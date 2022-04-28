"Азов" призвал к решительным действиям по деблокаде или эвакуации из Мариуполя: "Эта ночь - это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты, арта". ВИДЕО (обновлено)
Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь (Калина) рассказал о ситуации в Мариуполе.
"Эта ночь - это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты, арта и всего, что может использовать варвар против человечества. Кто может ответить, почему мы один на один против авиации и кораблей, против атиллерии, которая работает непрерывно", - заявил в своем видеообращении Святослав Паламарь (Калина), передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что, по подсчетам украинских воинов, Россия потратила на ведение военных действий только в Мариуполе 1,111 млрд долларов.
"Мы никогда не сможем понять их действий, потому что мы - другие", - констатировал Пономарь.
"Для всех военных слова и действие это одно и тоже. Поэтому нам трудно осознать, почему нам обещают и не действуют. Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех тех, кто надеется и верит в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь – это Украина, а Украина – это Мариуполь", - призвал он.
Ночью по "Азовстали" был нанесен массированный беспрецедентный авиаудар, сообщил Евгений Плинский.
По информации главы патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, мощный бомбовый удар был нанесен с применением 7 самолетов ТУ-22.
Затем было более 50 авиаударов СУ-25/СУ-24.
Авиудар был нанесен по больнице, где находятся тяжело раненые. Под завалами находятся люди. Есть раненые (теперь дважды раненые – Ред.) и погибшие.
Это нарушение всех правил и норм ведения войны.
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.