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Воины 59-й ОМПБр уничтожают вражеский танк. ВИДЕО

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили вражеский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

"Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, как всегда, постарались. Эффектно и эффективно! Точно в цель! В аду рады новому пополнению свинособак!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Специалисты РЭБ 59-й ОМБр приземлили российский беспилотник "Орлан-10". ФОТО

танк (2268) уничтожение (7148) 59 отдельная мотопехотная бригада (127)


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Топ комментарии
+21
59-й-черговий респект...
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01.05.2022 20:08
+13
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01.05.2022 20:12
+9
Воїнам 59-ї ОППБр РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
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01.05.2022 20:12
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59-й-черговий респект...
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01.05.2022 20:08 Ответить
Тяжелая жизнь засРашкинского патриота

https://twitter.com/i/status/1520788930890813441
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01.05.2022 20:10 Ответить
Прикiльно запалала касапська залiзяка.
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01.05.2022 20:11 Ответить
Добро пожаловать в ад ).
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01.05.2022 20:12 Ответить
Воїнам 59-ї ОППБр РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
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01.05.2022 20:12 Ответить
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01.05.2022 20:12 Ответить
Русский солдат иди *****! Для симметрии).
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01.05.2022 20:16 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.05.2022 20:13 Ответить
Ммм, гавно горит?
Красивое...)))
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01.05.2022 20:14 Ответить
Кобздону добавили несколько зрителей с потустороннего портала
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01.05.2022 20:16 Ответить
Танк? Вибух дуже потужний як для танка.
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01.05.2022 20:18 Ответить
Повний
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01.05.2022 20:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Гімн України (лаунж ремікс)
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01.05.2022 20:20 Ответить
У партері не всім вистачить місць, бо там багато ще заброньвано, але ж у кобзона надзвичайно сильний голос. Може його і не побачать з загоризонтної гальорки, але почують точно.
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01.05.2022 20:24 Ответить
Хєра се!!! Точно танк???!!!
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01.05.2022 20:38 Ответить
Тяжела и неказиста жизнь расейЦКАГА танкиста
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01.05.2022 23:09 Ответить
 
 