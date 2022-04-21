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Десантники сбили российский самолет Су-25 из стингера на Донбассе. ФОТО

Воины 25-й отдельной Воздушно-десантной Сичеславской бригады сбили вражеский Су-25 с помощью ПЗРК "Stinger".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "На Донетчине Сечеславские десантники выстрелом из ПЗРК "Стингер" уничтожили вражеский самолет Су-25, так называемый бессмертный "Грач". На этом не останавливаемся, сезон "охоты" за российской техникой продолжается!".

Читайте также: ВСУ уничтожили на Харьковщине 2 вражеских самолета

Десантники сбили российский самолет Су-25 из стингера на Донбассе 01

авиация (2832) самолет (3600) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) Stinger (16)


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Топ комментарии
+87
Сьогодні прям хлопці наші розійшлися! У чистий четвер миють небо наше від погані!
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21.04.2022 20:22
+53
ДШВ України-черговий респект...
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21.04.2022 20:21
+46
Невже третій?!
Який же сьогодня вдалий для ППО день!
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21.04.2022 20:22
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ДШВ України-черговий респект...
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21.04.2022 20:21 Ответить
Молодці.Професіонали.
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21.04.2022 20:46 Ответить
Сьогодні прям хлопці наші розійшлися! У чистий четвер миють небо наше від погані!
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21.04.2022 20:22 Ответить
Невже третій?!
Який же сьогодня вдалий для ППО день!
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21.04.2022 20:22 Ответить
Это просто праздник какой то!
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21.04.2022 20:24 Ответить
ну єслі празднік, надо сфотографіровацца
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21.04.2022 21:06 Ответить
Харитон із Іваничем !
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21.04.2022 20:58 Ответить
И плюс один окремо.
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21.04.2022 23:22 Ответить
Ага, два біля Ізюму, один - на Донбасі. І два гвинтокрила на Запоріжжі (Гуляйполе рулить).
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21.04.2022 20:49 Ответить
👍
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21.04.2022 20:22 Ответить
https://t.me/military_az/18037 Позиции ВС РФ , корректировка артиллерийского огня ВСУ застала врасплох российского бойца,который отошёл посрать
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21.04.2022 20:23 Ответить
Зато у него сразу запор прошел и валил он дальше чем видел
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21.04.2022 20:29 Ответить
Зато штаны чистые.
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21.04.2022 20:33 Ответить
Вы всьоврети! мАкшанский витязь не мог пойти срать! Он банально обосрался!
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21.04.2022 20:53 Ответить
совковий літак проти капіталістичного стінгера - був приречиний ....
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21.04.2022 20:24 Ответить
Vot moloci
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21.04.2022 20:25 Ответить
в найкращих традиціях Афганістану
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21.04.2022 20:26 Ответить
Сегодня у рузких нацистов день авиации
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21.04.2022 20:26 Ответить
Чем ответит купечество ВМФ?
Надеюсь, завтра будет и день авиации и день флота у кацапни.
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21.04.2022 21:08 Ответить
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21.04.2022 20:28 Ответить
Нравіца ненравіца, танцуй мая красавіца!

Слава ЗСУ!
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21.04.2022 20:28 Ответить
Сегодня хороший улов.
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21.04.2022 20:29 Ответить
Так, у боях за Авдіївку українські військові ліквідували одного з одіозних ватажків бойовиків - командира другої роти батальйону «Спарта» на прізвисько «Водяний».

https://t.me/zsuwar/12280

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21.04.2022 20:31 Ответить
Ну этот очень давно просился. Годами прям. Наконец награда нашла героя.
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21.04.2022 20:35 Ответить
А рижого козлобородого коли?
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22.04.2022 00:25 Ответить
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21.04.2022 20:31 Ответить
"бедные курсанты" на кацапо-дирижаблях уже не знают какой эшелон занимать - высокопойдешь - буком станешь , а низко возьмешь - так тебя стингер в зад поцелует - ну куды крестьянину податься - только в морг, что-бы не мучиться
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21.04.2022 20:37 Ответить
А ведь глаголила надпись на камне для типавитязявоньюруZZкой смердящего, налево пойдешь ...на право..прямо...везде ***** пойдешь.
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21.04.2022 20:57 Ответить
а у них другого выхода нет - перед вылетом им показывают фото семьи с сегодняшней газетой "Правда" в руках.
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21.04.2022 21:00 Ответить
Сьогодні в нашому небі відбувається літакопад орків , да так гарно падають , що очі милує
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21.04.2022 20:53 Ответить
Степи стреляют,
стингер взлетает,
а значит москАли
100 процентов помрут

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21.04.2022 21:03 Ответить
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21.04.2022 21:21 Ответить
"так званий безсмертний "Грач"

Звідки у рядах ЗСУ береться така кількість совкової пропаганди?
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21.04.2022 22:13 Ответить
Красавцы! Так держать! ♥️🇺🇦
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21.04.2022 22:18 Ответить
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21.04.2022 23:27 Ответить
СБИЛИ КАК ГОВНЯНУЮ ШЕСТЕРУ ***** )))
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22.04.2022 19:36 Ответить


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 01:59 Ответить
цензор - налагодження налагоджуеться, чи ну йоґо на фіґ - кофу пьем?
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24.04.2022 02:19 Ответить
мабуть кофа победіла - +15 хвн.
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24.04.2022 02:28 Ответить
 
 