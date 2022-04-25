Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбит на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО

На Харьковщине сбили очередной российский самолет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В сети опубликовано видео, на котором самолет зафиксирован за несколько секунд до падения. На записи видно, что он уже неуправляемо вращается.

"По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных сил обезвредила двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34. Слава Вооруженным силам Украины", - отметил он.

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