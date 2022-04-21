Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили российский самолет. ВИДЕО
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский самолет на Изюмском направлении Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, обнародованной в соцсетях, видно, что пилоты катапультировались.
"Сбили! Сбили, бл#дь! Горит! Красота. Два парашюта!", - говорит украинский боец на видео.
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