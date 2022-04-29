Війська РФ почали враховувати помилки початку війни в Україні, - СNN
Російські окупаційні війська, зазнавши великих втрат в Україні, змінили тактику наступу і почали враховувати свої попередні помилки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише СNN.
За словами високопоставленого представника НАТО, тепер Росія розмістила елементи управління і контролю поблизу свого кордону зі східними областями України.
"Атаки дещо краще скоординовані, але ведуться невеликими формуваннями. Підрозділи розміром з роту за підтримки вертольотів", - зазначив представник Міністерства оборони Європи.
Як пише видання, за оцінками офіційних осіб США і НАТО, російські сили домоглися певного прогресу в наступі на сході України.
За оцінками американських чиновників, США помітили деякі свідчення поліпшення здатності РФ поєднувати повітряні та наземні операції, а також її здатності поповнювати запаси сил на місцях.
Як відзначають в Міноборони США, просування російських військ йде "повільно і нерівномірно".
У США вважають, що російська армія намагається винести уроки з помилок, які вона зробила раніше, коли у колон танків і бронетехніки закінчилися продовольство і паливо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль