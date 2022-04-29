Российский вертолет обстрелял Сумскую область неуправляемыми ракетами, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Сегодня российский военный вертолет произвел обстрел украинской территории в Сумской области неуправляемыми ракетами.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Российский вертолет обстрелял украинскую территорию неуправляемыми ракетами.

Сегодня после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" на Сумской области военный вертолет рашистов осуществил обстрел украинской территории.

Также читайте: Войска РФ утром обстреляли Сумщину: зафиксированы прилеты более тридцати мин, - Госпогранслужба

Защитники Украины при обстреле не пострадали", - говорится в сообщении.