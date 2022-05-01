УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9993 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
17 554 16

Воїни 59-ї ОМПБр знищують ворожий танк. ВIДЕО

Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади знищили ворожий танк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці бригади.

"Бійці 59-й окремої мотопіхотної бригада імені Якова Гандзюка, як завжди, постаралися. Ефектно і ефективно! Точно у ціль! У пеклі раді новому поповненню свинособак!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": 59-та ОМПБр збила ворожий СУ-25

Автор: 

танк (2079) знищення (7468) 59 окрема мотопіхотна бригада (130)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
59-й-черговий респект...
показати весь коментар
01.05.2022 20:08
+13
показати весь коментар
01.05.2022 20:12
+9
Воїнам 59-ї ОППБр РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
показати весь коментар
01.05.2022 20:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
59-й-черговий респект...
показати весь коментар
01.05.2022 20:08 Відповісти
Тяжелая жизнь засРашкинского патриота

https://twitter.com/i/status/1520788930890813441
показати весь коментар
01.05.2022 20:10 Відповісти
Прикiльно запалала касапська залiзяка.
показати весь коментар
01.05.2022 20:11 Відповісти
Добро пожаловать в ад ).
показати весь коментар
01.05.2022 20:12 Відповісти
Воїнам 59-ї ОППБр РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
показати весь коментар
01.05.2022 20:12 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2022 20:12 Відповісти
Русский солдат иди *****! Для симметрии).
показати весь коментар
01.05.2022 20:16 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
01.05.2022 20:13 Відповісти
Ммм, гавно горит?
Красивое...)))
показати весь коментар
01.05.2022 20:14 Відповісти
Кобздону добавили несколько зрителей с потустороннего портала
показати весь коментар
01.05.2022 20:16 Відповісти
Танк? Вибух дуже потужний як для танка.
показати весь коментар
01.05.2022 20:18 Відповісти
Повний
показати весь коментар
01.05.2022 20:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Гімн України (лаунж ремікс)
показати весь коментар
01.05.2022 20:20 Відповісти
У партері не всім вистачить місць, бо там багато ще заброньвано, але ж у кобзона надзвичайно сильний голос. Може його і не побачать з загоризонтної гальорки, але почують точно.
показати весь коментар
01.05.2022 20:24 Відповісти
Хєра се!!! Точно танк???!!!
показати весь коментар
01.05.2022 20:38 Відповісти
Тяжела и неказиста жизнь расейЦКАГА танкиста
показати весь коментар
01.05.2022 23:09 Відповісти
 
 