ВСУ уничтожили на Харьковщине 2 вражеских самолета
На Харьковщине, в районе города Изюм, сбиты два вражеских истребителя на высоте 6 тыс. метров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Воздушное командование "Схід".
"Сегодня подразделениями Воздушного командования "Схід" во взаимодействии с силами Операции объединенных сил на Харьковщине ликвидированы два вражеских самолета. По предварительным данным, уничтожены российские истребители типа Су-34 и Су-35. Обезвреживание воздушных целей произошло на высоте около 6 000 метров в районе Изюма", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ВСУ, в Харьковской области в течение текущих суток также ликвидирован один БПЛА.
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Где наступление???
Це точно не Стінгером, в якого висота максимум 3,8 км!
Смерть москалям!
Оце ціна нашої проклятої корупції !