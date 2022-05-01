Воїни 59-ї ОМПБр знищують ворожий танк. ВIДЕО
Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади знищили ворожий танк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці бригади.
"Бійці 59-й окремої мотопіхотної бригада імені Якова Гандзюка, як завжди, постаралися. Ефектно і ефективно! Точно у ціль! У пеклі раді новому поповненню свинособак!"
Топ коментарі
+21 Александр Чуднивец #474549
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+13 Олександр Дніпро
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+9 Amber
показати весь коментар01.05.2022 20:12 Посилання
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https://twitter.com/i/status/1520788930890813441
Красивое...)))