Войска РФ утром обстреляли Сумщину: зафиксированы прилеты более тридцати мин, - Госпогранслужба

Сегодня утром враг с территории РФ обстрелял Сумщину.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники зафиксировали прилеты более тридцати минометных мин, выпущенных со стороны российского села Городище. В одном случае враг ударил по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области. Во время другого обстрела рашистов мины рвались на окраине одного из этих сел", - говорится в сообщении.

