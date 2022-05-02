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Сичеславские десантники уничтожили КАМАЗ оккупантов вместе с боеприпасами. ВИДЕО

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили КАМАЗ оккупантов вместе с боеприпасами

Как передает Цензор.НЕТ, видео момента точного попадания опубликовали в Facebook 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины

"Работаем максимально эффективно! Один выстрел и КАМАЗ "освободителей" превратился в металлолом! Продолжение следует...", - комментируют свою работу украинские десантники.

Смотрите: Десантники сбили российский самолет Су-25 из стингера на Донбассе. ФОТО

уничтожение (7156) техника (1746) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (158) ВСУ (6666)


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А где дальнейшая детонация бк?
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02.05.2022 11:40 Ответить
Если патроны то детонации не будет сразу, в только в результате пожара.
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02.05.2022 12:59 Ответить
Наші котики
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02.05.2022 11:41 Ответить
Ще бажано КАМАЗ окупантів разом з окупантами!
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02.05.2022 11:48 Ответить
Хм, зачем-то музыка и как-то неубедительная картинка, смахивает на пропогандонство. Не охота хавать мутную хрень, а то к такому можно привыкнуть. Понимаю, шо не патриотично, но не охота через время осознать, шо тобой тупо манипулируют.
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02.05.2022 12:40 Ответить
Вспышка!
Хлопок!
От кацапа летит шматок!
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02.05.2022 13:42 Ответить
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02.05.2022 14:15 Ответить
 
 