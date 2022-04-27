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В Херсоне оккупанты разгоняли проукраинский митинг слезоточивым газом и светошумовыми гранатами (дополнено). ВИДЕО

Горожане с флагами Украины вышли на акцию протеста против оккупации. Российские захватчики бросали в них светошумовые гранаты и распылили слезоточивый газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Херсонцы устроили акцию на площади Свободы. Они скандировали "Херсон – это Украина".

Оккупанты забросали митингующих светошумовыми гранатами и применили против них слезоточивый газ.

Смотрите также: Несмотря на преследование активистов, в Херсоне продолжаются акции против российских оккупантов. ФОТО

СМИ сообщают о четырех пострадавших участниках митинга. По данным "Украина 24", у 71-летней женщины - разрыв легкого, ожоги грудной клетки. У 50-летнего мужчины – открытый перелом ноги. У двух других мужчин – химические ожоги глаз и носоглотки. Им оказали помощь на месте.

ДОПОЛНЕНО: Директор центра экстренной медпомощи Инесса Чамлай подтвердила, что во время разгона митинга травмы получили два человека.

27 апреля в Херсоне должно состояться "голосование" за провозглашение так называемой "ХНР". Мирный митинг против псевдореферендума в сети анонсировали накануне. Там призвали горожан взять ответственность за судьбу родного города и собраться в 10:00 на пл. Свободы для решительного протеста.

митинг (2556) оккупация (10167) Херсон (2842)


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Топ комментарии
+49
партизани не будуть світитися, це не їх стиль, тому ми нічого і не знаємо, а херсонці виходять на мітинги, щоб ми, диванні експерти не казали потім, що вони самі винуваті, що вони не боролися і так далі і тому подібне. Ось бачите, боролися і борються, показують що русскіє кати їм не брати, що вони зовсім не один народ з русскою наволоччю, і це бачимо не тільки ми, це бачить цілий Світ, бо інакше русскіє будуть всіх і далі обманювати.
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27.04.2022 11:54
+45
та ти що????? ватЫ много??? так приїдь, покажи, вийди проти танків на мітинг...а я в Херсоні 2гий місяць в окупаваному, в мене дває дітей, виїхати не можу, бо в одне авто всі з батьками не помістимось, роботи немає, орки постійно лазять з обшуками, харчі тільки за готівку, купа людей поїватали і катують, а ти хто такий що судиш мене? в військоматі сказали зброї нема, ідіть додому,,,,чому херсонці повинні взагалі виправдовуватись? бо зекоманда вивела армію з херсонської області, і ми окуповані в пеший день? погугли, якщо хочеш знати, в 2014 році в Херсоні на відміну від Миколаїва та Одеси не було антимайданів, тут рожі їх чистили одразу....А тепер нам розказують підривайте колії, партизаньте, ага проти армії, а що в данному випадку зробила українська влада, щоб не окупували Херсонщину?
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27.04.2022 12:14
+34
Партизанят. Читай новости о зажмуреных коллаборантах.
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27.04.2022 11:50
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27.04.2022 11:48 Ответить
Нічого не міняється
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27.04.2022 11:54 Ответить
Партизанят. Читай новости о зажмуреных коллаборантах.
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27.04.2022 11:50 Ответить
С чего ты взял, что не партизанят?
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27.04.2022 11:52 Ответить
партизани не будуть світитися, це не їх стиль, тому ми нічого і не знаємо, а херсонці виходять на мітинги, щоб ми, диванні експерти не казали потім, що вони самі винуваті, що вони не боролися і так далі і тому подібне. Ось бачите, боролися і борються, показують що русскіє кати їм не брати, що вони зовсім не один народ з русскою наволоччю, і це бачимо не тільки ми, це бачить цілий Світ, бо інакше русскіє будуть всіх і далі обманювати.
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27.04.2022 11:54 Ответить
Партизанят конечно, но все не могут быть партизанами. В данном видео меня напрягает только одно - 20-30 человек вышло на весь Херсон????????
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27.04.2022 11:55 Ответить
Ваты там много.Вот и весь ответ.
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27.04.2022 11:58 Ответить
та ти що????? ватЫ много??? так приїдь, покажи, вийди проти танків на мітинг...а я в Херсоні 2гий місяць в окупаваному, в мене дває дітей, виїхати не можу, бо в одне авто всі з батьками не помістимось, роботи немає, орки постійно лазять з обшуками, харчі тільки за готівку, купа людей поїватали і катують, а ти хто такий що судиш мене? в військоматі сказали зброї нема, ідіть додому,,,,чому херсонці повинні взагалі виправдовуватись? бо зекоманда вивела армію з херсонської області, і ми окуповані в пеший день? погугли, якщо хочеш знати, в 2014 році в Херсоні на відміну від Миколаїва та Одеси не було антимайданів, тут рожі їх чистили одразу....А тепер нам розказують підривайте колії, партизаньте, ага проти армії, а що в данному випадку зробила українська влада, щоб не окупували Херсонщину?
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27.04.2022 12:14 Ответить
Кто сдал Херсон и дал возможность пройти спокойно в город?
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27.04.2022 12:42 Ответить
той, хто розмінував Чонгар, не вірив у війну і не готувався до неї.
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27.04.2022 12:45 Ответить
а разминировал тот кто знал где и что, местные
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27.04.2022 12:50 Ответить
вы шутите??? местные разминировали? местные армии сказали отойти? местные не защищали Каховскую ГЭС? местные не взорвали Антоновский мост? приезжайте, покажите, как надо
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27.04.2022 12:59 Ответить
А хто сказав, що місцеві жителі винні?
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27.04.2022 20:20 Ответить
той, хто не підірвав Антонівський міст!
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27.04.2022 20:17 Ответить
Держитесь , после войны разберемся кто это все устроил , а сейчас ваша задача выжить и встретить наших ! Живыми!
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27.04.2022 15:22 Ответить
ага. а до перемоги вони ще багато чого цікавого нам влаштують. правильно, для чого розбиратися, хай продовжують робити свою чорну справу. (сарказм)
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27.04.2022 17:44 Ответить
***** не "после войны".
Сейчас еще эти суки, что сдали Херсонщину, сдадут оркам Николаев или Запорожье, и тогда не будет "после войны.
Этих сук уже вычисляют..
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27.04.2022 20:14 Ответить
знов прості українці повинні проявляти надлюдський героїзм. поки всяка ботва їх буде обзивати, а подоляк платити по 3 грн за комент. а зеслуги - приховувати правду.
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27.04.2022 17:46 Ответить
Многих уже тупо выкрали и держат по подвалам и другим подобным местам, в первый месяц оккупации выходило намного больше, если помните.
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27.04.2022 12:07 Ответить
da vy shto ? v takih obsatjatelsvah - eto voobshe podvig , dazhe esli 10 vyshli....vy predstovljaete chem oni riskujut ?
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27.04.2022 12:23 Ответить
ви, *****, розумні такі - вийдіть, якщо ті ***** запросто вбити можуть. Херсонці якраз у своїй більшості не ватники
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27.04.2022 13:05 Ответить
""а они митингами против врага воюют ,а не партизанят это ******""

