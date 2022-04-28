УКР
Обстріл Києва окупантами вимагає відповідної потужної реакції, - Зеленський. ВIДЕО

Російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та інших містах – укотре засвідчують: ще не можна розслаблятися.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Зеленський та генсек ООН Гутерріш проводять зустріч. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Повітряні атаки на Київ (915)
Топ коментарі
+16
Потужна реакція у нас закатана в асфальт...
28.04.2022 22:36 Відповісти
+13
Так реагуй!
28.04.2022 22:31 Відповісти
+9
и отвечай.... таким же... и туда же... откуда прилетело...и еще столько же...чтоб не повадно было!!!
28.04.2022 22:33 Відповісти
...а прилетіло з Криму... песець Себаздуполю..!
28.04.2022 22:41 Відповісти
Прилетіло з білорашки. Сусіди бачили, як летіло з півночі.
28.04.2022 22:52 Відповісти
Вася - ты реальный Вася. Чем отвечать? У нас нет ракет ни большой ни средней дальности. Или лишь бы в лужу перднуть иксперд диванный
28.04.2022 22:41 Відповісти
Скажите это не Васе , а отой Зелёной говорящей голове, шо у нас заместо президента
28.04.2022 23:12 Відповісти
Ох надеюсь в пакете ожидаемого ленд-лиза для Украины ракеты томагавк будут включены
28.04.2022 22:33 Відповісти
Так Вже підвезення Катапульт з Асфальтом на підході
28.04.2022 22:34 Відповісти
Така вже недобра рима напрошується, вибачайте на слові, шановний...
28.04.2022 22:40 Відповісти
Чем?
28.04.2022 22:44 Відповісти
Тобто потужна реакція повинна бути на ракетні удари, а потужної реакції на зрадників, посіпак *****, мп і все що несе горе Україні не на часі так?
28.04.2022 22:34 Відповісти
якщо є факти - бігом в БДР чи ще кудись. На цензорі тобі не допоможуть, дурепа
28.04.2022 22:49 Відповісти
И поэтому надо мовчать в тряпочку? Так ото лучше мовчи
28.04.2022 23:18 Відповісти
Пустить под откос пару эшелонов на **********.
28.04.2022 22:35 Відповісти
... вже, Арахамія - "охріненний переговорщік", Подоляк - "любітєль москальських попів", "сказочнік" Арєстовіч, "кріт" Єрмак вже взяли речові мішки із вибухівкою і пішли.
28.04.2022 22:42 Відповісти
Крымский мост, БАМ, мосты на БАМе, приграничные города.... Террор за террор... Чтобы кацапня поняла, что это палка о двух концах....
28.04.2022 22:38 Відповісти
деоккупируй Мариуполь !
28.04.2022 22:40 Відповісти
"Те, що це був агент(Медведчук) РФ на нашій території - це ні для кого не є таємницею. Справа в тому, що він не один, їх багато. Після того, як вони мріяли, що вони за 2-3 дні займуть нашу країну, деякі люди з великими погонами з честю і совістю мали очолити уряд, усі наші інституції, - це були українські військові самого високого рівня."-Данілов,секретар РНБО.
Хто ці військові??
28.04.2022 22:42 Відповісти
Джерело:https://suspilne.media/231334-akso-mi-ne-pozbavimosa-rusifikacii-to-za-10-30-rokiv-matimemo-taku-z-vijnu-intervu-z-sekretarem-rnbo-danilovim/#:~:text=%22%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%2C%20%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%2010%2D30%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%20%D0%B6%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83%22%20%E2%80%94%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8E%20%D0%B7%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC https://suspilne.media/231334-akso-mi-ne-pozbavimosa-rusifikacii-to-za-10-30-rokiv-matimemo-taku-z-vijnu-intervu-z-sekretarem-rnbo-danilovim
28.04.2022 22:45 Відповісти
Ленд-лиз принят, проси "Тамагавки".
28.04.2022 22:42 Відповісти
Від кого він вимагає потужноі реакціі , не зрозуміло 😠
28.04.2022 22:47 Відповісти
Від Єрмака!
28.04.2022 22:55 Відповісти
Він мабуть буде шашликами відповідати кацапам,або зазиранням в око )(уйлу,бо більше нема чим,ракетну програму навмисно проїбав.
28.04.2022 23:08 Відповісти
Па чьом маца шлімазл?
28.04.2022 23:22 Відповісти
А вся "потужна рэакция" от Зеленского - очередной видосик и......ВСЁ! Вымогатель какой
28.04.2022 23:24 Відповісти
Имея такого президента и врага не надо.
29.04.2022 01:49 Відповісти
оон - импотентный орган
29.04.2022 04:08 Відповісти
Обстріл будь якого міста вимагає потужної реакції! Але коли ти "тужишся", нічого хорошого з тебе не виходить...
29.04.2022 06:58 Відповісти
"ще не можна розслаблятися"

Як не розслаблятися, так як це робила українська влада перед війною?
29.04.2022 09:03 Відповісти
Їбаніть по Москві.
29.04.2022 12:44 Відповісти
https://www.5.ua/suspilstvo/poroshenko-v-umovakh-shyrokomasshtabnoho-rosiiskoho-vtorhnennia-zelenskyi-mozhe-rozrakhovuvaty-na-moiu-pidtrymku-interviu-275781.html Петро Порошенко: "В умовах широкомасштабного російського вторгнення Зеленський може розраховувати на мою підтримку "

"Ми маємо розуміти, що вся відповідальність зараз за оборону, безпеку і зовнішню політику лежить на президентові, верховному головнокомандувачу Зеленському. Це нелегка ноша", - наголосив Порошенко.

"Коли я був президентом, ніхто не заздрив у 2014 році. Коли я був обраний без армії, з абсолютно порожньою казною, без копійки грошей і з величезним падінням ВВП країни. З окупованим Кримом, повністю окупованим Донбасом, і треба було ухвалювати непопулярні рішення - з одного боку для звільнення двох третин окупованого Донбасу, з іншого боку для забезпечення економічного зростання", - сказав лідер партії "Європейська Солідарність".

П'ятий президент наголосив: ми маємо зробити Україну сильнішою. "Я виходжу саме з тих позицій, що ми маємо зробити Україну сильнішою. Треба дати можливість Зеленському приймати рішення, що ми і робимо 64-й день. Я можу йому порадити, я направляю йому листи. Частина рекомендацій в цих листах імплементується, за що я вдячний, частина - не імплементується, напевно, для цього є якась інша мотивація", - зазначив Порошенко.

Він зауважив, що Україна здивувала світ високим рівнем самоорганізації. "Роздали зброю українці, самі побудували оборонні споруди українці, самі стали на оборону країну, країна самомобілізувалася і українці самі організували життя в умовах війни. Ніде в світі не знайдете такої неймовірної і фантастичної нації", - сказав політик.

"Зеленський робить те, що може зробити, і він точно, поки путін нас атакує, може розраховувати на абсолютно безумовну мою допомогу. Бо це об'єднання не навколо Зеленського. Це ми, Зеленський, влада маємо об'єднатися навколо України", - підсумував лідер партії "Європейська Солідарність".
29.04.2022 12:53 Відповісти
 
 