Десантники сбили российский самолет Су-25 из стингера на Донбассе. ФОТО

Воины 25-й отдельной Воздушно-десантной Сичеславской бригады сбили вражеский Су-25 с помощью ПЗРК "Stinger".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "На Донетчине Сечеславские десантники выстрелом из ПЗРК "Стингер" уничтожили вражеский самолет Су-25, так называемый бессмертный "Грач". На этом не останавливаемся, сезон "охоты" за российской техникой продолжается!".

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