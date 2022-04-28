Оккупанты вывозят зерно в Крым с оккупированных территорий. ВИДЕО

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал кадры колонны из грузовиков, которые вывозят в Крым украинское зерно с оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Гончаренко отметил: "На видео – колонна загруженных украинским зерном фур с рашистской отметкой "Z" едет в сторону Крыма. Так российские оккупанты вывозят награбленное. Что-что, а воровать и мародерить "вторая армия" умеет даже в таких масштабах. Это у них, мразей, в крови. Какие "позорники"!

