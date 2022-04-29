Оккупант-тиктокер зафиксировал свою смерть. ВИДЕО
Российский оккупант-тиктокер был убит снарядом во время съемок видео.
Как сообщает Цензор.НЕТ, снятое захватчиком видео все же попало в сеть.
На записи он рассказывает о выполненном боевом задании. После слов о потерях рядом с ним раздается взрыв, камера падает и на видео появляется кровавый кадр.
Кінематограф оцінить. Непересічний за власною драматургійністю епізод.
Посилання на джерело в студію!
русский военный тик-токер, задача выполнена на 5 с +🤣
- Алло мамо! Як Ви там?
- Колю! До нас кацапи прийшли! Мені шкоду зробили - поламали тинок на городі!
- І багато їх там?
- Багато! Танки і якісь машини з трубами на кузові! За городом тітки Меланки, під вербами!
- Мамо! Ховайтеся у погріб! Я зараз Петру подзвоню!
- Алло Петю! Там кацапи мамі шкоди наробили - тинок на городі поламали! Стоять на лужку - під вербами!
- Ясно! (вбік - « Піднять дрон!») Ого! Так там ціла рота танкова і дивізіон «Градів»! Батарея до бою! Вогонь!
Тікають кацапи і перемовляються:
- И аткуда хахлы о нашей дислокации узнали?
А нічого було мамі тинок на городі ламать!!!