Зеленський та генсек ООН Гутерріш проводять зустріч. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський проводить зустріч із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Про це глава держави повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генеральний секретар ООН Гутерріш відвідав Бородянку: "Війна в жодному разі не може бути прийнятною у ХХІ столітті". ФОТО

Зеленський Володимир (25153) Гутерріш Антоніу (404)
Топ коментарі
+1
А Гутериш сперва съездил в кацапию.
28.04.2022 20:04 Відповісти
+1
Старичек от взрывов инфаркта не словил?(
28.04.2022 20:18 Відповісти
+1
Пуста трата часу. ООН вмерла.
Якщо рашку неможливо вигнати з РБ ООН, то Україна має вийти з ООН.
Разом із 40 країнами, що збиралісь в Раммштайні, почати формувати нову глобальну безпекову організацію.
До цього цивілізований світ дійде, але як завжди років через ...
28.04.2022 20:21 Відповісти
Любой посредник переговоров , сперва выслушивает сторону ту которую он поддерживает.

Делайте выводы господа.
28.04.2022 20:02 Відповісти
А Гутериш сперва съездил в кацапию.
28.04.2022 20:04 Відповісти
Где-то такое правило описывается? Впервые слышу о таком. Больше похоже на придуманное с головы.
28.04.2022 20:23 Відповісти
Учите историю , но не ту которая придумана ***********
28.04.2022 20:35 Відповісти
Бавовна в белгородской республике🤣
28.04.2022 20:03 Відповісти
Старичек от взрывов инфаркта не словил?(
28.04.2022 20:18 Відповісти
Пуста трата часу. ООН вмерла.
Якщо рашку неможливо вигнати з РБ ООН, то Україна має вийти з ООН.
Разом із 40 країнами, що збиралісь в Раммштайні, почати формувати нову глобальну безпекову організацію.
До цього цивілізований світ дійде, але як завжди років через ...
28.04.2022 20:21 Відповісти
28.04.2022 20:25 Відповісти
28.04.2022 20:27 Відповісти
це представник ООН радить Україні терміново здатись
28.04.2022 20:31 Відповісти
 
 