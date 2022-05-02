На Днепропетровщине российская ракета попала в склад с зерном, - ОВА. ВИДЕО

Враг продолжает уничтожать сельскохозяйственные угодья и склады на территории Днепропетровской области. Так, в Покровской громаде Синельниковского района российская ракета попала в элеватор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Динпропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"У нас снова прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", - говорится в сообщении.

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