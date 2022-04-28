Обстрел Киева оккупантами требует ответной мощной реакции, - Зеленский. ВИДЕО

Российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам – еще раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

