Російський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Сьогодні російський військовий гвинтокрил здійснив обстріл української території у Сумській області некерованими ракетами.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Російський вертоліт обстріляв українську територію некерованими ракетами.

Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка", що на Сумщині, військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вранці обстріляли Сумщину: зафіксовано прильоти понад тридцяти мін, - Держприкордонслужба

Захисники України під час обстрілу не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Чому у прикордонників немає стінгерів???
29.04.2022 16:46
Прикордонники без Стінгерів і Джавелінів не повинні на кордоні бути.
29.04.2022 16:50
Пограничники не пострадали, а вот вертолет почему не пострадал?
29.04.2022 16:56
Чому у прикордонників немає стінгерів???
тому що їх мало , і вони потрібні в зоні бойових дій , а не там де вірогідність їх застосування мінімальна...
29.04.2022 16:52
повдомляли, що у нас стінгерів та джавелінів вже у три рази більше ніж є техніки на росії..
29.04.2022 17:46
стингер - это не оружие пограничного наряда.
29.04.2022 18:33
Пане Юрій ! Нині вся територія України є територія бойових дій. Тим паче на кордоні з мордором наші силовики повинні мати необхідні засоби відбиття агресії. Чи така постановка питання не на часі?
29.04.2022 18:08
Про засоби, які повинні запобігати транскордонним авіаційним ударам з глибини повітряного простору кацапії - моє пояснення нижче.
29.04.2022 18:37
Пограничный наряд з Сірком мониторит контрольно-следовую полосу, а не воздушное пространство лаптестана на глубину 20 - 200 км, и не сидит круглосуточно в засаде со стингером в оборудованом окопе рядом с тёплым блиндажиком. Для этого приграничные районы надо было не асфальтировать, а на эти деньги насыщать "искровскими" станциями МР-18 - это 2-х координатная высокопотенциальная РЛС кругового обзора с возможностью обнаружения объектов выполненных по технологии «стелс». А вместо этого квартальная шобла довела перед войной НВО "Искра" до состояния дефолта и однодневной рабочей недели.
Поэтому придется к осени осваивать ленд-лизовские американские мобильные трёхкоординатные станции AN/FPS-117, что бы иметь возможность обнаруживать и сопровождать баллистические и аэродинамические объекты на глубину свыше 400 км. Ну, и опять же по ленд-лизу осенью получить первые ПУ RIM-174 Standard ERAM с обученными расчётами. Короче, это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всяким летающим говном. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке.

29.04.2022 18:31
то він сплутав , у нього була задача по своїм мокшанським селам херачити ...
показати весь коментар
у прикордонників по буку чи по с300 в кущах повинно бути приховано
29.04.2022 16:50 Відповісти
Обстрiли прикордоних селищ Сумщiни вiдбуваються постiйно....😳😠
29.04.2022 18:14
Прикордонники без Стінгерів і Джавелінів не повинні на кордоні бути.
29.04.2022 16:50
Вертолет, не самолет, далеко от своего аеродрома отлетать не может. Понимаете о чем я?
показати весь коментар
А гелікоптер з території мордору обстріляв чи в наш повітряний простір заходив?
показати весь коментар
Заходили, їх 2 було, читайте заяву Живицького
показати весь коментар
Пограничники не пострадали, а вот вертолет почему не пострадал?
29.04.2022 16:56
Потому, что огромное рашистское кодло скопилось на изюмском шляхе, дамбасе и юге нашей земли и все наличное ПВО там нужнее прямо сейчас.
показати весь коментар
Не здивуюся, якщо зіб'є наша арта.
🇺🇦💪💻📡📐📏📝⏱️
показати весь коментар
Добре що не збили, не треба провокувати, ато ***** нападе!
показати весь коментар
Кацапи- нелюди.
показати весь коментар
якщо ЗСУ не відповідатимуть вогнем, то прикордоння України стане виженою землею
показати весь коментар
А де був наш керований стінгер? Негайно видати кожній заставі стінгери, джавеліни і снайперські гвинтівки. Кордон потрібно надійно замінувати, на кілометрів десять вглибину.
показати весь коментар
гелікоптери на відміну від літака можна вразити навіть нлавом або стугною..https://youtu.be/qmv49zuis5M
показати весь коментар
Та трохи дивна ситуація. З таким успіхом завтра орки долетять до Шостки чи Конотопа і роз'***** там які- небудь інфраструктурні об'єкти. А в нас тіпа усі стінгери на Сході та Півдні...
показати весь коментар
сьогодні перепало Шосткинському району і не один раз . тільки чомусь про це не пишуть .
показати весь коментар
У кожному загоні прикордонників потрібно мати хоч одного оператора ПЗРК, це вимога часу..
показати весь коментар
І Стугни чи Джавіка також.
показати весь коментар
І що у відповідь??!!
Фіксувати і скаржитись в ООН?
показати весь коментар
НАЙДИТЕ СЕМЬЮ ПИЛОТА И УБЕЙТЕ !!!
показати весь коментар
