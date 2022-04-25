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Бойцы 128-й ОГШБр точным выстрелом из ПТРК уничтожили БМП оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ точным выстрелом уничтожили БМП оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

"Машина оккупантов выехала из лесопосадки и прямо по засеянному полю двинулась к грунтовой дороге. Однако была засечена нашими бойцами. Какое-то время БМП пыталась маневрировать, это видно со следов от гусеничных траков. Впрочем, маневры продолжались недолго - через несколько секунд им положил конец из противотанкового ракетного комплекса. В БМП сдетонировал боекомплект, от взрыва башню с пушкой оторвало и бросило на десять метров, весь экипаж погиб" - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние пять дней бойцы 128-й бригады уничтожили два российских танка Т-72, ​​один БТР и одну БМП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 128-й ОГШБр из миномета уничтожили танк Т-72 оккупантов. ВИДЕО

128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


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Топ комментарии
+22
Куди по копаному?!
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25.04.2022 19:47
+20
128-й-черговий респект...
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25.04.2022 19:46
+10
Благодатний вогонь зійшов
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25.04.2022 19:53
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128-й-черговий респект...
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25.04.2022 19:46 Ответить
Нехай шастать...
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25.04.2022 19:47 Ответить
Куди по копаному?!
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25.04.2022 19:47 Ответить
Та нє?! Бий чорта!!
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25.04.2022 20:16 Ответить
🤗
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25.04.2022 19:48 Ответить
яке прикре самогубство...
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25.04.2022 19:49 Ответить
Файно горить. Слава нашій Армії!
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25.04.2022 19:51 Ответить
Благодатний вогонь зійшов
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25.04.2022 19:53 Ответить
Україна може пишатися Героями і Воїнами. Так тримати, нищіть рашистів до Перемоги
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25.04.2022 19:53 Ответить
не ходить по копаному !!!!! дебилы.
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25.04.2022 19:58 Ответить
хтів бахнути по нашим, а засадили йому по саме ніхочу!
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25.04.2022 20:12 Ответить
Знов курили в бетері, аяяй...
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25.04.2022 20:14 Ответить
"весь екіпаж загинув"

Я так чекав на цю фразу...
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25.04.2022 20:14 Ответить
конечно они не погибли. все живы, здоровы. Не видишь, как спокойно вылезли, обтрусили огонь с трусов и пошли по полю.

Ты нормальный вообще? там один пепел остался.
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25.04.2022 20:32 Ответить
Можливо це про цих свіжих двухсотих орків пише кацапський ресурс блокнот. волгоград:В ходе спецоперации на Украине погиб 40-летний командир отделения глубинной разведки Дмитрий Илларионов из Калачевского района. Об этом «Блокноту Волгограда» 25 апреля сообщили в районной администрации. Тяжелое известие на днях пришло жене Дмитрия. Дмитрий Илларионов родился 6 января 1982 года. Контрактный служащий Вооруженных сил РФ относился к воинской части, находящейся в Грозном. На Украине он служил в звании старшины. Илларионов погиб 21 апреля при выполнении обязанностей военной службы в ходе специальной операции.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/na-ukraine-pogib-komandir-otdeleniya-razvedki-dmit-1471891
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25.04.2022 20:16 Ответить
Там ще один за компанію двухсотий аналогічно спеціалст по"глубінной развєдкє" калмик чи казах нурлан татієв.
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25.04.2022 21:03 Ответить
Гоир ясно, чтоб не погасло!
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25.04.2022 20:32 Ответить
Жертв нет
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25.04.2022 20:46 Ответить
Окупанти не розуміють, що по засіяному неможна. Нєкультурно єто.
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25.04.2022 23:01 Ответить
 
 