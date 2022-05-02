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Новости Видео Война
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Воины 128 ОГШБр из ПЗРК сбили беспилотник оккупантов "Орлан-10". ВИДЕО

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса российский беспилотник "Орлан-10".

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Орлан-10" – один из новейших дронов российской армии, оснащенный видеокамерами с углом обзора 360 градусов, может подниматься на высоту до 5 км, а в автономном режиме улетать от пульта управления вплоть до 600 км. С помощью этого дорогостоящего аппарата россияне не только корректируют артиллерийский огонь, но и проводят радиоразведку и глушат мобильную связь. Орлан-10 летает со скоростью до 150 км и может находиться в воздухе до 18 часов.

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беспилотник (3727) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


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Топ комментарии
+16
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02.05.2022 17:52
+8
орлан ловит мышей-полёвок )
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02.05.2022 17:49
+8


Очередной рюзьге *****-10 сбит. Летающая скрепа с моторчиком. 🤣💥🔴⚫
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02.05.2022 17:51
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орлан ловит мышей-полёвок )
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02.05.2022 17:49 Ответить


Очередной рюзьге *****-10 сбит. Летающая скрепа с моторчиком. 🤣💥🔴⚫
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02.05.2022 17:51 Ответить
Самовбився.
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02.05.2022 17:52 Ответить
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02.05.2022 17:52 Ответить
🤣🤣🤣
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02.05.2022 18:02 Ответить
Крутое пике. Упал как мешок с соломой.
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02.05.2022 17:53 Ответить
С навозом.
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02.05.2022 18:27 Ответить
Невдала назва...
Орлан це птпх, якого вже давно внесено до Червоної книги і беспілотник туди піде!
Треба було горобцем назвати, або сорокою!
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02.05.2022 17:53 Ответить
пєтухом, пєтухом було б назвать
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02.05.2022 18:03 Ответить
Дякую!
P.S. Ще від цієї сволоти і поля загажуються.
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02.05.2022 18:42 Ответить
Як їх вираховують у небі, цікаво? Хмари... ніхєра не видно...
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02.05.2022 19:33 Ответить
Дякую вам НАШІ ЗАХИСНИКИ ! Божого захисту ! Ангелів охоронців
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02.05.2022 20:35 Ответить
 
 