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Новости Фото Война
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Ракетный удар по Днепропетровщине: разрушены склады агропредприятия. ФОТОрепортаж

Войска РФ нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Людей не зацепило. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены", - говорится в сообщении.

По его словам, орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады.

Ракетный удар по Днепропетровщине: разрушены склады агропредприятия 01

Ракетный удар по Днепропетровщине: разрушены склады агропредприятия 02
Ракетный удар по Днепропетровщине: разрушены склады агропредприятия 03
Ракетный удар по Днепропетровщине: разрушены склады агропредприятия 04

Смотрите также: Повторный ракетный удар по Днепропетровщине: оккупанты попали в старую промзону. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19562) обстрел (27652) ракеты (3589) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4048)


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Топ комментарии
+10
шоб народ понимал, шо война с кассабами. А то до некоторых с 14-года не доходило, алексеич психику ватную берёг.
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01.05.2022 13:41
+9
специально "светят" стратегический склад с аммофосом. Повторный удар наводят.
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01.05.2022 13:37
+4
Зачем вообще это писать?
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01.05.2022 13:32
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специально "светят" стратегический склад с аммофосом. Повторный удар наводят.
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01.05.2022 13:37 Ответить
Последний раз правду про прилет наша ОВА написала 24.02
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01.05.2022 15:09 Ответить
тоже в аммофос?
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01.05.2022 16:30 Ответить
Зачем вообще это писать?
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01.05.2022 13:32 Ответить
шоб народ понимал, шо война с кассабами. А то до некоторых с 14-года не доходило, алексеич психику ватную берёг.
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01.05.2022 13:41 Ответить
може щоб мати офіційні данні (фото) як підтвердження руйнувань... для відшкодування з держрезерву???
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01.05.2022 13:42 Ответить
Точно. Бутусов за откати з відшкодувань публікує фото зруйнованих комор та шопів.
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01.05.2022 14:16 Ответить
Московитсько-бурятські іхтамнети знищують аграрний сектор України.
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01.05.2022 13:38 Ответить
А шо то за ящики чуть дальше от мешков... А вообще фото очень познавательные
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01.05.2022 13:42 Ответить
та..то...завгосп собі унітазів накрав
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01.05.2022 13:44 Ответить
от глазастый ! )))) в хозяйстве все пригодится )))) а может там что-то хрупкое хранится )))
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01.05.2022 13:47 Ответить
Тільки Вчора викрикали..не пишіть не фотографуйте...тепер вказуйте ще точні координати для рашистів
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01.05.2022 13:42 Ответить
точные координаты ж\д пути на крымском мосту надо?? есть координаты НИИ Космических систем им. А. А. Максимова, есть коордтинаты ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", и еще много других под заказ. Все по 50 гривен. Оплата на карту Монобанка.
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01.05.2022 14:24 Ответить
Если дорого, то есть точные координаты всех АЗС Белгородской области. Они все по десять гривен штука.
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01.05.2022 15:14 Ответить
Мене смішить співвідношення вартості ракети, і ось цього складу!
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01.05.2022 13:45 Ответить
Ти тупий, ілі гдє?
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01.05.2022 14:08 Ответить
Поэтому, Украине срочно нужны ракеты средней дальности до 1500-2000 км. И вот тогда, у кацапов начнется настоящий цирк. Это будет круче и гораздо эффективнее, чем обыкновенная партизанская война, на которую рассчитывали США. Два подрыва грузовиков в неделю партизанами - это не серьезно. Нужно войну переводить на новый уровень конфронтации, при котором уже будут разрушаться объекты и инфраструктура на самом кацапстане. Нужно уничтожить крымский мост, весь кацапский черномордый флот, а также в радиусе 2000 км все их военные базы, склады, мосты, нефте-хранилища, промышленные и сельхоз. предприятия, аэропорты, морские порты и т.д. То есть, нужно делать кацапам тоже самое, что делают они. И обязательно переносить войну на их территорию, а это можно сделать только с помощью ракет. Нужно дать ЗСУ ракеты земля-земля и чем больше, тем лучше. Надо требовать по лэнд-лизу ракеты.
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01.05.2022 14:14 Ответить
До чого тут демілітаризація?! Знищення України як нації і як держави. І тут кацапи використовують всі доступні їм методи. Коли кажете про "демілітаризацію", не забувайте про часто вживані їхніми пропагандистами терміни "геноцид" і "денацифікація". Знищення зернових складів може стати причиною голоду (геноцид).
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01.05.2022 14:16 Ответить
Я порівнюю кацапську армію з ********* на селі, який сцикливий підійти до дядька, бо надає "грушок" і пенделя, за вухо відведе до батьків. То він ввечері, щоб ніхто не бачив, зарядик головка із сірників трубку самопала і ввалить з нього біля будинку кривдника. Шкоди ніякої, але "грохот" величезний, щоб налякати. Точно так роблять кацапи, але вартість коробки сірників і вартість нацинки ракети різні. Якщо кацапи будуть воювати ще рік, то ваони половину своїх літаків, гелікоптерів і кораблів знищать самі при навчаннях і передислокації, розстріляють весь запас ракет, який зробили ще наші конструктори, коли були в союзі. Після цього налізуть військами і цивільними на тимчасово зайняті території і будуть репетувати до всього світу за негайне підписання "миру". щоб їх не вибили з чужої території.
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01.05.2022 14:26 Ответить
на год не хватит. При такой интенсивности только до осени. Патаму шта впереди у них девятамая, а у нас ще 12 червня, 28 червня і 24 серпня... А у них там до того часу підкрадеться ***** близенько, і калмики з тувінцями та іншими тубільцями почнуть одне одного шматувати.
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01.05.2022 15:06 Ответить
 
 