Війська РФ почали враховувати помилки початку війни в Україні, - СNN

Російські окупаційні війська, зазнавши великих втрат в Україні, змінили тактику наступу і почали враховувати свої попередні помилки.

про це пише СNN.

За словами високопоставленого представника НАТО, тепер Росія розмістила елементи управління і контролю поблизу свого кордону зі східними областями України.

"Атаки дещо краще скоординовані, але ведуться невеликими формуваннями. Підрозділи розміром з роту за підтримки вертольотів", - зазначив представник Міністерства оборони Європи.

Як пише видання, за оцінками офіційних осіб США і НАТО, російські сили домоглися певного прогресу в наступі на сході України.

За оцінками американських чиновників, США помітили деякі свідчення поліпшення здатності РФ поєднувати повітряні та наземні операції, а також її здатності поповнювати запаси сил на місцях.

Як відзначають в Міноборони США, просування російських військ йде "повільно і нерівномірно".

У США вважають, що російська армія намагається винести уроки з помилок, які вона зробила раніше, коли у колон танків і бронетехніки закінчилися продовольство і паливо.

