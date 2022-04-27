В Херсоне оккупанты разгоняли проукраинский митинг слезоточивым газом и светошумовыми гранатами (дополнено). ВИДЕО

Горожане с флагами Украины вышли на акцию протеста против оккупации. Российские захватчики бросали в них светошумовые гранаты и распылили слезоточивый газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Херсонцы устроили акцию на площади Свободы. Они скандировали "Херсон – это Украина".

Оккупанты забросали митингующих светошумовыми гранатами и применили против них слезоточивый газ.

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СМИ сообщают о четырех пострадавших участниках митинга. По данным "Украина 24", у 71-летней женщины - разрыв легкого, ожоги грудной клетки. У 50-летнего мужчины – открытый перелом ноги. У двух других мужчин – химические ожоги глаз и носоглотки. Им оказали помощь на месте.

ДОПОЛНЕНО: Директор центра экстренной медпомощи Инесса Чамлай подтвердила, что во время разгона митинга травмы получили два человека.

27 апреля в Херсоне должно состояться "голосование" за провозглашение так называемой "ХНР". Мирный митинг против псевдореферендума в сети анонсировали накануне. Там призвали горожан взять ответственность за судьбу родного города и собраться в 10:00 на пл. Свободы для решительного протеста.