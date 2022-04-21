Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили російський літак. ВIДЕО
Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський літак на Ізюмському напрямку Харківської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису, що оприлюднений в соцмережах, видно, що пілоти катапультувалися.
"Збили! Збили, бл#дь! Горить! Красота. Два парашута!", - каже український боєць на відео.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+97 Reception Office
показати весь коментар21.04.2022 15:44
+51 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.04.2022 15:44
+31 Zalais Cilvecins
показати весь коментар21.04.2022 15:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто перший його підсмалить на вогні ...