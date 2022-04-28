РУС
Оккупанты вывозят зерно в Крым с оккупированных территорий. ВИДЕО

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал кадры колонны из грузовиков, которые вывозят в Крым украинское зерно с оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Гончаренко отметил: "На видео – колонна загруженных украинским зерном фур с рашистской отметкой "Z" едет в сторону Крыма. Так российские оккупанты вывозят награбленное. Что-что, а воровать и мародерить "вторая армия" умеет даже в таких масштабах. Это у них, мразей, в крови. Какие "позорники"!

+31
По заасфальтованим за українські кошти білоруським бітумом дорогам їдуть з краденим українським зерном російські вантажівки...
28.04.2022 21:58 Ответить
28.04.2022 21:58 Ответить
+18
Ну типичный гоп стоп в больших масштабах, в россии это все узаконено даже.
28.04.2022 21:57 Ответить
28.04.2022 21:57 Ответить
+14
эту проблему можна решить (компенсировать) - перехватывать грузы с зерном которое рашка продает в другие страны !
28.04.2022 22:00 Ответить
28.04.2022 22:00 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
28.04.2022 21:54 Ответить
28.04.2022 21:54 Ответить
Російську біомасу треба просто знищувати. Вчити марно
28.04.2022 22:06 Ответить
28.04.2022 22:06 Ответить
Ну типичный гоп стоп в больших масштабах, в россии это все узаконено даже.
28.04.2022 21:57 Ответить
28.04.2022 21:57 Ответить
эту проблему можна решить (компенсировать) - перехватывать грузы с зерном которое рашка продает в другие страны !
28.04.2022 22:00 Ответить
28.04.2022 22:00 Ответить
Тоді потрібно УСІ грузи перехоплювати, бо хто зна звідки те зерно. А хто на це погодиться? Звісно ж не країни призначення.
28.04.2022 22:31 Ответить
28.04.2022 22:31 Ответить
а тем временем......
28.04.2022 21:57 Ответить
28.04.2022 21:57 Ответить
то есть зеленский поменял боевого генерала Марченко на тик токера Кима? ну-ну.. прювет выборцям ЗЕ-Слуг - встретимся после войны, если вы живы останетесь
28.04.2022 22:04 Ответить
28.04.2022 22:04 Ответить
Ты дебил? Войсками там командует не Ким. Ты считаешь, что обладминистрацией (обустройством гражданской жизни, ЖКХ, транспорт) должен командовать генерал?
28.04.2022 22:55 Ответить
28.04.2022 22:55 Ответить
А кто командует? Какой-то племянник Хомчака? То-то я смотрю наступление на юге остановилось. А оно оказывается талантливого боевого генерала Марченка ЗЕшобла выкинула не смотря на все успехи и всунула какого-то блатного недоумка. И скажите после этого, что во владе сидят патриоты. ЗЕшобле главное попиариться и, похоже, они не оставляют попытки устроить капитуляцию Украины
28.04.2022 23:48 Ответить
28.04.2022 23:48 Ответить
Мда, во время войны всем командует военно-гражданская администрация, слово "военно" пишется первым
29.04.2022 04:28 Ответить
29.04.2022 04:28 Ответить
По заасфальтованим за українські кошти білоруським бітумом дорогам їдуть з краденим українським зерном російські вантажівки...
28.04.2022 21:58 Ответить
28.04.2022 21:58 Ответить
Не зрозуміло, чому ця дорога ще існує. Також не зрозуміло, чому ще існують заводи на рабсії. Там є гарні цілі, наприклад ПО Світлана, яка виробляє мікросхеми...
28.04.2022 22:03 Ответить
28.04.2022 22:03 Ответить
Странно что Арестович еще это не прокоментил
28.04.2022 22:00 Ответить
28.04.2022 22:00 Ответить
арестович коментит только "перемоги" - а когда какой косяк то он молчит как рыба
28.04.2022 22:05 Ответить
28.04.2022 22:05 Ответить
Постфактум((А до війни не думали ,що москалі так же діятимуть ,як фашисти((За таку фігню,в нормальній,воюючій країні розстріляли б тих,хто допустив такий грабунок(Так як і в Маріуполь відправити 30т допомоги,а її окупанти "захопили",ну *****,для чого люди рвали дупи як в Україні так і закордоном,щоб зібрати ці 30 тон,а якісь підераси москалям в руки відвезли,мовляв,"у вас проблема з логістикою,то ось вам.."(((
28.04.2022 22:00 Ответить
28.04.2022 22:00 Ответить
69 корупціонерів з обох боків, а ти думаеш що відбувалося 8 років по всіму кордону з ордло???
28.04.2022 22:02 Ответить
28.04.2022 22:02 Ответить
это не коррупция это предательство по-скольку зерно это не какая то там контрабанда - это 1000% -й стратегический золотой запас Украины - за который многие страны в мире готовы воевать и умирать
28.04.2022 22:09 Ответить
28.04.2022 22:09 Ответить
Это даже не убийства с целью грабежа а грабежи с целью убийств по ихнему это называется - асвабаждение .
28.04.2022 22:01 Ответить
28.04.2022 22:01 Ответить
28.04.2022 22:06 Ответить
28.04.2022 22:06 Ответить
То есть
- армия кацапская прошла и продолжает идти через крымскийперешеек как на парад
- через перешеек вывозят в рашу примусово украинцев
- через перешеек вывозят НАМАРОДЕРЕНООЕ
- через перешеек вывозят комбайны , с.-х. Технику
- через перешеек выгребают продукты
- из-за перешейка погибло более 30000 мариупольцев

