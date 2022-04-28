УКР
10 038 42

Окупанти вивозять зерно до Криму з окупованих територій. ВIДЕО

Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив кадри колони з вантажівок, які вивозять до Криму українське зерно з нещодавно окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Гончаренко зазначив: "На відео – колона завантажених українським зерном фур помічених рашистською "Z" їде у бік Криму. Отак російські окупанти вивозять награбоване. Щось, а красти та мародерити "друга армія" вміє навіть у таких масштабах, це у них, мразей, у крові. Які "позорники"!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новину про вивезення зерна з окупованої Херсонщини до Красноярська опублікувала, а потім видалила місцева влада

Автор: 

зерно (3174) Крим (14217) пограбування (577) окупація (6819)
Топ коментарі
+31
По заасфальтованим за українські кошти білоруським бітумом дорогам їдуть з краденим українським зерном російські вантажівки...
28.04.2022 21:58 Відповісти
+18
Ну типичный гоп стоп в больших масштабах, в россии это все узаконено даже.
28.04.2022 21:57 Відповісти
+14
эту проблему можна решить (компенсировать) - перехватывать грузы с зерном которое рашка продает в другие страны !
28.04.2022 22:00 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
28.04.2022 21:54 Відповісти
Російську біомасу треба просто знищувати. Вчити марно
28.04.2022 22:06 Відповісти
Тоді потрібно УСІ грузи перехоплювати, бо хто зна звідки те зерно. А хто на це погодиться? Звісно ж не країни призначення.
28.04.2022 22:31 Відповісти
а тем временем......
28.04.2022 21:57 Відповісти
то есть зеленский поменял боевого генерала Марченко на тик токера Кима? ну-ну.. прювет выборцям ЗЕ-Слуг - встретимся после войны, если вы живы останетесь
28.04.2022 22:04 Відповісти
Ты дебил? Войсками там командует не Ким. Ты считаешь, что обладминистрацией (обустройством гражданской жизни, ЖКХ, транспорт) должен командовать генерал?
28.04.2022 22:55 Відповісти
А кто командует? Какой-то племянник Хомчака? То-то я смотрю наступление на юге остановилось. А оно оказывается талантливого боевого генерала Марченка ЗЕшобла выкинула не смотря на все успехи и всунула какого-то блатного недоумка. И скажите после этого, что во владе сидят патриоты. ЗЕшобле главное попиариться и, похоже, они не оставляют попытки устроить капитуляцию Украины
28.04.2022 23:48 Відповісти
Мда, во время войны всем командует военно-гражданская администрация, слово "военно" пишется первым
29.04.2022 04:28 Відповісти
Не зрозуміло, чому ця дорога ще існує. Також не зрозуміло, чому ще існують заводи на рабсії. Там є гарні цілі, наприклад ПО Світлана, яка виробляє мікросхеми...
28.04.2022 22:03 Відповісти
Странно что Арестович еще это не прокоментил
28.04.2022 22:00 Відповісти
арестович коментит только "перемоги" - а когда какой косяк то он молчит как рыба
28.04.2022 22:05 Відповісти
Постфактум((А до війни не думали ,що москалі так же діятимуть ,як фашисти((За таку фігню,в нормальній,воюючій країні розстріляли б тих,хто допустив такий грабунок(Так як і в Маріуполь відправити 30т допомоги,а її окупанти "захопили",ну *****,для чого люди рвали дупи як в Україні так і закордоном,щоб зібрати ці 30 тон,а якісь підераси москалям в руки відвезли,мовляв,"у вас проблема з логістикою,то ось вам.."(((
28.04.2022 22:00 Відповісти
69 корупціонерів з обох боків, а ти думаеш що відбувалося 8 років по всіму кордону з ордло???
28.04.2022 22:02 Відповісти
это не коррупция это предательство по-скольку зерно это не какая то там контрабанда - это 1000% -й стратегический золотой запас Украины - за который многие страны в мире готовы воевать и умирать
28.04.2022 22:09 Відповісти
Это даже не убийства с целью грабежа а грабежи с целью убийств по ихнему это называется - асвабаждение .
28.04.2022 22:01 Відповісти
28.04.2022 22:06 Відповісти
То есть
- армия кацапская прошла и продолжает идти через крымскийперешеек как на парад
- через перешеек вывозят в рашу примусово украинцев
- через перешеек вывозят НАМАРОДЕРЕНООЕ
- через перешеек вывозят комбайны , с.-х. Технику
- через перешеек выгребают продукты
- из-за перешейка погибло более 30000 мариупольцев

