Десантники сбили российский самолет Су-25 из стингера на Донбассе. ФОТО
Воины 25-й отдельной Воздушно-десантной Сичеславской бригады сбили вражеский Су-25 с помощью ПЗРК "Stinger".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.
В сообщении отмечается: "На Донетчине Сечеславские десантники выстрелом из ПЗРК "Стингер" уничтожили вражеский самолет Су-25, так называемый бессмертный "Грач". На этом не останавливаемся, сезон "охоты" за российской техникой продолжается!".
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+87 vadyan
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+53 Александр Чуднивец #474549
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+46 mrSmith
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Який же сьогодня вдалий для ППО день!
купечествоВМФ?
Надеюсь, завтра будет и день авиации и день флота у кацапни.
Слава ЗСУ!
https://t.me/zsuwar/12280
стингер взлетает,
а значит москАли
100 процентов помрут
Звідки у рядах ЗСУ береться така кількість совкової пропаганди?
Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!