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Стугна подрывает четыре российских танка подряд: подвиг под Изюмом. ВИДЕО

Противотанкисты ОУВ "Слобода" под Изюмом мастерски уничтожают российские танки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+113
Хороше таке відео . Декілька разів підряд можна дивитись.
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26.04.2022 01:20
+65
Щоб "розігріти" джевелін потрібно мінімум 8 хвилин... а тут миттєва перезарядка і за наші гроші!
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26.04.2022 01:20
+60
Экспортный вариант для ОАЭ.
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26.04.2022 01:24
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100% ККД!
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26.04.2022 06:56 Ответить
После окончания войны за стугной очередь будет на много лет вперёд, собственно как и за нептуном
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26.04.2022 06:57 Ответить
Зациклить и поставить вместо лаунж-музычки
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26.04.2022 07:17 Ответить
Ох, потужно стріляє.

Але теж було лячно за хлопців.
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26.04.2022 07:37 Ответить
а почему арабская вязь на экране
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26.04.2022 08:06 Ответить
наши стугны,что хотим то и пишем!!! по просьбам арабоязычных пользователей фейсбука,титры даются на арабском языке. а то, там Панас, для пользователей фейсбука рускоязыяных - по русски команды даёт,а арабам непонятно,как можно в одной атаке с одной точки, одной стугной колонну танков сжечь! а нам и видеть всё это праздник,и слышать даже ничего не надо или читать на экране! Героям Слава!
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26.04.2022 08:33 Ответить
потому что гладиолус
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26.04.2022 10:33 Ответить
експортний варіант. арабам так і не відправили
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26.04.2022 12:44 Ответить
Вмілі руки - гарна робота!
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26.04.2022 08:20 Ответить
Тир з русньою в якості мішеней.
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26.04.2022 08:28 Ответить
Арабські літери на екрані. Це та, що на експорт.
Слава КБ Луч, яке створило зброю. Пашинському, Чорновол та іншим волонтерам, які врятували її від колаборантів та кацапів. Слава нашим захисникам, які знищують загарбників !!!
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.04.2022 08:47 Ответить
Русскоязычные освободители освобождают кацапов от нашествия электронных стиральных машин.
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26.04.2022 09:23 Ответить
Робити чотири підряд постріли з однієї позиції - це не дуже гарна ідея, м'яко кажучи. Крім того, судячи з шматіння, яке летить в оператора після пострілу - він дуже близько до ПУ. Ураження чотирьох цілей видно, але знищення лише у першої, і то це могло бути лише займання активного захисту. Противник взагалі ніяк не протидіяв.
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26.04.2022 09:35 Ответить
Швидкість ракети 200 м/с. Між пострілом і ураженням цілі - 14с. Відстань до цілі 2800м +/- 200м.
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26.04.2022 09:45 Ответить
Хлопці зробили все,що від них залежить - чотири точних влучання. А вже нанесена шкода то мабуть питання до самого заряду і захисту рашиської техніки.
Нашим героям навіть довелось арабську вивчити, щоб з української зброї захищати Україну.
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26.04.2022 09:59 Ответить
Ну ти і придурок
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26.04.2022 11:33 Ответить
Это ты придурок. Засеки время от подрыва ракеты и до прихода звука к позиции. Около трех километров получается. Засечь замаскированную позицию на такой дистанции не так то и легко. Или ты хочешь, что бы хлопцы треногу туда-сюда на сто метров перетаскивали и гарантировано засвечивали себя "мы тут", вместо ведения огня? Пипец, ты воин...
И первое то попадание самое неудачное. Ибо попало в наружные доп. баки. Эффектно, но не слишком эффективно. Если силовая не загорится, то как бы танку и пофиг. Еще раз, пипец, ты воин...
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26.04.2022 14:08 Ответить
Пшлонах кацапориле, які ви воїни увесь світ вже побачив
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26.04.2022 17:53 Ответить
Расстояние примерно 2800м . Джавелину и не снилось.
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26.04.2022 09:36 Ответить
Ну ... Це різні ракети, для схожих задач.
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26.04.2022 14:46 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.04.2022 10:15 Ответить
хлопці молодці, все правильно роблять, не треба ризикувати. чим є, тим і уражають ворога. не всюди є танки або гармати.
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26.04.2022 10:23 Ответить
Можно открыть для ускоренного и безопасного производства "филиалы" украинских производителей ВПК в Польше!
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26.04.2022 10:29 Ответить
Отличная работа! Сверху на экране прицела Стугны арабская вязь.
Экспортный вариант.
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26.04.2022 11:02 Ответить
На 4++ бойових буряти поменшало. А коменти російською для тупих жителів Кацапстану...
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26.04.2022 11:23 Ответить
Ето просто празднік какой то
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26.04.2022 12:09 Ответить
Прекрасно. Но это брошенная техника или как? С одной позиции стрелять по пятому танку (это минимум) как-то не по уставу))
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26.04.2022 13:51 Ответить
Це те що я багато раз чув в якості аргументу що розрахунок ПТРК буде швидко знищено танкістами. Але або наші воїни якісь безстрашні, або на практиці ти ще зафіксуй де той розрахунок сидить. Вже не одне відео де фіксується атака на кілька цілей одним розрахунок з однієї позиції.
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26.04.2022 14:05 Ответить
Колись чув що за 3 підбиті танки в совку давали героя.
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26.04.2022 14:02 Ответить
мертвим
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26.04.2022 16:01 Ответить
Я так розумію, це експортний варіант відпрацьовує, судячи з написів на моніторі.
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26.04.2022 14:10 Ответить
Є варіанти і на українській мові
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26.04.2022 17:26 Ответить
Ай хлопці! Ай рідненьки!
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26.04.2022 14:44 Ответить
Оце парні!
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26.04.2022 15:04 Ответить
З такими козаками, героями - ху#лу пізд#ц і він про це знає.
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26.04.2022 15:58 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці... (На жаль, більш доречні слова, якими називають тих псевдо людей, ютюб безжально банить.)
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26.04.2022 16:58 Ответить
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