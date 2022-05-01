Війська РФ обстріляли село на Дніпропетровщині. Поранено жінку, - ОВА

Війська РФ обстріляли село у Синельниківському районі на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я. Поранено жінку", - зауважив він.

Назва обстріляного населеного пункту наразі не повідомляється.

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