Украинские защитники призывают эвакуировать весь военный гарнизон с "Азовстали". ВИДЕО

12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого обращается к украинским властям и международному сообществу с просьбой обеспечить выход всем военным, окруженным на заводе "Азовсталь".

Видеообращение опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый украинский народ, уважаемое международное сообщество! Мы, военнослужащие 12-й бригады оперативного назначения НГУ им.Дмитрия Вишневецкого, с нашими собратьями из других подразделений НГУ и других военных формирований 67-е сутки защищаем нашу Украину, находясь заблокированными на заводе "Азовсталь".

67 суток изнурительных боев, авиаударов, артиллерийских обстрелов, без света, воды, пищи, в полном окружении. Изможденные и раненые бойцы не ищут сожаления у врага, а находят возможности наносить беспощадные потери противнику...

В сложившейся ситуации мы призываем высшее военно-политическое руководство страны и международное сообщество сделать все возможное для проведения эвакуации гражданских лиц, оставшихся на территории завода, раненых военнослужащих и тел погибших.

Отвечая за жизнь военнослужащих, призываю осуществить эвакуацию всего военного гарнизона, потому что они того стоят!" - отметили украинские защитники.

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