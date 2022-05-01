Ракетний удар по Дніпропетровщині: Зруйновано склади агропідприємства. ФОТОрепортаж
Війська РФ завдали чергового ракетного удару по Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас "приліт" у Синельниківському районі. Людей не зачепило. Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані", - йдеться у повідомленні.
За його словами, орки з хворобливою упертістю "демілітаризують" наші склади.
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