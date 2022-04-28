РУС
Зеленский и генсек ООН Гутерриш проводят встречу. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский проводит встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Генеральный секретарь ООН Гутерриш посетил Бородянку: "Война ни в коем случае не может быть приемлема в ХХІ веке". ФОТО

Зеленский Владимир (21616) Гутерриш Антониу (350)
А Гутериш сперва съездил в кацапию.
Старичек от взрывов инфаркта не словил?(
Пуста трата часу. ООН вмерла.
Якщо рашку неможливо вигнати з РБ ООН, то Україна має вийти з ООН.
Разом із 40 країнами, що збиралісь в Раммштайні, почати формувати нову глобальну безпекову організацію.
До цього цивілізований світ дійде, але як завжди років через ...
Любой посредник переговоров , сперва выслушивает сторону ту которую он поддерживает.

Делайте выводы господа.
А Гутериш сперва съездил в кацапию.
Где-то такое правило описывается? Впервые слышу о таком. Больше похоже на придуманное с головы.
Учите историю , но не ту которая придумана ***********
Бавовна в белгородской республике🤣
Старичек от взрывов инфаркта не словил?(
це представник ООН радить Україні терміново здатись
