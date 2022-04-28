"Азов" призвал к решительным действиям по деблокаде или эвакуации из Мариуполя: "Эта ночь - это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты, арта". ВИДЕО (обновлено)

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь (Калина) рассказал о ситуации в Мариуполе.

"Эта ночь - это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты, арта и всего, что может использовать варвар против человечества. Кто может ответить, почему мы один на один против авиации и кораблей, против атиллерии, которая работает непрерывно", - заявил в своем видеообращении Святослав Паламарь (Калина), передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что, по подсчетам украинских воинов, Россия потратила на ведение военных действий только в Мариуполе 1,111 млрд долларов.

"Мы никогда не сможем понять их действий, потому что мы - другие", - констатировал Пономарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят "присоединить" Мариуполь к Ростовской области РФ, - советник мэра Андрющенко

"Для всех военных слова и действие это одно и тоже. Поэтому нам трудно осознать, почему нам обещают и не действуют. Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех тех, кто надеется и верит в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь – это Украина, а Украина – это Мариуполь", - призвал он.

Ночью по "Азовстали" был нанесен массированный беспрецедентный авиаудар, сообщил Евгений Плинский.

По информации главы патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, мощный бомбовый удар был нанесен с применением 7 самолетов ТУ-22.

Затем было более 50 авиаударов СУ-25/СУ-24.

Авиудар был нанесен по больнице, где находятся тяжело раненые. Под завалами находятся люди. Есть раненые (теперь дважды раненые – Ред.) и погибшие.

Это нарушение всех правил и норм ведения войны.