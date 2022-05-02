Сичеславские десантники уничтожили КАМАЗ оккупантов вместе с боеприпасами. ВИДЕО
Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили КАМАЗ оккупантов вместе с боеприпасами
Как передает Цензор.НЕТ, видео момента точного попадания опубликовали в Facebook 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины
"Работаем максимально эффективно! Один выстрел и КАМАЗ "освободителей" превратился в металлолом! Продолжение следует...", - комментируют свою работу украинские десантники.
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