Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили російський літак. ВIДЕО

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський літак на Ізюмському напрямку Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису, що оприлюднений в соцмережах, видно, що пілоти катапультувалися.

"Збили! Збили, бл#дь! Горить! Красота. Два парашута!", - каже український боєць на відео.

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