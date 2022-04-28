Обстрел Киева оккупантами требует ответной мощной реакции, - Зеленский. ВИДЕО
Российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам – еще раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Хто ці військові??
Як не розслаблятися, так як це робила українська влада перед війною?
"Ми маємо розуміти, що вся відповідальність зараз за оборону, безпеку і зовнішню політику лежить на президентові, верховному головнокомандувачу Зеленському. Це нелегка ноша", - наголосив Порошенко.
"Коли я був президентом, ніхто не заздрив у 2014 році. Коли я був обраний без армії, з абсолютно порожньою казною, без копійки грошей і з величезним падінням ВВП країни. З окупованим Кримом, повністю окупованим Донбасом, і треба було ухвалювати непопулярні рішення - з одного боку для звільнення двох третин окупованого Донбасу, з іншого боку для забезпечення економічного зростання", - сказав лідер партії "Європейська Солідарність".
П'ятий президент наголосив: ми маємо зробити Україну сильнішою. "Я виходжу саме з тих позицій, що ми маємо зробити Україну сильнішою. Треба дати можливість Зеленському приймати рішення, що ми і робимо 64-й день. Я можу йому порадити, я направляю йому листи. Частина рекомендацій в цих листах імплементується, за що я вдячний, частина - не імплементується, напевно, для цього є якась інша мотивація", - зазначив Порошенко.
Він зауважив, що Україна здивувала світ високим рівнем самоорганізації. "Роздали зброю українці, самі побудували оборонні споруди українці, самі стали на оборону країну, країна самомобілізувалася і українці самі організували життя в умовах війни. Ніде в світі не знайдете такої неймовірної і фантастичної нації", - сказав політик.
"Зеленський робить те, що може зробити, і він точно, поки путін нас атакує, може розраховувати на абсолютно безумовну мою допомогу. Бо це об'єднання не навколо Зеленського. Це ми, Зеленський, влада маємо об'єднатися навколо України", - підсумував лідер партії "Європейська Солідарність".