РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5947 посетителей онлайн
Новости Война
4 289 2

Войска РФ обстреляли село на Днепропетровщине. Ранена женщина, - ОВА

область,донецька,обстріл

Войска РФ обстреляли село в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеский обстрел села в Синельниковском районе. Задело частный двор. Ранена женщина", - отметил он.

Название обстрелянного населенного пункта пока не сообщается.

Смотрите: Ракетный удар по Днепропетровщине: разрушены склады агропредприятия. ФОТОрепортаж

армия РФ (20392) обстрел (29164) ранение (3417) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4387)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце в них файно виходить
жінку поранити або згвалтувати
дитину вбити або згвалтувати та вбити

вялікає воінство, каторає можєт павтаріть...
показать весь комментарий
01.05.2022 16:15 Ответить
 
 