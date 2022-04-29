Окупант-тіктокер зафіксував свою смерть. ВIДЕО

Російський окупант-тіктокер був вбитий снарядом під час зйомок відео.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зняте загарбником відео все ж потрапило до мережі.

На запису він розповідає про виконане бойове завдання. Після слів про втрати поряд з ним лунає вибух, камера падає і на відео з'являється кривавий кадр.

