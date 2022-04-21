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Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили российский самолет. ВИДЕО

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский самолет на Изюмском направлении Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, обнародованной в соцсетях, видно, что пилоты катапультировались.

"Сбили! Сбили, бл#дь! Горит! Красота. Два парашюта!", - говорит украинский боец на видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 128-й бригады с помощью ПТРК "Стугна" сожгли российский танк Т-72Б3. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2832) армия РФ (19358) уничтожение (7010)


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Топ комментарии
+97
На Чистий четвер наші хлопці зробили чистішим небо. Слава ЗСУ!
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21.04.2022 15:44
+51
93-й-черговий респект...
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21.04.2022 15:44
+31
Dva parashuta...bum....nea , adin parashut
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21.04.2022 15:45
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На Чистий четвер наші хлопці зробили чистішим небо. Слава ЗСУ!
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21.04.2022 15:44 Ответить
93-й-черговий респект...
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21.04.2022 15:44 Ответить
еще бы и пилотов поймать....ваще класс был бы
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21.04.2022 18:14 Ответить
Dva parashuta...bum....nea , adin parashut
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21.04.2022 15:45 Ответить
а повинно бути 0 виживших!
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21.04.2022 15:48 Ответить
Красунчики!
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21.04.2022 15:46 Ответить
Негайне полювання на пілота з парашютом !

Хто перший його підсмалить на вогні ...
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21.04.2022 15:50 Ответить
Он был тяжелее воздуха...
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21.04.2022 15:53 Ответить
Нехєр шастать!
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21.04.2022 15:58 Ответить
З пілотів не вижив ніхто
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21.04.2022 16:00 Ответить
Нихто Емельян Кузьмич
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21.04.2022 17:03 Ответить
Ви найкращі!
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21.04.2022 16:01 Ответить
Як це, два парашута і обидва розкрилися? Щось у лісі здохло. Невже *****..
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21.04.2022 16:05 Ответить
Закінчуються живі пілоти😉🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.04.2022 16:31 Ответить
Брак
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21.04.2022 16:54 Ответить
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21.04.2022 16:11 Ответить
Красені наші! Слава Героям!
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21.04.2022 16:14 Ответить
Засреляться, двоє ... мисливською рушницею.
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21.04.2022 16:26 Ответить
Краще щоб на вила випадково впали.
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21.04.2022 16:32 Ответить
Сбили СУ - 25, собьют КА - 52. Бьют Су-КА, кацапских шлюх.
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21.04.2022 16:31 Ответить
Два парашути! Ловіць цю сволоту! Один оркський льотчик вартує із сотню наших полонених цивільних і бійців.
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21.04.2022 16:36 Ответить
сложите им парашюты!!!
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21.04.2022 16:54 Ответить
"Вижу пару шутов!"
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21.04.2022 17:01 Ответить
Мне кажется именно это видео уже БЫЛО недели 2-3 назад! Цензор, получше проверяйте, сбить сбили, но не надо ватникам давать повод говорить об "украинских фейках"!
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21.04.2022 17:05 Ответить
"Ігла". Стінгери охороняють кордони між Львівщиною та Тернопільщиною?
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21.04.2022 17:42 Ответить
2 летчика в плену, то нихуя себе живность.!!! Там на 200 можно менять легко...
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21.04.2022 18:40 Ответить
 
 