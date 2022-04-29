УКР
Війська РФ почали враховувати помилки початку війни в Україні, - СNN

Російські окупаційні війська, зазнавши великих втрат в Україні, змінили тактику наступу і почали враховувати свої попередні помилки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише СNN.

За словами високопоставленого представника НАТО, тепер Росія розмістила елементи управління і контролю поблизу свого кордону зі східними областями України.

"Атаки дещо краще скоординовані, але ведуться невеликими формуваннями. Підрозділи розміром з роту за підтримки вертольотів", - зазначив представник Міністерства оборони Європи.

Як пише видання, за оцінками офіційних осіб США і НАТО, російські сили домоглися певного прогресу в наступі на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Здобутки Росії на Донбасі обмежені та досягнуті ціною значних військових втрат, - Міноборони Британії

За оцінками американських чиновників, США помітили деякі свідчення поліпшення здатності РФ поєднувати повітряні та наземні операції, а також її здатності поповнювати запаси сил на місцях.

Як відзначають в Міноборони США, просування російських військ йде "повільно і нерівномірно".

У США вважають, що російська армія намагається винести уроки з помилок, які вона зробила раніше, коли у колон танків і бронетехніки закінчилися продовольство і паливо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після зустрічі в Рамштайні всі партнери абсолютно чітко знають, яка зброя потрібна Україні, - Маркарова

Топ коментарі
+36
🔴⚫ Конечно учитывают ошибки. Раньше умирали за Тупина от советского и украинского оружия - теперь ещё и от НАТОвского. Деды приближали как могли! 🔴⚫
29.04.2022 08:53 Відповісти
+22
Так на них вказували всі. Від Пентагону до Арестовича. Навіть мавпи можуть чомусь навчитись.
29.04.2022 08:53 Відповісти
+21
Наступають ротами "вантажів200" за підтримки мішеней для "стінгерів".
29.04.2022 08:53 Відповісти
Пусть идут за русским кораблём, зрады после войны будем разбирать, а сейчас задача дарить москаликам Гвоздики.
01.05.2022 11:46 Відповісти
