Войска РФ начали учитывать ошибки начала войны в Украине, - СNN

рф,окупанти

Российские оккупационные войска, понеся большие потери в Украине, изменили тактику наступления и начали учитывать свои предыдущие ошибки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет СNN.

По словам высокопоставленного представителя НАТО, Россия разместила элементы управления и контроля вблизи своей границы с восточными областями Украины.

"Атаки несколько лучше скоординированы, но ведутся небольшими формированиями. Подразделения размером в роту при поддержке вертолетов", - отметил представитель оборонного ведомства одной из стран Европы.

По оценкам официальных лиц США и НАТО, российские силы добились определенного прогресса в наступлении на востоке Украины.

По оценкам американских чиновников, США заметили некоторые свидетельства по улучшению способности РФ совмещать воздушные и наземные операции, а также пополнять запасы сил на местах.

Как отмечают в Минобороны США, продвижение российских войск идет "медленно и неравномерно".

В США считают, что российская армия пытается извлечь уроки из ошибок, которые она сделала раньше, когда у колонн танков и бронетехники заканчивались продовольствие и топливо.

Топ комментарии
+36
🔴⚫ Конечно учитывают ошибки. Раньше умирали за Тупина от советского и украинского оружия - теперь ещё и от НАТОвского. Деды приближали как могли! 🔴⚫
29.04.2022 08:53 Ответить
+22
Так на них вказували всі. Від Пентагону до Арестовича. Навіть мавпи можуть чомусь навчитись.
29.04.2022 08:53 Ответить
+21
Наступають ротами "вантажів200" за підтримки мішеней для "стінгерів".
29.04.2022 08:53 Ответить
Пусть идут за русским кораблём, зрады после войны будем разбирать, а сейчас задача дарить москаликам Гвоздики.
01.05.2022 11:46 Ответить
