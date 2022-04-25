Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбит на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО
На Харьковщине сбили очередной российский самолет.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
В сети опубликовано видео, на котором самолет зафиксирован за несколько секунд до падения. На записи видно, что он уже неуправляемо вращается.
"По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных сил обезвредила двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34. Слава Вооруженным силам Украины", - отметил он.
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+97 iMedvedeff
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+59 Михаил Сомов #454446
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- Ivan Barrett (@IvanLuti) https://twitter.com/IvanLuti/status/1518243358262632449?ref_src=twsrc%5Etfw April 24, 2022
Хай Бог Вам допомагає!
Смерть кацапам!
А ось і відео збитого літака
https://t.me/operativnoZSU
https://web.telegram.org/z/#-1296487842 https://web.telegram.org/z/#-1296487842
Дуже ефективна зброя.
- кто?
- вон та железяка в полосатом купальнике.
- русский ? - Иди ***** !
Надеюсь поймают немножечко не живыми...
Пи....да кацапам - безперечно!!
Возможно и правда, что уже опытные летчики закончились, теперь курсанты летают ...
А так вполне могло дротиками старстрик перебить гидравлическое управление или трос.