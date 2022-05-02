Воины 128 ОГШБр из ПЗРК сбили беспилотник оккупантов "Орлан-10". ВИДЕО
Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса российский беспилотник "Орлан-10".
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что "Орлан-10" – один из новейших дронов российской армии, оснащенный видеокамерами с углом обзора 360 градусов, может подниматься на высоту до 5 км, а в автономном режиме улетать от пульта управления вплоть до 600 км. С помощью этого дорогостоящего аппарата россияне не только корректируют артиллерийский огонь, но и проводят радиоразведку и глушат мобильную связь. Орлан-10 летает со скоростью до 150 км и может находиться в воздухе до 18 часов.
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Очередной рюзьге *****-10 сбит. Летающая скрепа с моторчиком. 🤣💥🔴⚫
Орлан це птпх, якого вже давно внесено до Червоної книги і беспілотник туди піде!
Треба було горобцем назвати, або сорокою!
P.S. Ще від цієї сволоти і поля загажуються.