Сам ТИ ПІЗДЄЦ"
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27.04.2022 12:24 Ответить
геть з України москаль некрасівий
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27.04.2022 12:41 Ответить
Кацапи , будьте ви прокляті , що ви витворяєте на нашій землі ?

Ідіть геть , кляті орки , поки ноги носять 😡
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27.04.2022 11:52 Ответить
а рабсіяни тим часом с білими папірцями виходять, поодиноко... * а что мі можем сдєлать, нас паб'ют*
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27.04.2022 11:53 Ответить
вони могли би бути хоча би не байдужі до наших страждань по-справжньому небайдужі, а не як всі їх ліберали на словах тільки, і навіть така дрібничка вже допомогла би і нам, і їм - людьми би хоч залишилися.
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27.04.2022 11:56 Ответить
Хочу сказать цензору чтобы подбирали названия. Что такое кафиры? Звучит как что то из афганистана или пакистана как что то мусульманское реально режет по ассоцациям..
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27.04.2022 11:55 Ответить
Это гуглопереводчик странно переводит "оккупанти" в "кафиры". Читайте Цензор.нет на украинском языке.
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27.04.2022 12:02 Ответить
О. Дякую за пояснення.
А я думаю, чому мені один форумчанин закидає, що я пишу про кафирів ?
Капець. Бо я такого слова не вживала.
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28.04.2022 02:01 Ответить
Eto Google Translate pakostjit. Uzje Google pro eto reportjirovalji, no onji chto to tupit.
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27.04.2022 12:12 Ответить
Подразделения из состава БТГр 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, Мулино) несут потери в Харьковской области. По имеющейся информации уничтожено реактивную артиллерийскую батарею с 9К57 "Ураган",

5 военнослужащих убито, более 12 ранены.

Следует отметить, что данная батарея так и не успела проявить себя в "специальной военной операции". Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин подорвалась на мине, тем самым обратив на себя внимание у средств воздушной разведки артиллерийских подразделений ВСУ. После подтверждения, по позиции дивизиона был нанесен удар.
Выжившие военнослужащие получили серьезные психологические травмы и больше не являются боеспособными.
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27.04.2022 12:11 Ответить
Когда подойдут американские системы залпового огня вот тогда начнется сафари за всей артой орков и пусковыми установками тоже.
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27.04.2022 12:41 Ответить
треба мати неймовірну мужність, щоб зараз у Херсоні вийти на мітинг за Україну!
моя повага таким людям. бережіть себе!
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27.04.2022 12:31 Ответить
"Повзуча анексія": у Зеленського прокоментували дії окупантів у Херсоні.

