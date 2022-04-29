Окупант-тіктокер зафіксував свою смерть. ВIДЕО
Російський окупант-тіктокер був вбитий снарядом під час зйомок відео.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зняте загарбником відео все ж потрапило до мережі.
На запису він розповідає про виконане бойове завдання. Після слів про втрати поряд з ним лунає вибух, камера падає і на відео з'являється кривавий кадр.
Кінематограф оцінить. Непересічний за власною драматургійністю епізод.
русский военный тик-токер, задача выполнена на 5 с +🤣
- Алло мамо! Як Ви там?
- Колю! До нас кацапи прийшли! Мені шкоду зробили - поламали тинок на городі!
- І багато їх там?
- Багато! Танки і якісь машини з трубами на кузові! За городом тітки Меланки, під вербами!
- Мамо! Ховайтеся у погріб! Я зараз Петру подзвоню!
- Алло Петю! Там кацапи мамі шкоди наробили - тинок на городі поламали! Стоять на лужку - під вербами!
- Ясно! (вбік - « Піднять дрон!») Ого! Так там ціла рота танкова і дивізіон «Градів»! Батарея до бою! Вогонь!
Тікають кацапи і перемовляються:
- И аткуда хахлы о нашей дислокации узнали?
А нічого було мамі тинок на городі ламать!!!