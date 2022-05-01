Ракетный удар по Днепропетровщине: разрушены склады агропредприятия. ФОТОрепортаж
Войска РФ нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Людей не зацепило. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены", - говорится в сообщении.
По его словам, орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады.
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