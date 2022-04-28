Зеленський та генсек ООН Гутерріш проводять зустріч. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський проводить зустріч із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.
Про це глава держави повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Делайте выводы господа.
Якщо рашку неможливо вигнати з РБ ООН, то Україна має вийти з ООН.
Разом із 40 країнами, що збиралісь в Раммштайні, почати формувати нову глобальну безпекову організацію.
До цього цивілізований світ дійде, але як завжди років через ...