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Січеславські десантники знищили КАМАЗ окупантів разом з боєприпасами. ВIДЕО

Воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславська бригада ДШВ ЗС України знищили КАМАЗ окупантів разом з боєприпасами

Як передає Цензор.НЕТ, відео моменту точного влучання опублікували у Facebook 25 окремої повітрянодесантної Січеславська бригада ДШВ ЗС України

"Працюємо максимально ефективно! Один постріл і КАМАЗ "освободітєлей" перетворився на металобрухт! Далі буде...", - коментують свою роботу  українські десантники.

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знищення (7468) техніка (1845) 25 окрема повітряно-десантна бригада (158) ЗСУ (7638)


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А где дальнейшая детонация бк?
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02.05.2022 11:40 Відповісти
Если патроны то детонации не будет сразу, в только в результате пожара.
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02.05.2022 12:59 Відповісти
Наші котики
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02.05.2022 11:41 Відповісти
Ще бажано КАМАЗ окупантів разом з окупантами!
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02.05.2022 11:48 Відповісти
Хм, зачем-то музыка и как-то неубедительная картинка, смахивает на пропогандонство. Не охота хавать мутную хрень, а то к такому можно привыкнуть. Понимаю, шо не патриотично, но не охота через время осознать, шо тобой тупо манипулируют.
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02.05.2022 12:40 Відповісти
Вспышка!
Хлопок!
От кацапа летит шматок!
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02.05.2022 13:42 Відповісти
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02.05.2022 14:15 Відповісти
 
 