А ВЕНЕДИКТОВА МОЛЧИТ

на фига украинцам такой ГЕНПРОКУРОР И ГЛАВА СБУ ????
28.04.2022 22:10 Ответить
28.04.2022 22:10 Ответить
28.04.2022 22:22 Ответить
28.04.2022 22:22 Ответить
А вы чего ожидали от фашистских окупантов? Что они сюда пришли строить и облагораживать? Надеюсь что все ето им боком вылезет и за все они заплатят в десятикратном размере
28.04.2022 22:10 Ответить
28.04.2022 22:10 Ответить
Хватит ли у этой власти силы заставить кацапов за все заплатить - столько там разных приспособленцев и женатых на россиянках как Ермак
28.04.2022 22:12 Ответить
28.04.2022 22:12 Ответить
Рашисти паляться, аж гай шумить. Тільки встигай документувати.
Дикуни.
28.04.2022 22:16 Ответить
28.04.2022 22:16 Ответить
***** пытается не только убивать и насиловать а и проводит геноцид и депортацию украинского народа. Но видимо етого ему еще мало. Он как его гуру Сралин хочет устроить голодомор в Украине а потом шантажировать Запад. Мол, или снимайте санкции или будет как в Мариуполе только уже от голода. Поетому важно освободить нашу землю до того как все зайдет далеко т ***** полностью закрепится на нашей земле.
28.04.2022 22:16 Ответить
28.04.2022 22:16 Ответить
А женщин трахать без буквы Z они смогут или уже нет?
28.04.2022 22:17 Ответить
28.04.2022 22:17 Ответить
я уже публиковал об этом статью с рашистского ресурса, но на нее никто не обратил внимания....
а между тем, это международное преступление, под которым поставило свою подпись рф-ия, как госсударство..... это не какую-то стиралку ********, как типа "трофей"......
28.04.2022 22:17 Ответить
28.04.2022 22:17 Ответить
Ага, "экспроприация излишков"... "оказания помощи"... "увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя"... це ми вже проходили, майже в тих самих виразах. Продрозверстка, 33й - нічого нового не годні вигадати. Мародерство вже на державному рівні.
Рашня повинна бути знищена.
28.04.2022 22:35 Ответить
28.04.2022 22:35 Ответить
Кацапские ублюдки
28.04.2022 23:51 Ответить
28.04.2022 23:51 Ответить
Південь просто Сдали,
Не дарма хтось літав в Оман.
28.04.2022 22:30 Ответить
28.04.2022 22:30 Ответить
Чому б ці колони не зпалить???
28.04.2022 22:39 Ответить
28.04.2022 22:39 Ответить
Звісно, це сумний факт, але це говорить про те, що кацапи надовго залишатися не планують, тому тягнуть при нагоді все, що вдається.
28.04.2022 22:56 Ответить
28.04.2022 22:56 Ответить
Шановне товариство! Ось підтверджується те, що у кацапів треба з допомогою наших закордонних друзів та колег заарештувати все майно, гроші на рахунках і не тільки у олігархів, а у всіх кацапів за кордоном в державах ЄС, в США, Канаді та коротше у всьому світі і за це виплатити компенсацію тим аграріям, кого вони пограбували. Мене ось,що ще бентежить. В окупованій Херсонській, частинах Запоріжської області наші люди Українці що не розуміють, що все що ними буде вирощене на нивах, полях, городах все буде вкрадено кацапами? То може нічого на окупованих територіях не сіти, не садити тільки зовсім трохи для себе біля хати? Бо навіщо кормити цю ********** мразоту? Я так думаю, що здорового глузду у наших людей хватить цього не робити. Нехай ці ублюдки у ***** відсмоктують на сніданок, в обід та на вечерю. Ну от якось так.
28.04.2022 23:31 Ответить
28.04.2022 23:31 Ответить
все фіксувати (машини, номери, напрям) і включити ринкову вартість зерна з доставкою у загальну суму відшкодування
28.04.2022 23:31 Ответить
28.04.2022 23:31 Ответить
хто буде "фиксуваты" ?
29.04.2022 04:33 Ответить
29.04.2022 04:33 Ответить
Для Китаю везуть - для нього це критично - явно ***** обіцяв Ці українське зерно...
28.04.2022 23:32 Ответить
28.04.2022 23:32 Ответить
Они всегда вывозили зерно со времен Ленина как и сейчас а на Голодомор говорили - засуха.
29.04.2022 01:44 Ответить
29.04.2022 01:44 Ответить
все так, но слово - негодяй пишется с маленькой буквы
29.04.2022 04:06 Ответить
29.04.2022 04:06 Ответить
А де підриви мостів,доріг? Чому дають вивозити?
29.04.2022 08:07 Ответить
29.04.2022 08:07 Ответить
І усе це потім на зерновозах попливе напряму до Туреччини, де править лєпший друг...
29.04.2022 09:02 Ответить
29.04.2022 09:02 Ответить
Та ж зручно воно возити по асфальтованих дорогах та розмінованих мостах. Ну, то як воно, - папріколу, хуже нє будєт?
29.04.2022 09:42 Ответить
29.04.2022 09:42 Ответить
 
 