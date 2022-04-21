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Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили російський літак. ВIДЕО

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський літак на Ізюмському напрямку Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису, що оприлюднений в соцмережах, видно, що пілоти катапультувалися.

"Збили! Збили, бл#дь! Горить! Красота. Два парашута!", - каже український боєць на відео.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

авіація (4133) армія рф (17509) знищення (7322)


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Топ коментарі
+97
На Чистий четвер наші хлопці зробили чистішим небо. Слава ЗСУ!
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21.04.2022 15:44
+51
93-й-черговий респект...
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21.04.2022 15:44
+31
Dva parashuta...bum....nea , adin parashut
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21.04.2022 15:45
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На Чистий четвер наші хлопці зробили чистішим небо. Слава ЗСУ!
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21.04.2022 15:44 Відповісти
93-й-черговий респект...
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21.04.2022 15:44 Відповісти
еще бы и пилотов поймать....ваще класс был бы
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21.04.2022 18:14 Відповісти
Dva parashuta...bum....nea , adin parashut
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21.04.2022 15:45 Відповісти
а повинно бути 0 виживших!
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21.04.2022 15:48 Відповісти
Красунчики!
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21.04.2022 15:46 Відповісти
Негайне полювання на пілота з парашютом !

Хто перший його підсмалить на вогні ...
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21.04.2022 15:50 Відповісти
Он был тяжелее воздуха...
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21.04.2022 15:53 Відповісти
Нехєр шастать!
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21.04.2022 15:58 Відповісти
З пілотів не вижив ніхто
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21.04.2022 16:00 Відповісти
Нихто Емельян Кузьмич
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21.04.2022 17:03 Відповісти
Ви найкращі!
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21.04.2022 16:01 Відповісти
Як це, два парашута і обидва розкрилися? Щось у лісі здохло. Невже *****..
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21.04.2022 16:05 Відповісти
Закінчуються живі пілоти😉🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.04.2022 16:31 Відповісти
Брак
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21.04.2022 16:54 Відповісти
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21.04.2022 16:11 Відповісти
Красені наші! Слава Героям!
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21.04.2022 16:14 Відповісти
Засреляться, двоє ... мисливською рушницею.
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21.04.2022 16:26 Відповісти
Краще щоб на вила випадково впали.
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21.04.2022 16:32 Відповісти
Сбили СУ - 25, собьют КА - 52. Бьют Су-КА, кацапских шлюх.
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21.04.2022 16:31 Відповісти
Два парашути! Ловіць цю сволоту! Один оркський льотчик вартує із сотню наших полонених цивільних і бійців.
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21.04.2022 16:36 Відповісти
сложите им парашюты!!!
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21.04.2022 16:54 Відповісти
"Вижу пару шутов!"
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21.04.2022 17:01 Відповісти
Мне кажется именно это видео уже БЫЛО недели 2-3 назад! Цензор, получше проверяйте, сбить сбили, но не надо ватникам давать повод говорить об "украинских фейках"!
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21.04.2022 17:05 Відповісти
"Ігла". Стінгери охороняють кордони між Львівщиною та Тернопільщиною?
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21.04.2022 17:42 Відповісти
2 летчика в плену, то нихуя себе живность.!!! Там на 200 можно менять легко...
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21.04.2022 18:40 Відповісти
 
 