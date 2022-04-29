РУС
101 682 142

Оккупант-тиктокер зафиксировал свою смерть. ВИДЕО

Российский оккупант-тиктокер был убит снарядом во время съемок видео.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снятое захватчиком видео все же попало в сеть.

На записи он рассказывает о выполненном боевом задании. После слов о потерях рядом с ним раздается взрыв, камера падает и на видео появляется кровавый кадр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Один "Сармат" и нет британских островов", - депутат Госдумы РФ Журавлев угрожает ядерным ударом по столицам Европы. ВИДЕО

армия РФ (20355) уничтожение (7714)
Топ комментарии
+145
І один двохсотий.
показать весь комментарий
29.04.2022 20:56 Ответить
+105
*я всегда с собой беру видео камеру*...
показать весь комментарий
29.04.2022 20:57 Ответить
+95
Хтозна, може й не один.
показать весь комментарий
29.04.2022 20:58 Ответить
Сам собі режисер.
показать весь комментарий
29.04.2022 22:42 Ответить
Повезло чуваку, прямо с войны попал на концерт кобзона!
показать весь комментарий
29.04.2022 22:48 Ответить
Хто найбільші тіктокери на війні ? Козлойоби !
показать весь комментарий
29.04.2022 22:49 Ответить
это не кадыровец у него акцент чистый
показать весь комментарий
30.04.2022 03:39 Ответить
Это может быть Данилка Мартынов- помощник дона по силовому блоку...
показать весь комментарий
30.04.2022 08:14 Ответить
Кобзонолюбы.
показать весь комментарий
30.04.2022 03:39 Ответить
ВСУ миттєво поставило лайк заїзжему тік-токеру з лаптерейху.
показать весь комментарий
29.04.2022 22:51 Ответить
Офігенне відео!
Кінематограф оцінить. Непересічний за власною драматургійністю епізод.
Посилання на джерело в студію!
показать весь комментарий
29.04.2022 22:52 Ответить
Задача виполнєна на 5+. Сумарно у нас три 300 і одін 200 мінімум
показать весь комментарий
29.04.2022 22:56 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 23:12 Ответить
Хороший стрим
показать весь комментарий
29.04.2022 23:13 Ответить
Красивое 👍
показать весь комментарий
29.04.2022 23:26 Ответить
а вас не смутило слово "виконувана"? Но как-то он склоняет не так...
показать весь комментарий
29.04.2022 23:36 Ответить
Не смутило. Как не смущают боты типа "Андрій Шевцов", которые идут нах.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:06 Ответить
а где ты услышал "виконувана"? Тем более, что время у тебя настоящее, а в фразе прошедшее. Мабуть ты из орков будешь?
показать весь комментарий
30.04.2022 00:19 Ответить
Т.е., видео ты не смотрел, русский, а как есть в методичке, так и настрочил
показать весь комментарий
30.04.2022 02:46 Ответить
Виполнєна.
показать весь комментарий
30.04.2022 06:41 Ответить
русской военный корабль, иди нах.
русский военный тик-токер, задача выполнена на 5 с +🤣
показать весь комментарий
30.04.2022 14:23 Ответить
Не розстраюйся,кобзон тебе жде.
показать весь комментарий
29.04.2022 23:46 Ответить
Погасла звезда экрана. Кому теперь "Оскар" давать?
показать весь комментарий
30.04.2022 00:04 Ответить
ВСУ завершили задачу.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:10 Ответить
Сам Станіславський сказав би: "Вірю!"
показать весь комментарий
30.04.2022 00:11 Ответить
****, Федеріко Фєлліні, *****, абосраний...
показать весь комментарий
30.04.2022 00:22 Ответить
а он точно умер?
показать весь комментарий
30.04.2022 00:22 Ответить
Умер, умер. Просмотрите в медленной прокрутке)
показать весь комментарий
30.04.2022 14:25 Ответить
Дайте ему "золотую кнопку". Не.. Серебряную! Подох как-то "завуалированно" )
показать весь комментарий
30.04.2022 00:24 Ответить
Уже подумал что Кадыров. Но так тоже хорошо.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:26 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці... (На жаль, більш доречні слова, якими називають тих псевдо людей, ютюб безжально банить.)
показать весь комментарий
30.04.2022 00:41 Ответить
Можеш посміяться - я посцяв на могилу "іхтамннета" "Хвамілії не знаю - у них з 1 березня документи командири відбирать почали Так що "имя твоё неизвестно" Просто лежав і смердів Хлопці закопали
показать весь комментарий
01.05.2022 03:08 Ответить
Сильно тебя не хватало на форуме. Очень рад читать твои комменты... А я уже переживать начал.
показать весь комментарий
01.05.2022 03:20 Ответить
Я дивився у вікно -як у Вишневому снаряди "Градів" гупали - наші "накрили" армійський склад Гарно літало Години півтори! Писали люди - всі поля на півдні району Ріпкинського "засіяні" Саме звідти по Чернігову смалили!
показать весь комментарий
01.05.2022 03:24 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 03:36 Ответить
номинировать на ..оскар.. --- премию на похорон --- жаль ***** там не будет . вылезло животное из бункера с жириком простится . верным холуем да у гундяева постоять с постным ****** .а видосик бесподобен о ..выполненном задании.. ***** в.в.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:00 Ответить
А это случаем не Данилка Мартынов- помощник рамзанчика по силовому блоку?
показать весь комментарий
30.04.2022 08:13 Ответить
Слава была где-то рядом, но вдруг ******* снарядом
показать весь комментарий
30.04.2022 08:32 Ответить
Сидить Микола в окопі... Дзвонить мобільний :
- Алло мамо! Як Ви там?
- Колю! До нас кацапи прийшли! Мені шкоду зробили - поламали тинок на городі!
- І багато їх там?
- Багато! Танки і якісь машини з трубами на кузові! За городом тітки Меланки, під вербами!
- Мамо! Ховайтеся у погріб! Я зараз Петру подзвоню!
- Алло Петю! Там кацапи мамі шкоди наробили - тинок на городі поламали! Стоять на лужку - під вербами!
- Ясно! (вбік - « Піднять дрон!») Ого! Так там ціла рота танкова і дивізіон «Градів»! Батарея до бою! Вогонь!

Тікають кацапи і перемовляються:
- И аткуда хахлы о нашей дислокации узнали?

А нічого було мамі тинок на городі ламать!!!

показать весь комментарий
30.04.2022 09:37 Ответить
Скорее всего он на мину наступил, которые рашисты сами же и расставляют. Задача выполнена на «отлично» - чертяке чертячья смерть (собак я решил не трогать, они в сравнении с рашистскими лаптеногими свинокозлами - ангелы).
показать весь комментарий
30.04.2022 12:42 Ответить
На пять с плюсом же
показать весь комментарий
30.04.2022 15:09 Ответить
4
показать весь комментарий
30.04.2022 16:39 Ответить
Спасибо тебе, порадовал!)
показать весь комментарий
30.04.2022 20:09 Ответить
Яке безглузде самогубство..
показать весь комментарий
06.05.2022 09:13 Ответить
