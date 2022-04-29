Россияне пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Генштаб о ситуации на Донбассе 29 апреля. ВИДЕО

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о боях на Донецком направлении в течение 29 апреля.

В сообщении отмечается: "На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и осуществляет подготовительные меры к продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск.

На Кураховском направлении группировка оккупантов усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями из состава 1-го армейского корпуса.

На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", а также осуществлял перебрасывание части подразделений из Мариупольского на Кураховское направление.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и нарушения системы логистического обеспечения наших войск. В целях уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжает терять эту разведывательную технику".

