Російський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Сьогодні російський військовий гвинтокрил здійснив обстріл української території у Сумській області некерованими ракетами.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
"Російський вертоліт обстріляв українську територію некерованими ракетами.
Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка", що на Сумщині, військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території.
Захисники України під час обстрілу не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Александр Чуднивец
29.04.2022 16:46
Игорь Швец
29.04.2022 16:50
IgorYakovlevich
29.04.2022 16:56
Поэтому придется к осени осваивать ленд-лизовские американские мобильные трёхкоординатные станции AN/FPS-117, что бы иметь возможность обнаруживать и сопровождать баллистические и аэродинамические объекты на глубину свыше 400 км. Ну, и опять же по ленд-лизу осенью получить первые ПУ RIM-174 Standard ERAM с обученными расчётами. Короче, это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всяким летающим говном. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке.
🇺🇦💪💻📡📐📏📝⏱️
Фіксувати і скаржитись в ООН?