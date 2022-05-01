УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8539 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 289 2

Війська РФ обстріляли село на Дніпропетровщині. Поранено жінку, - ОВА

область,донецька,обстріл

Війська РФ обстріляли село у Синельниківському районі на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я. Поранено жінку", - зауважив він.

Назва обстріляного населеного пункту наразі не повідомляється. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Дніпропетровщині: Зруйновано склади агропідприємства. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17713) обстріл (28973) поранення (2813) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3826)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оце в них файно виходить
жінку поранити або згвалтувати
дитину вбити або згвалтувати та вбити

вялікає воінство, каторає можєт павтаріть...
показати весь коментар
01.05.2022 16:15 Відповісти
 
 