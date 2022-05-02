На Дніпропетровщині російська ракета влучила у склад з зерном , - ОВА. ВIДЕО

Ворог продовжує нищити сільскогосподарські угіддя та склади на території Дніпропетровської області. Так, у Покровській громаді Синельниківського району російська ракета влучила у елеватор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дінпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас знову приліт" у Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади", - йдеться у повідомленні.

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