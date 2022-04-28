Оккупанты вывозят зерно в Крым с оккупированных территорий. ВИДЕО
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал кадры колонны из грузовиков, которые вывозят в Крым украинское зерно с оккупированных территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Гончаренко отметил: "На видео – колонна загруженных украинским зерном фур с рашистской отметкой "Z" едет в сторону Крыма. Так российские оккупанты вывозят награбленное. Что-что, а воровать и мародерить "вторая армия" умеет даже в таких масштабах. Это у них, мразей, в крови. Какие "позорники"!
Топ комментарии
+31 віктор федорович #394174
показать весь комментарий28.04.2022 21:58 Ответить Ссылка
+18 wittmann1980
показать весь комментарий28.04.2022 21:57 Ответить Ссылка
+14 Вячеслав #508718
показать весь комментарий28.04.2022 22:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
- армия кацапская прошла и продолжает идти через крымскийперешеек как на парад
- через перешеек вывозят в рашу примусово украинцев
- через перешеек вывозят НАМАРОДЕРЕНООЕ
- через перешеек вывозят комбайны , с.-х. Технику
- через перешеек выгребают продукты
- из-за перешейка погибло более 30000 мариупольцев
А ВЕНЕДИКТОВА МОЛЧИТ
на фига украинцам такой ГЕНПРОКУРОР И ГЛАВА СБУ ????
Дикуни.
а между тем, это международное преступление, под которым поставило свою подпись рф-ия, как госсударство..... это не какую-то стиралку ********, как типа "трофей"......
Рашня повинна бути знищена.
Не дарма хтось літав в Оман.