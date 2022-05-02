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На Днепропетровщине российская ракета попала в склад с зерном, - ОВА. ВИДЕО

Враг продолжает уничтожать сельскохозяйственные угодья и склады на территории Днепропетровской области. Так, в Покровской громаде Синельниковского района российская ракета попала в элеватор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Динпропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"У нас снова прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли село на Днепропетровщине. Ранена женщина, - ОВА

крылатые ракеты (884) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4048)


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Топ комментарии
+9
Не потрібно було писати,що склад був пустим. Як не дивно, орки уміють читать і у них повсюди є "добрі " люди
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02.05.2022 08:21
+9
Знищують зерносховища навіть якщо вони пусті, щоб були непридатними для зберігання зерна. Намагаються влаштувати четвертий голодомор.
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02.05.2022 08:31
+6
Ще один склад з зерном і свіжим мясом є за адресою - Москва, ул. Знаменка, 14/1
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02.05.2022 08:32
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Не потрібно було писати,що склад був пустим. Як не дивно, орки уміють читать і у них повсюди є "добрі " люди
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02.05.2022 08:21 Ответить
Знищують зерносховища навіть якщо вони пусті, щоб були непридатними для зберігання зерна. Намагаються влаштувати четвертий голодомор.
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02.05.2022 08:31 Ответить
Если ты о том, что ракета попала в склад - так это было видно тысяче человек, из который любой мог передать информацию оркам. А если про то, что склад был пустой - как раз это нужно писать всегда, чтоб враги не понимали, чего и сколько им удалось уничтожить.
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02.05.2022 15:31 Ответить
Хочуть орки зробити нам голодомор 2022 року, навряд чи в цих тварин це вдасться. Хоча навідників за законом воєнного часу треба було б того... Ну ви зрозуміли.
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02.05.2022 08:26 Ответить
Стреляти треба навідников Я з Вами згодна
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02.05.2022 08:53 Ответить
Нищать с/г техніку, крадуть тоннами зерно, залишають після себе "вигорілу землю", гвалтують, катують, вбивають, страчують.

Але не забувай, нєонаціст - це ТИ!
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02.05.2022 14:15 Ответить
Голови ОВА викладують і хваляться ? відео і фото,ще геолокацію ще вкажіть..А потім генштаб ЗСУ крик робить.шоб не показували і не знімали.При таких ОВА і ДРГ не потрібно
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02.05.2022 08:29 Ответить
Для голодающих кацапских оборванцев склад с зерном-это как тряпка для быка. Скоро в биотуалеты начнут пулять,как не соответствующие скрепам.
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02.05.2022 08:29 Ответить
Суки,щоб ви орки виздихали!
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02.05.2022 08:31 Ответить
Ще один склад з зерном і свіжим мясом є за адресою - Москва, ул. Знаменка, 14/1
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02.05.2022 08:32 Ответить
Так то воно так, але подивіться зліва яка стоїть техніка. Там стоять трактори з прицепними, які можуть проводити земельні роботи. І якась велика падлюка, любітель расейського міра, здало координати. Це моя особиста думка, можливо я і помиляюся.
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02.05.2022 08:43 Ответить
Зараз іде пристрілку. По справжньому знищувати запаси зерна будуть восени, щоб спровокувати голод не тільки в Україні, а і для мільярдів двох людей в країнах, які харчуються українським зерном. Розрахунок на те, що почнеться тиск на США, Україну і інших піти на поступки РФ для запобігання гуманітарній катастрофі в світі. Так що це квіточки, ягідки попереду
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02.05.2022 09:10 Ответить
До осені орки будуть знищені і розтрощені вщент 😠
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02.05.2022 09:54 Ответить
явно була крилата ракета ... вони ж не дешеві щоб ферми трощити ...
У війні є своя калькуляція, насправді.
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02.05.2022 11:18 Ответить
Я ВСЁ МЕНЬШЕ ЕМ ХЛЕБА И БОЛЬШЕ КАШИ ЧТОБ ДАВАТЬ ПЗДЫ ПУРАШЕ !)
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02.05.2022 09:21 Ответить
КТО ТО НАВЕЛ !!!
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02.05.2022 09:23 Ответить
Звиздец Эфиопиопам ,будут голодать , может быть дойдёт, за кого надо воевать
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02.05.2022 09:29 Ответить
Як воно вам "любители руzzкага мира" ? Продовжуйте далі дрочити на раху і вілсмоктувати в *****, пох що з голоду будете здихатати, аби нє бендєри и нє ната
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02.05.2022 09:41 Ответить
Говнобидло завжди воювало з хліб...
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02.05.2022 09:46 Ответить
Знову орки хотять нас , украінців , голодом заморити , як це було
90 років тому назад 😡
мразь кацапську потрібно знищувати під корінь , де би вони не були ,
так як це ЗЛО для всього світу !!
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02.05.2022 09:52 Ответить
вони знову хочуть тут нам голодомор влаштувати.
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02.05.2022 10:47 Ответить
 
 