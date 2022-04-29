Оккупант-тиктокер зафиксировал свою смерть. ВИДЕО

Российский оккупант-тиктокер был убит снарядом во время съемок видео.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снятое захватчиком видео все же попало в сеть.

На записи он рассказывает о выполненном боевом задании. После слов о потерях рядом с ним раздается взрыв, камера падает и на видео появляется кровавый кадр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Один "Сармат" и нет британских островов", - депутат Госдумы РФ Журавлев угрожает ядерным ударом по столицам Европы. ВИДЕО