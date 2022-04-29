Российский вертолет обстрелял Сумскую область неуправляемыми ракетами, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Сегодня российский военный вертолет произвел обстрел украинской территории в Сумской области неуправляемыми ракетами.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
Российский вертолет обстрелял украинскую территорию неуправляемыми ракетами.
Сегодня после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" на Сумской области военный вертолет рашистов осуществил обстрел украинской территории.
Защитники Украины при обстреле не пострадали", - говорится в сообщении.
Поэтому придется к осени осваивать ленд-лизовские американские мобильные трёхкоординатные станции AN/FPS-117, что бы иметь возможность обнаруживать и сопровождать баллистические и аэродинамические объекты на глубину свыше 400 км. Ну, и опять же по ленд-лизу осенью получить первые ПУ RIM-174 Standard ERAM с обученными расчётами. Короче, это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всяким летающим говном. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке.
🇺🇦💪💻📡📐📏📝⏱️
Фіксувати і скаржитись в ООН?