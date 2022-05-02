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Воїни 128-ї ОГШБр з ПЗРК збили безпілотник окупантів "Орлан-10". ВIДЕО

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ збили з переносного зенітно-ракетного комплексу російський безпілотник "Орлан-10".

Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається що "Орлан-10" – один із новітніх дронів російської армії, який оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, може підніматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульту управління аж до 600 км. За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не тільки коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. "Орлан-10" літає зі швидкістю до 150 км і може перебувати в повітрі до 18 годин.

Також дивіться: Бійці 128-ї ОГШБр з міномета знищили танк Т-72 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4288) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


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Топ коментарі
+16
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02.05.2022 17:52
+8
орлан ловит мышей-полёвок )
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02.05.2022 17:49
+8


Очередной рюзьге *****-10 сбит. Летающая скрепа с моторчиком. 🤣💥🔴⚫
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02.05.2022 17:51
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орлан ловит мышей-полёвок )
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02.05.2022 17:49 Відповісти


Очередной рюзьге *****-10 сбит. Летающая скрепа с моторчиком. 🤣💥🔴⚫
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02.05.2022 17:51 Відповісти
Самовбився.
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02.05.2022 17:52 Відповісти
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02.05.2022 17:52 Відповісти
🤣🤣🤣
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02.05.2022 18:02 Відповісти
Крутое пике. Упал как мешок с соломой.
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02.05.2022 17:53 Відповісти
С навозом.
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02.05.2022 18:27 Відповісти
Невдала назва...
Орлан це птпх, якого вже давно внесено до Червоної книги і беспілотник туди піде!
Треба було горобцем назвати, або сорокою!
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02.05.2022 17:53 Відповісти
пєтухом, пєтухом було б назвать
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02.05.2022 18:03 Відповісти
Дякую!
P.S. Ще від цієї сволоти і поля загажуються.
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02.05.2022 18:42 Відповісти
Як їх вираховують у небі, цікаво? Хмари... ніхєра не видно...
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02.05.2022 19:33 Відповісти
Дякую вам НАШІ ЗАХИСНИКИ ! Божого захисту ! Ангелів охоронців
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02.05.2022 20:35 Відповісти
 
 