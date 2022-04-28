Обстріл Києва окупантами вимагає відповідної потужної реакції, - Зеленський. ВIДЕО

Російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та інших містах – укотре засвідчують: ще не можна розслаблятися.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

