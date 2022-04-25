Бойцы 128-й ОГШБр точным выстрелом из ПТРК уничтожили БМП оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ точным выстрелом уничтожили БМП оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
"Машина оккупантов выехала из лесопосадки и прямо по засеянному полю двинулась к грунтовой дороге. Однако была засечена нашими бойцами. Какое-то время БМП пыталась маневрировать, это видно со следов от гусеничных траков. Впрочем, маневры продолжались недолго - через несколько секунд им положил конец из противотанкового ракетного комплекса. В БМП сдетонировал боекомплект, от взрыва башню с пушкой оторвало и бросило на десять метров, весь экипаж погиб" - говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние пять дней бойцы 128-й бригады уничтожили два российских танка Т-72, один БТР и одну БМП.
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Я так чекав на цю фразу...
Ты нормальный вообще? там один пепел остался.
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/na-ukraine-pogib-komandir-otdeleniya-razvedki-dmit-1471891