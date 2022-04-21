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ЗСУ знищили на Харківщині 2 ворожих літаки

су

На Харківщині, в районі міста Ізюм, збито два ворожих винищувачі на висоті 6 тис. метрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Сьогодні підрозділами повітряного командування "Схід" у взаємодії з силами Операції Об’єднаних сил на Харківщині ліквідовано два ворожих літаки. За попередніми даними знищено російських винищувачів типу Су-34 та Су-35. Знешкодження повітряних цілей відбулося на висоті близько 6 000 метрів в районі Ізюма", - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними ЗСУ,  на Харківщині впродовж поточної доби також ліквідовано один БПЛА.

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Топ коментарі
+57
Сегодня прямо птичкопад какой-то, после непродолжительного затишья.
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21.04.2022 18:22
+43
Це гарна інформація особливо 6000т.м.красота!
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21.04.2022 18:23
+39
Два вертолёта, два самолёта... Такими темпами всю авиацию противника до 9 мая уничтожат.
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21.04.2022 18:33
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Сегодня прямо птичкопад какой-то, после непродолжительного затишья.
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21.04.2022 18:22 Відповісти
Два вертолёта, два самолёта... Такими темпами всю авиацию противника до 9 мая уничтожат.
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21.04.2022 18:33 Відповісти
відкрий карту, подивись, в одному липецьку сконцентровано 170 літаків... роботи в нас дуже багато... до кацапського свята, 9 травня, ми точно не встигнемо все перемолоти...
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21.04.2022 20:12 Відповісти
Пригадалося, - "два магнітофона, двє кінокамєри, два портсігара отєчєствєнних, куртка замшевая... двє... ))))

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21.04.2022 21:15 Відповісти
Це отой із Словакії С300?
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21.04.2022 18:22 Відповісти
Це може бути також британський Starstreak
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21.04.2022 18:33 Відповісти
Starstreak на 6 км не добивает.
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21.04.2022 18:49 Відповісти
До 7 км StarStreak бьет.
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21.04.2022 19:32 Відповісти
Все відносно - може і на 7тис дістати, а може і на 3тис не долетіти
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21.04.2022 21:47 Відповісти
На передньому краї, скоріше за все працюють "Оси", "Буки" та "Стріла-10".
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21.04.2022 18:49 Відповісти
С-300 навряд здатна збити Су-34/30
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21.04.2022 21:46 Відповісти
Наши работают все лучше и лучше.
Где наступление???
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21.04.2022 18:22 Відповісти
Схоже літаки з'явилися у нас.
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21.04.2022 18:31 Відповісти
Первым делом мы испортили самолёты ну а лапотников пушками прибьем.
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21.04.2022 18:23 Відповісти
Це гарна інформація особливо 6000т.м.красота!
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21.04.2022 18:23 Відповісти
6000 метров ето уже серьезно. Явно не ПЗРК работали. Когда уже С-300 будет сбивать Тушки над Мариком
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21.04.2022 18:24 Відповісти
Це проба пера
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21.04.2022 18:25 Відповісти
пзрк різні бувають і 6 км теж б'ють, але кацапам краще не знати
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21.04.2022 19:12 Відповісти
Британский StarStreak до 7 км.
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21.04.2022 19:33 Відповісти
Тушки нужно жечь не над Мариком,а дома..до - ма..
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21.04.2022 19:51 Відповісти
Хотя и Буком могли. Там куча этого говна захватили у козломордых.
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21.04.2022 23:47 Відповісти
Нічого собі!

Це точно не Стінгером, в якого висота максимум 3,8 км!

Смерть москалям!
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21.04.2022 18:24 Відповісти
Бук може збив, хто зна
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21.04.2022 18:29 Відповісти
Что с летунами?
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21.04.2022 18:30 Відповісти
Невже С-300?! ПЗРК ж не дістають на такій висоті?
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21.04.2022 18:31 Відповісти
Британський Starstreak ПЗРК можі дістати
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21.04.2022 18:35 Відповісти
Не может...он до 5 км ...
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21.04.2022 18:39 Відповісти
Может. 5 километров это с высокой вероятностью. Дальше шансы попасть резко падают. Но на 6 км они все еще неплохи. Ракета разогнанная до двух скоростей звука по инерции пролетить довольно далеко. А лазеру вообще похер, луч теряет энергию очень мало с расстоянием, подсвечивать ему хвост он может и на 20 км если надо будет.
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21.04.2022 18:47 Відповісти
не может. При достижении предельной высоты происходит самоликвидация поражающих элементовв.
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21.04.2022 19:03 Відповісти
StarStreak достает до 7 км.
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21.04.2022 23:45 Відповісти
там пока нет С-300. Это гарантировано бук армейской ПВО, которых у нас поки що як гівна за банєю у кацапа.
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21.04.2022 18:54 Відповісти
Майже усі висотні збиті літаки на рахунку ЗРК Бук
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21.04.2022 21:48 Відповісти
-100 000 000$ вітаю
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21.04.2022 18:33 Відповісти
дедоларизація міністерства відступу рабсійської *********
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21.04.2022 18:55 Відповісти
Не даремно написали висоту. Оркам попередження, що їм вже там хана.
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21.04.2022 18:33 Відповісти
кацолёдчики непуганые сучилища. Посмотрели ТТХ Starstreak, забрались на двухсотый эшелон, а тут внезапно древний "бучок" армейской ПВО в засаде ...
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21.04.2022 18:35 Відповісти
Дякуємо красені за подарунки! Слава Героям!
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21.04.2022 18:47 Відповісти
Сегодня шо ,на ********* день авиации ?
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21.04.2022 18:57 Відповісти
Усім раджу послухати на ютубі про розробку ЗРК від КБ ЛУЧ 40 МЛН$ та 2 роки на розробку. За вісім років війни нічого не зроблено дивом продавили "нептуна". Якби ж -то мали міцнішу ПВО то москалі з криму так би не вискочили. Та й ракет було б збито більше.
Оце ціна нашої проклятої корупції !
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21.04.2022 19:01 Відповісти
Одного пошкодили вроді дотянув до ростова
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21.04.2022 19:03 Відповісти
Чистый четверг. Грязь бьётся о небесную твердь.
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21.04.2022 19:06 Відповісти
У нас есть еще Печора при том модифицированная есишо. И их немало.
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21.04.2022 20:13 Відповісти
 
 