РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10729 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 335 33

Обстрел Киева оккупантами требует ответной мощной реакции, - Зеленский. ВИДЕО

Российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам – еще раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Зеленский и генсек ООН Гутерриш проводят встречу. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21616)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Потужна реакція у нас закатана в асфальт...
показать весь комментарий
28.04.2022 22:36 Ответить
+13
Так реагуй!
показать весь комментарий
28.04.2022 22:31 Ответить
+9
и отвечай.... таким же... и туда же... откуда прилетело...и еще столько же...чтоб не повадно было!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 22:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так реагуй!
показать весь комментарий
28.04.2022 22:31 Ответить
и отвечай.... таким же... и туда же... откуда прилетело...и еще столько же...чтоб не повадно было!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 22:33 Ответить
...а прилетіло з Криму... песець Себаздуполю..!
показать весь комментарий
28.04.2022 22:41 Ответить
Прилетіло з білорашки. Сусіди бачили, як летіло з півночі.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:52 Ответить
Вася - ты реальный Вася. Чем отвечать? У нас нет ракет ни большой ни средней дальности. Или лишь бы в лужу перднуть иксперд диванный
показать весь комментарий
28.04.2022 22:41 Ответить
Скажите это не Васе , а отой Зелёной говорящей голове, шо у нас заместо президента
показать весь комментарий
28.04.2022 23:12 Ответить
Ох надеюсь в пакете ожидаемого ленд-лиза для Украины ракеты томагавк будут включены
показать весь комментарий
28.04.2022 22:33 Ответить
Так Вже підвезення Катапульт з Асфальтом на підході
показать весь комментарий
28.04.2022 22:34 Ответить
Така вже недобра рима напрошується, вибачайте на слові, шановний...
показать весь комментарий
28.04.2022 22:40 Ответить
Чем?
показать весь комментарий
28.04.2022 22:44 Ответить
Тобто потужна реакція повинна бути на ракетні удари, а потужної реакції на зрадників, посіпак *****, мп і все що несе горе Україні не на часі так?
показать весь комментарий
28.04.2022 22:34 Ответить
якщо є факти - бігом в БДР чи ще кудись. На цензорі тобі не допоможуть, дурепа
показать весь комментарий
28.04.2022 22:49 Ответить
И поэтому надо мовчать в тряпочку? Так ото лучше мовчи
показать весь комментарий
28.04.2022 23:18 Ответить
Пустить под откос пару эшелонов на **********.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:35 Ответить
... вже, Арахамія - "охріненний переговорщік", Подоляк - "любітєль москальських попів", "сказочнік" Арєстовіч, "кріт" Єрмак вже взяли речові мішки із вибухівкою і пішли.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:42 Ответить
Потужна реакція у нас закатана в асфальт...
показать весь комментарий
28.04.2022 22:36 Ответить
Крымский мост, БАМ, мосты на БАМе, приграничные города.... Террор за террор... Чтобы кацапня поняла, что это палка о двух концах....
показать весь комментарий
28.04.2022 22:38 Ответить
деоккупируй Мариуполь !
показать весь комментарий
28.04.2022 22:40 Ответить
"Те, що це був агент(Медведчук) РФ на нашій території - це ні для кого не є таємницею. Справа в тому, що він не один, їх багато. Після того, як вони мріяли, що вони за 2-3 дні займуть нашу країну, деякі люди з великими погонами з честю і совістю мали очолити уряд, усі наші інституції, - це були українські військові самого високого рівня."-Данілов,секретар РНБО.
Хто ці військові??
показать весь комментарий
28.04.2022 22:42 Ответить
Джерело:https://suspilne.media/231334-akso-mi-ne-pozbavimosa-rusifikacii-to-za-10-30-rokiv-matimemo-taku-z-vijnu-intervu-z-sekretarem-rnbo-danilovim/#:~:text=%22%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%2C%20%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%2010%2D30%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%20%D0%B6%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83%22%20%E2%80%94%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8E%20%D0%B7%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC https://suspilne.media/231334-akso-mi-ne-pozbavimosa-rusifikacii-to-za-10-30-rokiv-matimemo-taku-z-vijnu-intervu-z-sekretarem-rnbo-danilovim
показать весь комментарий
28.04.2022 22:45 Ответить
Ленд-лиз принят, проси "Тамагавки".
показать весь комментарий
28.04.2022 22:42 Ответить
Від кого він вимагає потужноі реакціі , не зрозуміло 😠
показать весь комментарий
28.04.2022 22:47 Ответить
Від Єрмака!
показать весь комментарий
28.04.2022 22:55 Ответить
Він мабуть буде шашликами відповідати кацапам,або зазиранням в око )(уйлу,бо більше нема чим,ракетну програму навмисно проїбав.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:08 Ответить
Па чьом маца шлімазл?
показать весь комментарий
28.04.2022 23:22 Ответить
А вся "потужна рэакция" от Зеленского - очередной видосик и......ВСЁ! Вымогатель какой
показать весь комментарий
28.04.2022 23:24 Ответить
Имея такого президента и врага не надо.
показать весь комментарий
29.04.2022 01:49 Ответить
оон - импотентный орган
показать весь комментарий
29.04.2022 04:08 Ответить
Обстріл будь якого міста вимагає потужної реакції! Але коли ти "тужишся", нічого хорошого з тебе не виходить...
показать весь комментарий
29.04.2022 06:58 Ответить
"ще не можна розслаблятися"

