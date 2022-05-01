Ракетний удар по Дніпропетровщині: Зруйновано склади агропідприємства. ФОТОрепортаж

Війська РФ завдали чергового ракетного удару по Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас "приліт" у Синельниківському районі. Людей не зачепило. Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані", - йдеться у повідомленні.

За його словами, орки з хворобливою упертістю "демілітаризують" наші склади.









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