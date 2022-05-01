Воины 59-й ОМПБр уничтожают вражеский танк. ВИДЕО

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили вражеский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

"Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, как всегда, постарались. Эффектно и эффективно! Точно в цель! В аду рады новому пополнению свинособак!"

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