А ВЕНЕДИКТОВА МОЛЧИТ

на фига украинцам такой ГЕНПРОКУРОР И ГЛАВА СБУ ????
28.04.2022 22:10 Відповісти
28.04.2022 22:22 Відповісти
А вы чего ожидали от фашистских окупантов? Что они сюда пришли строить и облагораживать? Надеюсь что все ето им боком вылезет и за все они заплатят в десятикратном размере
28.04.2022 22:10 Відповісти
Хватит ли у этой власти силы заставить кацапов за все заплатить - столько там разных приспособленцев и женатых на россиянках как Ермак
28.04.2022 22:12 Відповісти
Рашисти паляться, аж гай шумить. Тільки встигай документувати.
Дикуни.
28.04.2022 22:16 Відповісти
***** пытается не только убивать и насиловать а и проводит геноцид и депортацию украинского народа. Но видимо етого ему еще мало. Он как его гуру Сралин хочет устроить голодомор в Украине а потом шантажировать Запад. Мол, или снимайте санкции или будет как в Мариуполе только уже от голода. Поетому важно освободить нашу землю до того как все зайдет далеко т ***** полностью закрепится на нашей земле.
28.04.2022 22:16 Відповісти
А женщин трахать без буквы Z они смогут или уже нет?
28.04.2022 22:17 Відповісти
я уже публиковал об этом статью с рашистского ресурса, но на нее никто не обратил внимания....
а между тем, это международное преступление, под которым поставило свою подпись рф-ия, как госсударство..... это не какую-то стиралку ********, как типа "трофей"......
28.04.2022 22:17 Відповісти
Ага, "экспроприация излишков"... "оказания помощи"... "увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя"... це ми вже проходили, майже в тих самих виразах. Продрозверстка, 33й - нічого нового не годні вигадати. Мародерство вже на державному рівні.
Рашня повинна бути знищена.
28.04.2022 22:35 Відповісти
Кацапские ублюдки
28.04.2022 23:51 Відповісти
Південь просто Сдали,
Не дарма хтось літав в Оман.
28.04.2022 22:30 Відповісти
Чому б ці колони не зпалить???
28.04.2022 22:39 Відповісти
Звісно, це сумний факт, але це говорить про те, що кацапи надовго залишатися не планують, тому тягнуть при нагоді все, що вдається.
28.04.2022 22:56 Відповісти
Шановне товариство! Ось підтверджується те, що у кацапів треба з допомогою наших закордонних друзів та колег заарештувати все майно, гроші на рахунках і не тільки у олігархів, а у всіх кацапів за кордоном в державах ЄС, в США, Канаді та коротше у всьому світі і за це виплатити компенсацію тим аграріям, кого вони пограбували. Мене ось,що ще бентежить. В окупованій Херсонській, частинах Запоріжської області наші люди Українці що не розуміють, що все що ними буде вирощене на нивах, полях, городах все буде вкрадено кацапами? То може нічого на окупованих територіях не сіти, не садити тільки зовсім трохи для себе біля хати? Бо навіщо кормити цю ********** мразоту? Я так думаю, що здорового глузду у наших людей хватить цього не робити. Нехай ці ублюдки у ***** відсмоктують на сніданок, в обід та на вечерю. Ну от якось так.
28.04.2022 23:31 Відповісти
все фіксувати (машини, номери, напрям) і включити ринкову вартість зерна з доставкою у загальну суму відшкодування
28.04.2022 23:31 Відповісти
хто буде "фиксуваты" ?
29.04.2022 04:33 Відповісти
Для Китаю везуть - для нього це критично - явно ***** обіцяв Ці українське зерно...
28.04.2022 23:32 Відповісти
Они всегда вывозили зерно со времен Ленина как и сейчас а на Голодомор говорили - засуха.
29.04.2022 01:44 Відповісти
все так, но слово - негодяй пишется с маленькой буквы
29.04.2022 04:06 Відповісти
А де підриви мостів,доріг? Чому дають вивозити?
29.04.2022 08:07 Відповісти
І усе це потім на зерновозах попливе напряму до Туреччини, де править лєпший друг...
29.04.2022 09:02 Відповісти
Та ж зручно воно возити по асфальтованих дорогах та розмінованих мостах. Ну, то як воно, - папріколу, хуже нє будєт?
29.04.2022 09:42 Відповісти
 
 