Як не розслаблятися, так як це робила українська влада перед війною?
показать весь комментарий
29.04.2022 09:03 Ответить
Їбаніть по Москві.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:44 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/poroshenko-v-umovakh-shyrokomasshtabnoho-rosiiskoho-vtorhnennia-zelenskyi-mozhe-rozrakhovuvaty-na-moiu-pidtrymku-interviu-275781.html Петро Порошенко: "В умовах широкомасштабного російського вторгнення Зеленський може розраховувати на мою підтримку "

"Ми маємо розуміти, що вся відповідальність зараз за оборону, безпеку і зовнішню політику лежить на президентові, верховному головнокомандувачу Зеленському. Це нелегка ноша", - наголосив Порошенко.

"Коли я був президентом, ніхто не заздрив у 2014 році. Коли я був обраний без армії, з абсолютно порожньою казною, без копійки грошей і з величезним падінням ВВП країни. З окупованим Кримом, повністю окупованим Донбасом, і треба було ухвалювати непопулярні рішення - з одного боку для звільнення двох третин окупованого Донбасу, з іншого боку для забезпечення економічного зростання", - сказав лідер партії "Європейська Солідарність".

П'ятий президент наголосив: ми маємо зробити Україну сильнішою. "Я виходжу саме з тих позицій, що ми маємо зробити Україну сильнішою. Треба дати можливість Зеленському приймати рішення, що ми і робимо 64-й день. Я можу йому порадити, я направляю йому листи. Частина рекомендацій в цих листах імплементується, за що я вдячний, частина - не імплементується, напевно, для цього є якась інша мотивація", - зазначив Порошенко.

Він зауважив, що Україна здивувала світ високим рівнем самоорганізації. "Роздали зброю українці, самі побудували оборонні споруди українці, самі стали на оборону країну, країна самомобілізувалася і українці самі організували життя в умовах війни. Ніде в світі не знайдете такої неймовірної і фантастичної нації", - сказав політик.

"Зеленський робить те, що може зробити, і він точно, поки путін нас атакує, може розраховувати на абсолютно безумовну мою допомогу. Бо це об'єднання не навколо Зеленського. Це ми, Зеленський, влада маємо об'єднатися навколо України", - підсумував лідер партії "Європейська Солідарність".
показать весь комментарий
29.04.2022 12:53 Ответить
 
 