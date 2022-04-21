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ЗСУ знищили на Харківщині 2 ворожих літаки
На Харківщині, в районі міста Ізюм, збито два ворожих винищувачі на висоті 6 тис. метрів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Повітряне командування "Схід".
"Сьогодні підрозділами повітряного командування "Схід" у взаємодії з силами Операції Об’єднаних сил на Харківщині ліквідовано два ворожих літаки. За попередніми даними знищено російських винищувачів типу Су-34 та Су-35. Знешкодження повітряних цілей відбулося на висоті близько 6 000 метрів в районі Ізюма", - сказано в повідомленні.
Крім того, за даними ЗСУ, на Харківщині впродовж поточної доби також ліквідовано один БПЛА.
Топ коментарі
+57 Бяка Бука
показати весь коментар21.04.2022 18:22
+43 Алекс Ков
показати весь коментар21.04.2022 18:23
+39 ladyar
показати весь коментар21.04.2022 18:33
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Будь ласка, зачекайте...
Где наступление???
Це точно не Стінгером, в якого висота максимум 3,8 км!
Смерть москалям!
Оце ціна нашої проклятої корупції !