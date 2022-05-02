Січеславські десантники знищили КАМАЗ окупантів разом з боєприпасами. ВIДЕО

Воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславська бригада ДШВ ЗС України знищили КАМАЗ окупантів разом з боєприпасами

Як передає Цензор.НЕТ, відео моменту точного влучання опублікували у Facebook 25 окремої повітрянодесантної Січеславська бригада ДШВ ЗС України



"Працюємо максимально ефективно! Один постріл і КАМАЗ "освободітєлей" перетворився на металобрухт! Далі буде...", - коментують свою роботу українські десантники.

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