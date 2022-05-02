На Дніпропетровщині російська ракета влучила у склад з зерном , - ОВА. ВIДЕО
Ворог продовжує нищити сільскогосподарські угіддя та склади на території Дніпропетровської області. Так, у Покровській громаді Синельниківського району російська ракета влучила у елеватор.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дінпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У нас знову приліт" у Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Валентина Саюн
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+6 Muron
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Але не забувай, нєонаціст - це ТИ!
У війні є своя калькуляція, насправді.
90 років тому назад 😡
мразь кацапську потрібно знищувати під корінь , де би вони не були ,
так як це ЗЛО для всього світу !!