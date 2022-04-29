Войска РФ утром обстреляли Сумщину: зафиксированы прилеты более тридцати мин, - Госпогранслужба
Сегодня утром враг с территории РФ обстрелял Сумщину.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Пограничники зафиксировали прилеты более тридцати минометных мин, выпущенных со стороны российского села Городище. В одном случае враг ударил по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области. Во время другого обстрела рашистов мины рвались на окраине одного из этих сел", - говорится в сообщении.
ЖИТЕЛИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ!
ЕСЛИ С ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ОБСТРЕЛЫ УКРАИНЫ, ВСЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ В ПОЛОСЕ 80-100 км ВГЛУБЬ ТЕРРИТОРИИ РФ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ АРТИЛЛЕРИЕЙ ВСУ!
ВАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД - ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПРИСУТСТВИЮ В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ ВООРУЖЕННЫХ БАНДФОРМИРОВАНИЙ ПРЕСТУПНОГО КРЕМЛЁВСКОГО РЕЖИМА!
ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ.
Нужно давать ответ.