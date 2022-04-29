РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10576 посетителей онлайн
Новости Война
4 300 9

Войска РФ утром обстреляли Сумщину: зафиксированы прилеты более тридцати мин, - Госпогранслужба

сумщина,обстріл

Сегодня утром враг с территории РФ обстрелял Сумщину.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники зафиксировали прилеты более тридцати минометных мин, выпущенных со стороны российского села Городище. В одном случае враг ударил по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области. Во время другого обстрела рашистов мины рвались на окраине одного из этих сел", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Тростянце начинают эксгумацию тел замученных и убитых войсками РФ жителей, - глава Сумской ОВ Живицкий

Автор: 

армия РФ (20346) Госпогранслужба (6768) обстрел (29084) Сумская область (3594)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВНИМАНИЕ!
ЖИТЕЛИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ!
ЕСЛИ С ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ОБСТРЕЛЫ УКРАИНЫ, ВСЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ В ПОЛОСЕ 80-100 км ВГЛУБЬ ТЕРРИТОРИИ РФ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ АРТИЛЛЕРИЕЙ ВСУ!

ВАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД - ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПРИСУТСТВИЮ В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ ВООРУЖЕННЫХ БАНДФОРМИРОВАНИЙ ПРЕСТУПНОГО КРЕМЛЁВСКОГО РЕЖИМА!

ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:23 Ответить
якщо ЗСУ не відповідатимуть вогнем, то прикордоння України стане виженою землею
показать весь комментарий
29.04.2022 12:25 Ответить
***** своими самообстрелами на границе убедил нас , что ему нужны обстрелы, соответственно наши решили что умнее и теперь не отвечают в ответ. Ну а теперь каждый день будут обстреливаться приграничные территории. Тот случай когда ***** действительно переиграл.
Нужно давать ответ.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:40 Ответить
нічого, скоро їм буде атвєтка
показать весь комментарий
29.04.2022 12:51 Ответить
Тоесть они минами пустые територии, а потов идут отдыхать и покурить на нефтебазу. Ну, как бы ОК.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:58 Ответить
Не зовсім поля, новини так собі завтра будуть, чи ввечері... Якщо будуть
показать весь комментарий
29.04.2022 14:13 Ответить
Вопрос к зели. Украине в Британии дали все РАК и вы бздите накрывать города РФ? На кой хер вы тогда вообще просите?
показать весь комментарий
29.04.2022 13:46 Ответить
Тем более что уже накрывали
показать весь комментарий
29.04.2022 14:02 Ответить
Та дайте прикордонникам міномети і нехай розважаються.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:28 Ответить
 
 