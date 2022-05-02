Воины 128 ОГШБр из ПЗРК сбили беспилотник оккупантов "Орлан-10". ВИДЕО

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса российский беспилотник "Орлан-10".

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Орлан-10" – один из новейших дронов российской армии, оснащенный видеокамерами с углом обзора 360 градусов, может подниматься на высоту до 5 км, а в автономном режиме улетать от пульта управления вплоть до 600 км. С помощью этого дорогостоящего аппарата россияне не только корректируют артиллерийский огонь, но и проводят радиоразведку и глушат мобильную связь. Орлан-10 летает со скоростью до 150 км и может находиться в воздухе до 18 часов.

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