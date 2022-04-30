Полицейские проводят масштабную отработку в Одессе: спецслужбы РФ планировали дестабилизацию в регионе, обнаружили оружие и запрещенную символику. ВИДЕО
В Одессе полицейские проводят масштабную отработку: обнаружили оружие и запрещенную символику.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.
По имеющейся информации у сотрудников Департамента, спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей, которые могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины.
"По замыслам врага, они должны были влиять и действовать через своих осевших в Одесской области доверенных лиц. Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий - 2 мая", - говорится в сообщении.
Для недопущения развития таких событий оперативники и следователи полиции совместно с ГБР проводят масштабную отработку лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
По ее результатам уже изъяли значительное количество разного оружия, коммунистической атрибутики, рекламных брошюр с коммунистической и другой запрещенной символикой, руководства с инструкциями правил поведения, мер конспирации и наблюдения для проведения деятельности диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, гранаты, патроны, мобильные телефоны, электронные носители информации.
"Пока мероприятия продолжаются. После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий действиям каждого лица будет предоставлена правовая квалификация", - добавляют в Нацполиции.
Напомню, что события 02.05 14 в Одессе произошли исключительно и только по причине ПОЛНОГО нихуянеделания (а то и откровенного предательства) полиции Одессы.
тільки автоматною чергою 😡
потім ще в депутати піде в опзж чи шось таке
Готовятся,не терпится руцкой свинке
в огонь .
А патом ноют шо их палят.
Заганять кожного 2 Травня усіх Одесських вато-москалів у якусь хату, та спалювать їх нах@й...
Має бути весело...))
Ловіть реальних кацапів , ато вони ще насруть в Одесі