ.. НЕ ВИДНО ЧТОБ КАТАПУЛЬТИРОВАЛИСЬ И ЭТО ПРЕКРАСНО
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25.04.2022 18:48 Ответить
На другом видео 2 парашюта есть, это надо совсем имбецилом быть, чтобы не дернуть рычаг.

А так вполне могло дротиками старстрик перебить гидравлическое управление или трос.
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26.04.2022 04:28 Ответить
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25.04.2022 19:38 Ответить
Петух прокукарекал- Су упал.... такому Пете нету цены .
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25.04.2022 20:38 Ответить
Це мабуть репетиція перед парадом победобесия.‼️
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25.04.2022 21:58 Ответить
і в фіналі він має впасти на *****
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25.04.2022 22:42 Ответить
Как говорил один авиамеханик" В истории авиации еще небыло случая, чтобы самолет взлетел и не вернулся на землю."
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25.04.2022 23:07 Ответить
ось ще опис.те що сталося. Збили СУ-34 ВКС | Діти керували літаком, жах!https://www.youtube.com/watch?v=nikM-bOB8jc
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26.04.2022 09:24 Ответить
 
 