"Ане́ксія (лат. annexio - приєднання) - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави або нації в односторонньому порядку. За ******** міжнародним правом анексія - один з видів агресії і спричиняє міжнародно-правову відповідальність.

Анексію слід відрізняти від окупації, яка сама по собі не призводить до зміни юридичної належності території."

- У Зеленського вважають, що юридичний статус Херсона вже змінено?...і до речі, не чув, щоб за Порошенка був такий вираз - у Порошенка вважають...
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27.04.2022 12:33 Ответить
гундос с шоблой за три дня хотели слить страну. ЗСУ не дало
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27.04.2022 13:39 Ответить
По суті це і є анексія. Коли референдум під дулами автоматів, то анексія.
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27.04.2022 15:29 Ответить
Жаль слабая там была тероборона. Кстати в отличие от крымских татар херсонцы никого не бояться.
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27.04.2022 12:39 Ответить
В 2014 татари просили зброю, їм не дали. Може просто не було кому давати.
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27.04.2022 15:31 Ответить
"Cлабая тероборона»?

Ви що, нічого не читаєте? Людям, що прийшли до військомату, не дали зброі, послали у якесь село, де не усі навіть дістали по іржавому АК та жмені патронів.
А хлопці-патріоти, не маючи ані РПГ ані стрілецькоі зброі, з коктейлями Молотова були розстріляні з танків. Трупи кілька днів лежали в одному з парків.
Ті, хто мав організовувати і командувати ТРО, вчасно потікали.
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28.04.2022 04:40 Ответить
Це, звісно, сміливо, але немає ніякого сенсу, лише наражає людей на небезпеку, як на самих мітингах, так і після, коли активістів будуть вбивати по одному.
Не слухайте тупорилого клоуна - думайте головою!
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27.04.2022 13:35 Ответить
Люди не хочуть ставати рабами фашистської окупаційної влади. Акт відчаю.
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27.04.2022 15:34 Ответить
Був час виїхати, та і зараз ходити на такі мітинги не менш небезпечно, ніж спроба евакуації
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27.04.2022 18:12 Ответить
Бережи вас Господь, Українці!
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27.04.2022 16:16 Ответить
Херсонці надзвичайно сміливі люди.Беззбройні виходять на мітинги за Україну проти озброєнних орків.Потрібно,щоб їх почула влада у Києві.
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27.04.2022 17:48 Ответить
***
Был шанс спасти: омбудсмена обвинили в "сливе" оккупантам информации об убежище сирот в Херсоне

Российские оккупанты похитили 58 воспитанников дома ребенка, которые скрывались в подвале одной из церквей в Херсоне.

Бывший уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обвинил омбудсмена Людмилу Денисову в соучастии в военных преступлениях россиян. Он отметил, что после публикации Денисовой в соцсетях, обращенной непонятно к кому, дети-сироты были вывезены в неизвестном направлении.

"Информирую вас, Людмила (омбудсмен Людмила Денисова - ред.), что сразу после публикации вашего поста, все церкви в этом городе начали обыскивать ФСБ и оккупационные власти. К моменту публикации Вашего поста о том, что в подвале церкви находятся дети, они не знали. Пока ситуация в Херсоне еще не была такой критической, местные власти не дали разрешения на выезд этого дома ребенка. Но к моменту публикации вашего поста, шанс спасти детей и вывезти на территории, подконтрольные Украине, был"

Также он призвал Службу безопасности Украины и Офис Генпрокурора расследовать все обстоятельства совершения преступления и привлечь виновных к ответственности. По его мнению, публикацию Денисовой можно считать "прямой наводкой" для оккупантов, а это является соучастием в совершении военных преступлений в отношении мирного населения.

Напомним, среди воспитанников дома ребенка 10 детей - в возрасте от 4 месяцев до 1 года, остальные - младше 4 лет. Также среди малышей есть дети с инвалидностью, которые нуждаются в специальном уходе и лечении.
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27.04.2022 22:21 Ответить
Тю, наивный. Он Арахам с Подлюкой на полигон кацапов навели, а Г+Г навели на завод по ремонту. И шо? А ничё! И этой ничё не будет. Зелёна плесень одним ********** миром мазана
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27.04.2022 22:36 Ответить
Це - страшна інформація. І ту гадюку денисову треба товкти головою об одвірок, поки залишки мізків не вилетять.
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28.04.2022 02:11 Ответить
Я захоплена мужністю херсонців. Вони від самого початку окупації протестують. Беззбройні.

Повага вам. Тримайтеся. Наша армія обов'язково вас звільнить.
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28.04.2022 02:13 Ответить
 
 