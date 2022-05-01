Війська РФ обстріляли село на Дніпропетровщині. Поранено жінку, - ОВА
Війська РФ обстріляли село у Синельниківському районі на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я. Поранено жінку", - зауважив він.
Назва обстріляного населеного пункту наразі не повідомляється.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
жінку поранити або згвалтувати
дитину вбити або згвалтувати та вбити
вялікає воінство, каторає можєт павтаріть...