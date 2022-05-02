Воїни 128-ї ОГШБр з ПЗРК збили безпілотник окупантів "Орлан-10". ВIДЕО
Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ збили з переносного зенітно-ракетного комплексу російський безпілотник "Орлан-10".
Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається що "Орлан-10" – один із новітніх дронів російської армії, який оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, може підніматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульту управління аж до 600 км. За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не тільки коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. "Орлан-10" літає зі швидкістю до 150 км і може перебувати в повітрі до 18 годин.
Топ коментарі
+16 Шимус
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Очередной рюзьге *****-10 сбит. Летающая скрепа с моторчиком. 🤣💥🔴⚫
Орлан це птпх, якого вже давно внесено до Червоної книги і беспілотник туди піде!
Треба було горобцем назвати, або сорокою!
P.S. Ще від цієї сволоти і поля загажуються.