Полицейские проводят масштабную отработку в Одессе: спецслужбы РФ планировали дестабилизацию в регионе, обнаружили оружие и запрещенную символику. ВИДЕО

В Одессе полицейские проводят масштабную отработку: обнаружили оружие и запрещенную символику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

По имеющейся информации у сотрудников Департамента, спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей, которые могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины.

"По замыслам врага, они должны были влиять и действовать через своих осевших в Одесской области доверенных лиц. Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий - 2 мая", - говорится в сообщении.

Для недопущения развития таких событий оперативники и следователи полиции совместно с ГБР проводят масштабную отработку лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

По ее результатам уже изъяли значительное количество разного оружия, коммунистической атрибутики, рекламных брошюр с коммунистической и другой запрещенной символикой, руководства с инструкциями правил поведения, мер конспирации и наблюдения для проведения деятельности диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, гранаты, патроны, мобильные телефоны, электронные носители информации.

"Пока мероприятия продолжаются. После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий действиям каждого лица будет предоставлена ​​правовая квалификация", - добавляют в Нацполиции.

Читайте также: В Одессе будет "затяжной" комендантский час - с вечера 1 мая до утра 3 мая, - ОВА


Одесса (8011) оружие (10406) Нацполиция (16712) провокация (1467) символика (301)
+70
Для начала,неплохо было бы среди самих полицейских провести такую "отработку".
Напомню, что события 02.05 14 в Одессе произошли исключительно и только по причине ПОЛНОГО нихуянеделания (а то и откровенного предательства) полиции Одессы.
30.04.2022 14:29 Ответить
+32
Ой,тяжко буде Одесі((При такій кількості там ватників ,зрадників та прихованих зрадників..((чого лиш ківаловці та дугінці варті((Тримайтеся.
30.04.2022 14:31 Ответить
+31
Комендантский час на 2 мая хорошее решение.
30.04.2022 14:37 Ответить
У нас великий дифіцит розмінувальників, нема кому завали розбирати.
30.04.2022 14:24 Ответить
а вы деньги платите правильные и найдутся желающие
30.04.2022 22:21 Ответить
Для начала,неплохо было бы среди самих полицейских провести такую "отработку".
Напомню, что события 02.05 14 в Одессе произошли исключительно и только по причине ПОЛНОГО нихуянеделания (а то и откровенного предательства) полиции Одессы.
30.04.2022 14:29 Ответить
а жахлива пожежа то хиба не була провокація з боку русскіх? вони ж любителі влаштувати ад, звинуватити невинних, а потім роками то все юзати, сипати сіль під шкуру іншим собі на користь.
30.04.2022 18:23 Ответить
Тоді ще поліції не було.
30.04.2022 21:25 Ответить
Ой,тяжко буде Одесі((При такій кількості там ватників ,зрадників та прихованих зрадників..((чого лиш ківаловці та дугінці варті((Тримайтеся.
30.04.2022 14:31 Ответить
Невже так само буде як з тими кацапськими сраколизниками яких у 2014 відпустили?
30.04.2022 14:31 Ответить
Ще одного "колекціонера" зловили, що сумує по СССР. Такі падлюки і 2 травня бузу почали.
30.04.2022 15:44 Ответить
Невже помітив "коктейлі Молотова" у пластикових пляшках?!!
30.04.2022 15:48 Ответить
на відео немає контелів "Молотова".
30.04.2022 17:31 Ответить
Первое , это лишать гражданства , оставлять только вид на жительство .
30.04.2022 14:33 Ответить
Вид на жительство в тюрьме
30.04.2022 21:12 Ответить
Поліціянтам Одеси, треба бути обережними- можна вийти на себе...
30.04.2022 14:36 Ответить
Комендантский час на 2 мая хорошее решение.
30.04.2022 14:37 Ответить
з 1 по 9
30.04.2022 15:49 Ответить
Расстреливать на МЕСТЕ без суда и следствия !
30.04.2022 14:41 Ответить
100%, ТІЛЬКИ ЩО ХОТІЛА НАПИСАТИ ЦЕ САМЕ.
30.04.2022 15:00 Ответить
Да чого цій ваті перешкоджати. Дати їм можливість кучканутись на 2 травня, пов'язати всіх, хто вилізе, і відправити їх служити на крейсер мацква.
30.04.2022 14:48 Ответить
Як для мене , цю погань кацапську і колаборантів , можна вгамувати
тільки автоматною чергою 😡
30.04.2022 15:16 Ответить
ми тоді самі себе підставимо, бо всі русскіє консерви почнуть кричати, що ми мирних розстрілюємо, вони й так зі шкури вон пнуться що нас звинуватити в своїх злочинах, і хоча їх потуги не витримують жодного аналізу, находяться й досі що вірять або роблять вигляд що вірять з різних причин.
30.04.2022 18:27 Ответить
позбавляти громадянства держзрадників, не хоче жити в Україні то толку від нього,
потім ще в депутати піде в опзж чи шось таке
30.04.2022 14:59 Ответить
Дык 2 мая День жареного кацапа!
Готовятся,не терпится руцкой свинке
в огонь .
А патом ноют шо их палят.
30.04.2022 15:01 Ответить
Можно попробовать тактическое отступление из Одессы и тогда всех сторонников россии мобилизуют на войну с НАТО.
30.04.2022 15:08 Ответить
что за бред
30.04.2022 22:25 Ответить
скрепы с трехленейкой и дехтярем...
30.04.2022 15:16 Ответить
На Куликове поле пітарасів.
30.04.2022 15:45 Ответить
Тут скоро друге травня. Раз знов прийшли, то может павтаріть?
30.04.2022 15:48 Ответить
Як вам ідея зробить ще одне свято накшталт "Івана Купала"?
Заганять кожного 2 Травня усіх Одесських вато-москалів у якусь хату, та спалювать їх нах@й...
Має бути весело...))
30.04.2022 16:09 Ответить
Епічно!
30.04.2022 16:15 Ответить
с первого по третье мая комендантский час шоб эта вся ******** не повылазила или второй вариант ждать пока вылезут и снова эту падлоту ***** в ДОМ ПРОФСОЮЗОВ
30.04.2022 16:20 Ответить
Напевно цим має займатися СБУ а не поліція. В державі все поставили з ніг на голову.
30.04.2022 16:35 Ответить
СБУ Одеси мабуть вже десь на Закарпатті...)))))))))
30.04.2022 19:42 Ответить
близится Дом Профсоюзов 2 ...
30.04.2022 16:43 Ответить
выглядит примерно так же как задержание в мацкве "киллеров" соловьева и прочего помета
30.04.2022 16:43 Ответить
ОТДАЙТЕ ЭТИХ СЕПАРОВ В ВСУ НА ПЕРЕДОК !!!
30.04.2022 18:01 Ответить
Переконайте мене що в цій акції не брав участь одіозний депутат ВР ОПЗЖопник пан Скорик і митрополит МП Агафангел
30.04.2022 21:05 Ответить
та це простий колекціонер-совкодрочер,особливо радісно з гранат Stielhandgranate 24.
Ловіть реальних кацапів , ато вони ще насруть в Одесі
30.04.2022 21:17 Ответить
Милує ДП-27 та гвинтівка зр. 1891/30 року. Мабуть колекціонера якогось накрили, та видають за героїчну працю одеських мусорів.
30.04.2022 22:18 Ответить
 
 