Стугна подрывает четыре российских танка подряд: подвиг под Изюмом. ВИДЕО
Противотанкисты ОУВ "Слобода" под Изюмом мастерски уничтожают российские танки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+113 spase boy
показать весь комментарий26.04.2022 01:20
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+60 Пупочный войлок
показать весь комментарий26.04.2022 01:24
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Але теж було лячно за хлопців.
Слава КБ Луч, яке створило зброю. Пашинському, Чорновол та іншим волонтерам, які врятували її від колаборантів та кацапів. Слава нашим захисникам, які знищують загарбників !!!
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Нашим героям навіть довелось арабську вивчити, щоб з української зброї захищати Україну.
И первое то попадание самое неудачное. Ибо попало в наружные доп. баки. Эффектно, но не слишком эффективно. Если силовая не загорится, то как бы танку и пофиг. Еще раз, пипец, ты воин...
Героям слава!!!
Экспортный вариант.