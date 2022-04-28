Зеленский и генсек ООН Гутерриш проводят встречу. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский проводит встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+1 JleXa BaCuJl6eB
показать весь комментарий28.04.2022 20:04 Ответить Ссылка
+1 Игорь Билык
показать весь комментарий28.04.2022 20:18 Ответить Ссылка
+1 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий28.04.2022 20:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Делайте выводы господа.
Якщо рашку неможливо вигнати з РБ ООН, то Україна має вийти з ООН.
Разом із 40 країнами, що збиралісь в Раммштайні, почати формувати нову глобальну безпекову організацію.
До цього цивілізований світ дійде, але як завжди років через ...