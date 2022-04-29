УКР
101 682 142

Окупант-тіктокер зафіксував свою смерть. ВIДЕО

Російський окупант-тіктокер був вбитий снарядом під час зйомок відео.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зняте загарбником відео все ж потрапило до мережі.

На запису він розповідає про виконане бойове завдання. Після слів про втрати поряд з ним лунає вибух, камера падає і на відео з'являється кривавий кадр.

армія рф (18507) знищення (8028)
Топ коментарі
+145
І один двохсотий.
29.04.2022 20:56 Відповісти
+105
*я всегда с собой беру видео камеру*...
29.04.2022 20:57 Відповісти
+95
Хтозна, може й не один.
29.04.2022 20:58 Відповісти
Сам собі режисер.
29.04.2022 22:42 Відповісти
Повезло чуваку, прямо с войны попал на концерт кобзона!
29.04.2022 22:48 Відповісти
Хто найбільші тіктокери на війні ? Козлойоби !
29.04.2022 22:49 Відповісти
это не кадыровец у него акцент чистый
30.04.2022 03:39 Відповісти
Это может быть Данилка Мартынов- помощник дона по силовому блоку...
30.04.2022 08:14 Відповісти
Кобзонолюбы.
30.04.2022 03:39 Відповісти
ВСУ миттєво поставило лайк заїзжему тік-токеру з лаптерейху.
29.04.2022 22:51 Відповісти
Офігенне відео!
Кінематограф оцінить. Непересічний за власною драматургійністю епізод.
Посилання на джерело в студію!
29.04.2022 22:52 Відповісти
Задача виполнєна на 5+. Сумарно у нас три 300 і одін 200 мінімум
29.04.2022 22:56 Відповісти
29.04.2022 23:12 Відповісти
Хороший стрим
29.04.2022 23:13 Відповісти
Красивое 👍
29.04.2022 23:26 Відповісти
а вас не смутило слово "виконувана"? Но как-то он склоняет не так...
29.04.2022 23:36 Відповісти
Не смутило. Как не смущают боты типа "Андрій Шевцов", которые идут нах.
30.04.2022 00:06 Відповісти
а где ты услышал "виконувана"? Тем более, что время у тебя настоящее, а в фразе прошедшее. Мабуть ты из орков будешь?
30.04.2022 00:19 Відповісти
Т.е., видео ты не смотрел, русский, а как есть в методичке, так и настрочил
30.04.2022 02:46 Відповісти
Виполнєна.
30.04.2022 06:41 Відповісти
русской военный корабль, иди нах.
русский военный тик-токер, задача выполнена на 5 с +🤣
30.04.2022 14:23 Відповісти
Не розстраюйся,кобзон тебе жде.
29.04.2022 23:46 Відповісти
Погасла звезда экрана. Кому теперь "Оскар" давать?
30.04.2022 00:04 Відповісти
ВСУ завершили задачу.
30.04.2022 00:10 Відповісти
Сам Станіславський сказав би: "Вірю!"
30.04.2022 00:11 Відповісти
****, Федеріко Фєлліні, *****, абосраний...
30.04.2022 00:22 Відповісти
а он точно умер?
30.04.2022 00:22 Відповісти
Умер, умер. Просмотрите в медленной прокрутке)
30.04.2022 14:25 Відповісти
Дайте ему "золотую кнопку". Не.. Серебряную! Подох как-то "завуалированно" )
30.04.2022 00:24 Відповісти
Уже подумал что Кадыров. Но так тоже хорошо.
30.04.2022 00:26 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці... (На жаль, більш доречні слова, якими називають тих псевдо людей, ютюб безжально банить.)
30.04.2022 00:41 Відповісти
Можеш посміяться - я посцяв на могилу "іхтамннета" "Хвамілії не знаю - у них з 1 березня документи командири відбирать почали Так що "имя твоё неизвестно" Просто лежав і смердів Хлопці закопали
01.05.2022 03:08 Відповісти
Сильно тебя не хватало на форуме. Очень рад читать твои комменты... А я уже переживать начал.
01.05.2022 03:20 Відповісти
Я дивився у вікно -як у Вишневому снаряди "Градів" гупали - наші "накрили" армійський склад Гарно літало Години півтори! Писали люди - всі поля на півдні району Ріпкинського "засіяні" Саме звідти по Чернігову смалили!
01.05.2022 03:24 Відповісти
30.04.2022 03:36 Відповісти
номинировать на ..оскар.. --- премию на похорон --- жаль ***** там не будет . вылезло животное из бункера с жириком простится . верным холуем да у гундяева постоять с постным ****** .а видосик бесподобен о ..выполненном задании.. ***** в.в.
30.04.2022 07:00 Відповісти
А это случаем не Данилка Мартынов- помощник рамзанчика по силовому блоку?
30.04.2022 08:13 Відповісти
Слава была где-то рядом, но вдруг ******* снарядом
30.04.2022 08:32 Відповісти
Сидить Микола в окопі... Дзвонить мобільний :
- Алло мамо! Як Ви там?
- Колю! До нас кацапи прийшли! Мені шкоду зробили - поламали тинок на городі!
- І багато їх там?
- Багато! Танки і якісь машини з трубами на кузові! За городом тітки Меланки, під вербами!
- Мамо! Ховайтеся у погріб! Я зараз Петру подзвоню!
- Алло Петю! Там кацапи мамі шкоди наробили - тинок на городі поламали! Стоять на лужку - під вербами!
- Ясно! (вбік - « Піднять дрон!») Ого! Так там ціла рота танкова і дивізіон «Градів»! Батарея до бою! Вогонь!

Тікають кацапи і перемовляються:
- И аткуда хахлы о нашей дислокации узнали?

А нічого було мамі тинок на городі ламать!!!

30.04.2022 09:37 Відповісти
Скорее всего он на мину наступил, которые рашисты сами же и расставляют. Задача выполнена на «отлично» - чертяке чертячья смерть (собак я решил не трогать, они в сравнении с рашистскими лаптеногими свинокозлами - ангелы).
30.04.2022 12:42 Відповісти
На пять с плюсом же
30.04.2022 15:09 Відповісти
4
30.04.2022 16:39 Відповісти
Спасибо тебе, порадовал!)
30.04.2022 20:09 Відповісти
Яке безглузде самогубство..
06.05.2022 09:13 Відповісти
