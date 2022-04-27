В Херсоне оккупанты разгоняли проукраинский митинг слезоточивым газом и светошумовыми гранатами (дополнено). ВИДЕО
Горожане с флагами Украины вышли на акцию протеста против оккупации. Российские захватчики бросали в них светошумовые гранаты и распылили слезоточивый газ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Херсонцы устроили акцию на площади Свободы. Они скандировали "Херсон – это Украина".
Оккупанты забросали митингующих светошумовыми гранатами и применили против них слезоточивый газ.
СМИ сообщают о четырех пострадавших участниках митинга. По данным "Украина 24", у 71-летней женщины - разрыв легкого, ожоги грудной клетки. У 50-летнего мужчины – открытый перелом ноги. У двух других мужчин – химические ожоги глаз и носоглотки. Им оказали помощь на месте.
ДОПОЛНЕНО: Директор центра экстренной медпомощи Инесса Чамлай подтвердила, что во время разгона митинга травмы получили два человека.
27 апреля в Херсоне должно состояться "голосование" за провозглашение так называемой "ХНР". Мирный митинг против псевдореферендума в сети анонсировали накануне. Там призвали горожан взять ответственность за судьбу родного города и собраться в 10:00 на пл. Свободы для решительного протеста.
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Сейчас еще эти суки, что сдали Херсонщину, сдадут оркам Николаев или Запорожье, и тогда не будет "после войны.
Этих сук уже вычисляют..
Сам ТИ ПІЗДЄЦ"
Ідіть геть , кляті орки , поки ноги носять 😡
А я думаю, чому мені один форумчанин закидає, що я пишу про кафирів ?
Капець. Бо я такого слова не вживала.
5 военнослужащих убито, более 12 ранены.
Следует отметить, что данная батарея так и не успела проявить себя в "специальной военной операции". Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин подорвалась на мине, тем самым обратив на себя внимание у средств воздушной разведки артиллерийских подразделений ВСУ. После подтверждения, по позиции дивизиона был нанесен удар.
Выжившие военнослужащие получили серьезные психологические травмы и больше не являются боеспособными.
моя повага таким людям. бережіть себе!
"Ане́ксія (лат. annexio - приєднання) - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави або нації в односторонньому порядку. За ******** міжнародним правом анексія - один з видів агресії і спричиняє міжнародно-правову відповідальність.
Анексію слід відрізняти від окупації, яка сама по собі не призводить до зміни юридичної належності території."
- У Зеленського вважають, що юридичний статус Херсона вже змінено?...і до речі, не чув, щоб за Порошенка був такий вираз - у Порошенка вважають...
Ви що, нічого не читаєте? Людям, що прийшли до військомату, не дали зброі, послали у якесь село, де не усі навіть дістали по іржавому АК та жмені патронів.
А хлопці-патріоти, не маючи ані РПГ ані стрілецькоі зброі, з коктейлями Молотова були розстріляні з танків. Трупи кілька днів лежали в одному з парків.
Ті, хто мав організовувати і командувати ТРО, вчасно потікали.
Не слухайте тупорилого клоуна - думайте головою!
Был шанс спасти: омбудсмена обвинили в "сливе" оккупантам информации об убежище сирот в Херсоне
Российские оккупанты похитили 58 воспитанников дома ребенка, которые скрывались в подвале одной из церквей в Херсоне.
Бывший уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обвинил омбудсмена Людмилу Денисову в соучастии в военных преступлениях россиян. Он отметил, что после публикации Денисовой в соцсетях, обращенной непонятно к кому, дети-сироты были вывезены в неизвестном направлении.
"Информирую вас, Людмила (омбудсмен Людмила Денисова - ред.), что сразу после публикации вашего поста, все церкви в этом городе начали обыскивать ФСБ и оккупационные власти. К моменту публикации Вашего поста о том, что в подвале церкви находятся дети, они не знали. Пока ситуация в Херсоне еще не была такой критической, местные власти не дали разрешения на выезд этого дома ребенка. Но к моменту публикации вашего поста, шанс спасти детей и вывезти на территории, подконтрольные Украине, был"
Также он призвал Службу безопасности Украины и Офис Генпрокурора расследовать все обстоятельства совершения преступления и привлечь виновных к ответственности. По его мнению, публикацию Денисовой можно считать "прямой наводкой" для оккупантов, а это является соучастием в совершении военных преступлений в отношении мирного населения.
Напомним, среди воспитанников дома ребенка 10 детей - в возрасте от 4 месяцев до 1 года, остальные - младше 4 лет. Также среди малышей есть дети с инвалидностью, которые нуждаются в специальном уходе и лечении.
Повага вам. Тримайтеся. Наша армія обов'язково вас звільнить.