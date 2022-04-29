РУС
Российский вертолет обстрелял Сумскую область неуправляемыми ракетами, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Сегодня российский военный вертолет произвел обстрел украинской территории в Сумской области неуправляемыми ракетами.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Российский вертолет обстрелял украинскую территорию неуправляемыми ракетами.

Сегодня после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" на Сумской области военный вертолет рашистов осуществил обстрел украинской территории.

Также читайте: Войска РФ утром обстреляли Сумщину: зафиксированы прилеты более тридцати мин, - Госпогранслужба

Защитники Украины при обстреле не пострадали", - говорится в сообщении.

армия РФ (20355) обстрел (29084) ракеты (3684) Сумская область (3594) вертолёт (1114)
+23
Чому у прикордонників немає стінгерів???
29.04.2022 16:46 Ответить
+18
Прикордонники без Стінгерів і Джавелінів не повинні на кордоні бути.
29.04.2022 16:50 Ответить
+12
Пограничники не пострадали, а вот вертолет почему не пострадал?
29.04.2022 16:56 Ответить
29.04.2022 16:46 Ответить
тому що їх мало , і вони потрібні в зоні бойових дій , а не там де вірогідність їх застосування мінімальна...
29.04.2022 16:52 Ответить
повдомляли, що у нас стінгерів та джавелінів вже у три рази більше ніж є техніки на росії..
29.04.2022 17:46 Ответить
стингер - это не оружие пограничного наряда.
29.04.2022 18:33 Ответить
Пане Юрій ! Нині вся територія України є територія бойових дій. Тим паче на кордоні з мордором наші силовики повинні мати необхідні засоби відбиття агресії. Чи така постановка питання не на часі?
29.04.2022 18:08 Ответить
Про засоби, які повинні запобігати транскордонним авіаційним ударам з глибини повітряного простору кацапії - моє пояснення нижче.
29.04.2022 18:37 Ответить
Пограничный наряд з Сірком мониторит контрольно-следовую полосу, а не воздушное пространство лаптестана на глубину 20 - 200 км, и не сидит круглосуточно в засаде со стингером в оборудованом окопе рядом с тёплым блиндажиком. Для этого приграничные районы надо было не асфальтировать, а на эти деньги насыщать "искровскими" станциями МР-18 - это 2-х координатная высокопотенциальная РЛС кругового обзора с возможностью обнаружения объектов выполненных по технологии «стелс». А вместо этого квартальная шобла довела перед войной НВО "Искра" до состояния дефолта и однодневной рабочей недели.
Поэтому придется к осени осваивать ленд-лизовские американские мобильные трёхкоординатные станции AN/FPS-117, что бы иметь возможность обнаруживать и сопровождать баллистические и аэродинамические объекты на глубину свыше 400 км. Ну, и опять же по ленд-лизу осенью получить первые ПУ RIM-174 Standard ERAM с обученными расчётами. Короче, это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всяким летающим говном. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке.

29.04.2022 18:31 Ответить
то він сплутав , у нього була задача по своїм мокшанським селам херачити ...
29.04.2022 16:49 Ответить
у прикордонників по буку чи по с300 в кущах повинно бути приховано
29.04.2022 16:50 Ответить
Обстрiли прикордоних селищ Сумщiни вiдбуваються постiйно....😳😠
29.04.2022 18:14 Ответить
29.04.2022 16:50 Ответить
Вертолет, не самолет, далеко от своего аеродрома отлетать не может. Понимаете о чем я?
29.04.2022 16:54 Ответить
А гелікоптер з території мордору обстріляв чи в наш повітряний простір заходив?
29.04.2022 16:56 Ответить
Заходили, їх 2 було, читайте заяву Живицького
29.04.2022 17:37 Ответить
29.04.2022 16:56 Ответить
Потому, что огромное рашистское кодло скопилось на изюмском шляхе, дамбасе и юге нашей земли и все наличное ПВО там нужнее прямо сейчас.
29.04.2022 17:12 Ответить
Не здивуюся, якщо зіб'є наша арта.
🇺🇦💪💻📡📐📏📝⏱️
29.04.2022 17:04 Ответить
Добре що не збили, не треба провокувати, ато ***** нападе!
29.04.2022 17:09 Ответить
Кацапи- нелюди.
29.04.2022 17:16 Ответить
якщо ЗСУ не відповідатимуть вогнем, то прикордоння України стане виженою землею
29.04.2022 17:20 Ответить
А де був наш керований стінгер? Негайно видати кожній заставі стінгери, джавеліни і снайперські гвинтівки. Кордон потрібно надійно замінувати, на кілометрів десять вглибину.
29.04.2022 17:27 Ответить
гелікоптери на відміну від літака можна вразити навіть нлавом або стугною..https://youtu.be/qmv49zuis5M
29.04.2022 17:54 Ответить
Та трохи дивна ситуація. З таким успіхом завтра орки долетять до Шостки чи Конотопа і роз'***** там які- небудь інфраструктурні об'єкти. А в нас тіпа усі стінгери на Сході та Півдні...
29.04.2022 17:28 Ответить
сьогодні перепало Шосткинському району і не один раз . тільки чомусь про це не пишуть .
29.04.2022 21:18 Ответить
У кожному загоні прикордонників потрібно мати хоч одного оператора ПЗРК, це вимога часу..
29.04.2022 17:57 Ответить
І Стугни чи Джавіка також.
29.04.2022 18:10 Ответить
І що у відповідь??!!
Фіксувати і скаржитись в ООН?
29.04.2022 18:22 Ответить
НАЙДИТЕ СЕМЬЮ ПИЛОТА И УБЕЙТЕ !!!
29.04.2022 18:33 Ответить
 
 