Войска РФ обстреляли село на Днепропетровщине. Ранена женщина, - ОВА
Войска РФ обстреляли село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеский обстрел села в Синельниковском районе. Задело частный двор. Ранена женщина", - отметил он.
Название обстрелянного населенного пункта пока не сообщается.
