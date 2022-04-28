РУС
22 268 110

"Азов" призвал к решительным действиям по деблокаде или эвакуации из Мариуполя: "Эта ночь - это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты, арта". ВИДЕО (обновлено)

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь (Калина) рассказал о ситуации в Мариуполе.

"Эта ночь - это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты, арта и всего, что может использовать варвар против человечества. Кто может ответить, почему мы один на один против авиации и кораблей, против атиллерии, которая работает непрерывно", - заявил в своем видеообращении Святослав Паламарь (Калина), передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что, по подсчетам украинских воинов, Россия потратила на ведение военных действий только в Мариуполе 1,111 млрд долларов.

"Мы никогда не сможем понять их действий, потому что мы - другие", - констатировал Пономарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят "присоединить" Мариуполь к Ростовской области РФ, - советник мэра Андрющенко

"Для всех военных слова и действие это одно и тоже. Поэтому нам трудно осознать, почему нам обещают и не действуют. Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех тех, кто надеется и верит в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь – это Украина, а Украина – это Мариуполь", - призвал он.

Ночью по "Азовстали" был нанесен массированный беспрецедентный авиаудар, сообщил Евгений Плинский.

По информации главы патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, мощный бомбовый удар был нанесен с применением 7 самолетов ТУ-22.

Затем было более 50 авиаударов СУ-25/СУ-24.

Авиудар был нанесен по больнице, где находятся тяжело раненые. Под завалами находятся люди. Есть раненые (теперь дважды раненые – Ред.) и погибшие.

Это нарушение всех правил и норм ведения войны.

Мариуполь (5741) Азов (822) Азовсталь (380)
Топ комментарии
+43
Маріуполь повинен дякувати найвеличнішому що той випустив кацапів з Криму. В перший же день війни вони були вже під Мелітополем, а на другий під Бердянськом і потім блокували Маріуполь з півдня.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:08 Ответить
+34
Не забирай у Бубочки заслуги по "великому будівництву"...
Доречі, а що там з тією ракетною програмою сталося, що Порох зТурчиновим розробили і оставили для виконання "вєлікому кормчому"....про#бав як і все інше???
показать весь комментарий
28.04.2022 11:24 Ответить
+31
Чи не Зе влада познімала мінні загородження на Чонгарі.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:12 Ответить
Им Мариуполь не нужен когда предлагают вывести гражданских с Азовстали - и он ваш - им надо его стереть. Это называется - асвабаждение братского народа - брешу единого народа - чокнутые на всю голову не не так трахнутые на всю голову.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:09 Ответить
А ты там сам посиди два месяца в подвалах. Посмотрим сможешь ли вообще что то сказать. Ребята держатся на вере и любви к народу Украины.
показать весь комментарий
05.05.2022 03:47 Ответить
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
показать весь комментарий
29.04.2022 01:50 Ответить
НЕОБХОДИМО У ЛЮДЕЙ СПРАШИВАТЬ СКОЛЬКО ВЫ УБИЛИ КОРРУПЦИОНЕРОВ !)
показать весь комментарий
29.04.2022 03:30 Ответить
?
показать весь комментарий
29.04.2022 03:31 Ответить
зелене ВОНО може достаньо???
показать весь комментарий
29.04.2022 05:24 Ответить
Ребята, мы молимся за вас! Сердце болит за вас и за тех кто остался в Мариуполе. Неужели нельзя ничего сделать, чтобы эту русскую гниль убрать с НАШЕЙ земли?! Неужели нельзя помочь тем кто остался там и неземными силами держатся?! Ведь Наше правительство получила огромную поддержку со всего мира. Не только на словах.
показать весь комментарий
05.05.2022 03:54 Ответить
