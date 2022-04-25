УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5291 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
17 945 20

Бійці 128-ї ОГШБр влучним пострілом з ПТРК знищили БМП окупантів. ВIДЕО

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ влучним пострілом знищили БМП окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

"Машина окупантів виїхала з лісопосадки і прямо по засіяному полю рушила до ґрунтової дороги. Однак була засічена нашими бійцями. Якийсь час БМП намагалася маневрувати, це видно зі слідів від гусеничних траків. Утім, маневри тривали недовго – за кілька секунд їм поклав край влучний постріл із протитанкового ракетного комплексу. У БМП здетонував боєкомплект, від вибуху башту з гарматою відірвало й кинуло на десять метрів, весь екіпаж загинув" - йдеться у дописі.

Зазначається, що за останні п’ять днів бійці 128 бригади знищили два російські танки Т-72, один БТР і одну БМП.

Також дивіться: Бійці 128-ї ОГШБр з міномета знищили танк Т-72 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Куди по копаному?!
показати весь коментар
25.04.2022 19:47
+20
128-й-черговий респект...
показати весь коментар
25.04.2022 19:46
+10
Благодатний вогонь зійшов
показати весь коментар
25.04.2022 19:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
128-й-черговий респект...
показати весь коментар
25.04.2022 19:46 Відповісти
Нехай шастать...
показати весь коментар
25.04.2022 19:47 Відповісти
Куди по копаному?!
показати весь коментар
25.04.2022 19:47 Відповісти
Та нє?! Бий чорта!!
показати весь коментар
25.04.2022 20:16 Відповісти
🤗
показати весь коментар
25.04.2022 19:48 Відповісти
яке прикре самогубство...
показати весь коментар
25.04.2022 19:49 Відповісти
Файно горить. Слава нашій Армії!
показати весь коментар
25.04.2022 19:51 Відповісти
Благодатний вогонь зійшов
показати весь коментар
25.04.2022 19:53 Відповісти
Україна може пишатися Героями і Воїнами. Так тримати, нищіть рашистів до Перемоги
показати весь коментар
25.04.2022 19:53 Відповісти
не ходить по копаному !!!!! дебилы.
показати весь коментар
25.04.2022 19:58 Відповісти
хтів бахнути по нашим, а засадили йому по саме ніхочу!
показати весь коментар
25.04.2022 20:12 Відповісти
Знов курили в бетері, аяяй...
показати весь коментар
25.04.2022 20:14 Відповісти
"весь екіпаж загинув"

Я так чекав на цю фразу...
показати весь коментар
25.04.2022 20:14 Відповісти
конечно они не погибли. все живы, здоровы. Не видишь, как спокойно вылезли, обтрусили огонь с трусов и пошли по полю.

Ты нормальный вообще? там один пепел остался.
показати весь коментар
25.04.2022 20:32 Відповісти
Можливо це про цих свіжих двухсотих орків пише кацапський ресурс блокнот. волгоград:В ходе спецоперации на Украине погиб 40-летний командир отделения глубинной разведки Дмитрий Илларионов из Калачевского района. Об этом «Блокноту Волгограда» 25 апреля сообщили в районной администрации. Тяжелое известие на днях пришло жене Дмитрия. Дмитрий Илларионов родился 6 января 1982 года. Контрактный служащий Вооруженных сил РФ относился к воинской части, находящейся в Грозном. На Украине он служил в звании старшины. Илларионов погиб 21 апреля при выполнении обязанностей военной службы в ходе специальной операции.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/na-ukraine-pogib-komandir-otdeleniya-razvedki-dmit-1471891
показати весь коментар
25.04.2022 20:16 Відповісти
Там ще один за компанію двухсотий аналогічно спеціалст по"глубінной развєдкє" калмик чи казах нурлан татієв.
показати весь коментар
25.04.2022 21:03 Відповісти
Гоир ясно, чтоб не погасло!
показати весь коментар
25.04.2022 20:32 Відповісти
Жертв нет
показати весь коментар
25.04.2022 20:46 Відповісти
Окупанти не розуміють, що по засіяному неможна. Нєкультурно єто.
показати весь коментар
25.04.2022 23:01 Відповісти
 
 