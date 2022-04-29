РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5559 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
11 606 5

Россияне пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Генштаб о ситуации на Донбассе 29 апреля. ВИДЕО

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о боях на Донецком направлении в течение 29 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб.

В сообщении отмечается: "На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и осуществляет подготовительные меры к продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск.

На Кураховском направлении группировка оккупантов усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями из состава 1-го армейского корпуса.

Также читайте: Войска РФ начали учитывать ошибки начала войны в Украине, - СNN

На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", а также осуществлял перебрасывание части подразделений из Мариупольского на Кураховское направление.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и нарушения системы логистического обеспечения наших войск. В целях уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжает терять эту разведывательную технику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 29 апреля

Генштаб ВС (6828) Донбасс (26961)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.04.2022 20:08 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 20:22 Ответить
А видео где?
показать весь комментарий
29.04.2022 20:32 Ответить
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
показать весь комментарий
29.04.2022 20:53 Ответить
Какое видио , Орлана 10
показать весь комментарий
29.04.2022 21:01 Ответить
 
 