Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили российский самолет. ВИДЕО

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский самолет на Изюмском направлении Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, обнародованной в соцсетях, видно, что пилоты катапультировались.

"Сбили! Сбили, бл#дь! Горит! Красота. Два парашюта!", - говорит украинский боец на видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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