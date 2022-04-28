Окупанти вивозять зерно до Криму з окупованих територій. ВIДЕО
Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив кадри колони з вантажівок, які вивозять до Криму українське зерно з нещодавно окупованих територій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Гончаренко зазначив: "На відео – колона завантажених українським зерном фур помічених рашистською "Z" їде у бік Криму. Отак російські окупанти вивозять награбоване. Щось, а красти та мародерити "друга армія" вміє навіть у таких масштабах, це у них, мразей, у крові. Які "позорники"!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
- армия кацапская прошла и продолжает идти через крымскийперешеек как на парад
- через перешеек вывозят в рашу примусово украинцев
- через перешеек вывозят НАМАРОДЕРЕНООЕ
- через перешеек вывозят комбайны , с.-х. Технику
- через перешеек выгребают продукты
- из-за перешейка погибло более 30000 мариупольцев
А ВЕНЕДИКТОВА МОЛЧИТ
на фига украинцам такой ГЕНПРОКУРОР И ГЛАВА СБУ ????
Дикуни.
а между тем, это международное преступление, под которым поставило свою подпись рф-ия, как госсударство..... это не какую-то стиралку ********, как типа "трофей"......
Рашня повинна бути знищена.
Не дарма хтось літав в Оман.