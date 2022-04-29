Войска РФ начали учитывать ошибки начала войны в Украине, - СNN

Российские оккупационные войска, понеся большие потери в Украине, изменили тактику наступления и начали учитывать свои предыдущие ошибки.

По словам высокопоставленного представителя НАТО, Россия разместила элементы управления и контроля вблизи своей границы с восточными областями Украины.

"Атаки несколько лучше скоординированы, но ведутся небольшими формированиями. Подразделения размером в роту при поддержке вертолетов", - отметил представитель оборонного ведомства одной из стран Европы.

По оценкам официальных лиц США и НАТО, российские силы добились определенного прогресса в наступлении на востоке Украины.

По оценкам американских чиновников, США заметили некоторые свидетельства по улучшению способности РФ совмещать воздушные и наземные операции, а также пополнять запасы сил на местах.

Как отмечают в Минобороны США, продвижение российских войск идет "медленно и неравномерно".

В США считают, что российская армия пытается извлечь уроки из ошибок, которые она сделала раньше, когда у колонн танков и бронетехники заканчивались продовольствие и топливо.

