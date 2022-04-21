Десантники збили російський літак Су-25 зі стінгера на Донбасі. ФОТО

Воїни 25-ї окремої Повітрянодесантна Січеславської бригади збили ворожий Су-25 за допомогою ПЗРК "Stinger".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "На Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК "Стінгер" знищили ворожий літак СУ-25 , так званий безсмертний "Грач". На цьому не зупиняємося, сезон "полювання" за російською технікою продовжується!".

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