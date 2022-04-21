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Десантники збили російський літак Су-25 зі стінгера на Донбасі. ФОТО
Воїни 25-ї окремої Повітрянодесантна Січеславської бригади збили ворожий Су-25 за допомогою ПЗРК "Stinger".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці бригади.
У повідомленні зазначається: "На Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК "Стінгер" знищили ворожий літак СУ-25 , так званий безсмертний "Грач". На цьому не зупиняємося, сезон "полювання" за російською технікою продовжується!".
Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили на Харківщині 2 ворожих літаки
Топ коментарі
+87 vadyan
показати весь коментар21.04.2022 20:22
+53 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.04.2022 20:21
+46 mrSmith
показати весь коментар21.04.2022 20:22
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Який же сьогодня вдалий для ППО день!
купечествоВМФ?
Надеюсь, завтра будет и день авиации и день флота у кацапни.
Слава ЗСУ!
https://t.me/zsuwar/12280
стингер взлетает,
а значит москАли
100 процентов помрут
Звідки у рядах ЗСУ береться така кількість совкової пропаганди?
Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!