Окупанти вивозять зерно до Криму з окупованих територій. ВIДЕО

Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив кадри колони з вантажівок, які вивозять до Криму українське зерно з нещодавно окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Гончаренко зазначив: "На відео – колона завантажених українським зерном фур помічених рашистською "Z" їде у бік Криму. Отак російські окупанти вивозять награбоване. Щось, а красти та мародерити "друга армія" вміє навіть у таких масштабах, це у них, мразей, у крові. Які "позорники"!

