Бійці 128-ї ОГШБр влучним пострілом з ПТРК знищили БМП окупантів. ВIДЕО
Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ влучним пострілом знищили БМП окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
"Машина окупантів виїхала з лісопосадки і прямо по засіяному полю рушила до ґрунтової дороги. Однак була засічена нашими бійцями. Якийсь час БМП намагалася маневрувати, це видно зі слідів від гусеничних траків. Утім, маневри тривали недовго – за кілька секунд їм поклав край влучний постріл із протитанкового ракетного комплексу. У БМП здетонував боєкомплект, від вибуху башту з гарматою відірвало й кинуло на десять метрів, весь екіпаж загинув" - йдеться у дописі.
Зазначається, що за останні п’ять днів бійці 128 бригади знищили два російські танки Т-72, один БТР і одну БМП.
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Я так чекав на цю фразу...
Ты нормальный вообще? там один пепел остался.
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/na-ukraine-pogib-komandir-otdeleniya-razvedki-dmit-1471891