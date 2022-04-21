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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Десантники збили російський літак Су-25 зі стінгера на Донбасі. ФОТО

Воїни 25-ї окремої Повітрянодесантна Січеславської бригади збили ворожий Су-25 за допомогою ПЗРК "Stinger".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці бригади. 

У повідомленні зазначається: "На Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК "Стінгер" знищили ворожий літак СУ-25 , так званий безсмертний "Грач". На цьому не зупиняємося, сезон "полювання" за російською технікою продовжується!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили на Харківщині 2 ворожих літаки

Десантники збили російський літак Су-25 зі стінгера на Донбасі 01

Автор: 

авіація (4134) літак (2914) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156) Stinger (20)


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Топ коментарі
+87
Сьогодні прям хлопці наші розійшлися! У чистий четвер миють небо наше від погані!
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21.04.2022 20:22
+53
ДШВ України-черговий респект...
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21.04.2022 20:21
+46
Невже третій?!
Який же сьогодня вдалий для ППО день!
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21.04.2022 20:22
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ДШВ України-черговий респект...
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21.04.2022 20:21 Відповісти
Молодці.Професіонали.
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21.04.2022 20:46 Відповісти
Сьогодні прям хлопці наші розійшлися! У чистий четвер миють небо наше від погані!
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21.04.2022 20:22 Відповісти
Невже третій?!
Який же сьогодня вдалий для ППО день!
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21.04.2022 20:22 Відповісти
Это просто праздник какой то!
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21.04.2022 20:24 Відповісти
ну єслі празднік, надо сфотографіровацца
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21.04.2022 21:06 Відповісти
Харитон із Іваничем !
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21.04.2022 20:58 Відповісти
И плюс один окремо.
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21.04.2022 23:22 Відповісти
Ага, два біля Ізюму, один - на Донбасі. І два гвинтокрила на Запоріжжі (Гуляйполе рулить).
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21.04.2022 20:49 Відповісти
👍
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21.04.2022 20:22 Відповісти
https://t.me/military_az/18037 Позиции ВС РФ , корректировка артиллерийского огня ВСУ застала врасплох российского бойца,который отошёл посрать
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21.04.2022 20:23 Відповісти
Зато у него сразу запор прошел и валил он дальше чем видел
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21.04.2022 20:29 Відповісти
Зато штаны чистые.
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21.04.2022 20:33 Відповісти
Вы всьоврети! мАкшанский витязь не мог пойти срать! Он банально обосрался!
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21.04.2022 20:53 Відповісти
совковий літак проти капіталістичного стінгера - був приречиний ....
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21.04.2022 20:24 Відповісти
Vot moloci
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21.04.2022 20:25 Відповісти
в найкращих традиціях Афганістану
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21.04.2022 20:26 Відповісти
Сегодня у рузких нацистов день авиации
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21.04.2022 20:26 Відповісти
Чем ответит купечество ВМФ?
Надеюсь, завтра будет и день авиации и день флота у кацапни.
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21.04.2022 21:08 Відповісти
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21.04.2022 20:28 Відповісти
Нравіца ненравіца, танцуй мая красавіца!

Слава ЗСУ!
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21.04.2022 20:28 Відповісти
Сегодня хороший улов.
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21.04.2022 20:29 Відповісти
Так, у боях за Авдіївку українські військові ліквідували одного з одіозних ватажків бойовиків - командира другої роти батальйону «Спарта» на прізвисько «Водяний».

https://t.me/zsuwar/12280

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21.04.2022 20:31 Відповісти
Ну этот очень давно просился. Годами прям. Наконец награда нашла героя.
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21.04.2022 20:35 Відповісти
А рижого козлобородого коли?
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22.04.2022 00:25 Відповісти
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21.04.2022 20:31 Відповісти
"бедные курсанты" на кацапо-дирижаблях уже не знают какой эшелон занимать - высокопойдешь - буком станешь , а низко возьмешь - так тебя стингер в зад поцелует - ну куды крестьянину податься - только в морг, что-бы не мучиться
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21.04.2022 20:37 Відповісти
А ведь глаголила надпись на камне для типавитязявоньюруZZкой смердящего, налево пойдешь ...на право..прямо...везде ***** пойдешь.
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21.04.2022 20:57 Відповісти
а у них другого выхода нет - перед вылетом им показывают фото семьи с сегодняшней газетой "Правда" в руках.
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21.04.2022 21:00 Відповісти
Сьогодні в нашому небі відбувається літакопад орків , да так гарно падають , що очі милує
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21.04.2022 20:53 Відповісти
Степи стреляют,
стингер взлетает,
а значит москАли
100 процентов помрут

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21.04.2022 21:03 Відповісти
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21.04.2022 21:21 Відповісти
"так званий безсмертний "Грач"

Звідки у рядах ЗСУ береться така кількість совкової пропаганди?
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21.04.2022 22:13 Відповісти
Красавцы! Так держать! ♥️🇺🇦
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21.04.2022 22:18 Відповісти
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21.04.2022 23:27 Відповісти
СБИЛИ КАК ГОВНЯНУЮ ШЕСТЕРУ ***** )))
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22.04.2022 19:36 Відповісти


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 01:59 Відповісти
цензор - налагодження налагоджуеться, чи ну йоґо на фіґ - кофу пьем?
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24.04.2022 02:19 Відповісти
мабуть кофа победіла - +15 хвн.
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24.04.2022 02:28 Відповісти
 
 