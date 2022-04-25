Бійці 128-ї ОГШБр влучним пострілом з ПТРК знищили БМП окупантів. ВIДЕО

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ влучним пострілом знищили БМП окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

"Машина окупантів виїхала з лісопосадки і прямо по засіяному полю рушила до ґрунтової дороги. Однак була засічена нашими бійцями. Якийсь час БМП намагалася маневрувати, це видно зі слідів від гусеничних траків. Утім, маневри тривали недовго – за кілька секунд їм поклав край влучний постріл із протитанкового ракетного комплексу. У БМП здетонував боєкомплект, від вибуху башту з гарматою відірвало й кинуло на десять метрів, весь екіпаж загинув" - йдеться у дописі.

Зазначається, що за останні п’ять днів бійці 128 бригади знищили два російські танки Т-72, один БТР і одну БМП.

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