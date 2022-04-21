ЗСУ знищили на Харківщині 2 ворожих літаки

На Харківщині, в районі міста Ізюм, збито два ворожих винищувачі на висоті 6 тис. метрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Сьогодні підрозділами повітряного командування "Схід" у взаємодії з силами Операції Об’єднаних сил на Харківщині ліквідовано два ворожих літаки. За попередніми даними знищено російських винищувачів типу Су-34 та Су-35. Знешкодження повітряних цілей відбулося на висоті близько 6 000 метрів в районі Ізюма", - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними ЗСУ, на Харківщині впродовж поточної доби також ліквідовано один БПЛА.

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