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авиация (2703) самолет (3551) Харьковщина (5576) Воздушные силы (2002)

ВСУ уничтожили на Харьковщине 2 вражеских самолета

су

На Харьковщине, в районе города Изюм, сбиты два вражеских истребителя на высоте 6 тыс. метров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Воздушное командование "Схід".

"Сегодня подразделениями Воздушного командования "Схід" во взаимодействии с силами Операции объединенных сил на Харьковщине ликвидированы два вражеских самолета. По предварительным данным, уничтожены российские истребители типа Су-34 и Су-35. Обезвреживание воздушных целей произошло на высоте около 6 000 метров в районе Изюма", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ВСУ, в Харьковской области в течение текущих суток также ликвидирован один БПЛА.

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Топ комментарии
+57
Сегодня прямо птичкопад какой-то, после непродолжительного затишья.
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21.04.2022 18:22
+43
Це гарна інформація особливо 6000т.м.красота!
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21.04.2022 18:23
+39
Два вертолёта, два самолёта... Такими темпами всю авиацию противника до 9 мая уничтожат.
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21.04.2022 18:33
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Сегодня прямо птичкопад какой-то, после непродолжительного затишья.
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21.04.2022 18:22 Ответить
Два вертолёта, два самолёта... Такими темпами всю авиацию противника до 9 мая уничтожат.
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21.04.2022 18:33 Ответить
відкрий карту, подивись, в одному липецьку сконцентровано 170 літаків... роботи в нас дуже багато... до кацапського свята, 9 травня, ми точно не встигнемо все перемолоти...
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21.04.2022 20:12 Ответить
Пригадалося, - "два магнітофона, двє кінокамєри, два портсігара отєчєствєнних, куртка замшевая... двє... ))))

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21.04.2022 21:15 Ответить
Це отой із Словакії С300?
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21.04.2022 18:22 Ответить
Це може бути також британський Starstreak
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21.04.2022 18:33 Ответить
Starstreak на 6 км не добивает.
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21.04.2022 18:49 Ответить
До 7 км StarStreak бьет.
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21.04.2022 19:32 Ответить
Все відносно - може і на 7тис дістати, а може і на 3тис не долетіти
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21.04.2022 21:47 Ответить
На передньому краї, скоріше за все працюють "Оси", "Буки" та "Стріла-10".
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21.04.2022 18:49 Ответить
С-300 навряд здатна збити Су-34/30
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21.04.2022 21:46 Ответить
Наши работают все лучше и лучше.
Где наступление???
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21.04.2022 18:22 Ответить
Схоже літаки з'явилися у нас.
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21.04.2022 18:31 Ответить
Первым делом мы испортили самолёты ну а лапотников пушками прибьем.
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21.04.2022 18:23 Ответить
Це гарна інформація особливо 6000т.м.красота!
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21.04.2022 18:23 Ответить
6000 метров ето уже серьезно. Явно не ПЗРК работали. Когда уже С-300 будет сбивать Тушки над Мариком
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21.04.2022 18:24 Ответить
Це проба пера
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21.04.2022 18:25 Ответить
пзрк різні бувають і 6 км теж б'ють, але кацапам краще не знати
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21.04.2022 19:12 Ответить
Британский StarStreak до 7 км.
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21.04.2022 19:33 Ответить
Тушки нужно жечь не над Мариком,а дома..до - ма..
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21.04.2022 19:51 Ответить
Хотя и Буком могли. Там куча этого говна захватили у козломордых.
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21.04.2022 23:47 Ответить
Нічого собі!

Це точно не Стінгером, в якого висота максимум 3,8 км!

Смерть москалям!
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21.04.2022 18:24 Ответить
Бук може збив, хто зна
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21.04.2022 18:29 Ответить
Что с летунами?
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21.04.2022 18:30 Ответить
Невже С-300?! ПЗРК ж не дістають на такій висоті?
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21.04.2022 18:31 Ответить
Британський Starstreak ПЗРК можі дістати
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21.04.2022 18:35 Ответить
Не может...он до 5 км ...
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21.04.2022 18:39 Ответить
Может. 5 километров это с высокой вероятностью. Дальше шансы попасть резко падают. Но на 6 км они все еще неплохи. Ракета разогнанная до двух скоростей звука по инерции пролетить довольно далеко. А лазеру вообще похер, луч теряет энергию очень мало с расстоянием, подсвечивать ему хвост он может и на 20 км если надо будет.
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21.04.2022 18:47 Ответить
не может. При достижении предельной высоты происходит самоликвидация поражающих элементовв.
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21.04.2022 19:03 Ответить
StarStreak достает до 7 км.
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21.04.2022 23:45 Ответить
там пока нет С-300. Это гарантировано бук армейской ПВО, которых у нас поки що як гівна за банєю у кацапа.
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21.04.2022 18:54 Ответить
Майже усі висотні збиті літаки на рахунку ЗРК Бук
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21.04.2022 21:48 Ответить
-100 000 000$ вітаю
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21.04.2022 18:33 Ответить
дедоларизація міністерства відступу рабсійської *********
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21.04.2022 18:55 Ответить
Не даремно написали висоту. Оркам попередження, що їм вже там хана.
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21.04.2022 18:33 Ответить
кацолёдчики непуганые сучилища. Посмотрели ТТХ Starstreak, забрались на двухсотый эшелон, а тут внезапно древний "бучок" армейской ПВО в засаде ...
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21.04.2022 18:35 Ответить
Дякуємо красені за подарунки! Слава Героям!
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21.04.2022 18:47 Ответить
Сегодня шо ,на ********* день авиации ?
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21.04.2022 18:57 Ответить
Усім раджу послухати на ютубі про розробку ЗРК від КБ ЛУЧ 40 МЛН$ та 2 роки на розробку. За вісім років війни нічого не зроблено дивом продавили "нептуна". Якби ж -то мали міцнішу ПВО то москалі з криму так би не вискочили. Та й ракет було б збито більше.
Оце ціна нашої проклятої корупції !
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21.04.2022 19:01 Ответить
Одного пошкодили вроді дотянув до ростова
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21.04.2022 19:03 Ответить
Чистый четверг. Грязь бьётся о небесную твердь.
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21.04.2022 19:06 Ответить
У нас есть еще Печора при том модифицированная есишо. И их немало.
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21.04.2022 20:13 Ответить
 
 