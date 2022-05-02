Украинские защитники призывают эвакуировать весь военный гарнизон с "Азовстали". ВИДЕО
12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого обращается к украинским властям и международному сообществу с просьбой обеспечить выход всем военным, окруженным на заводе "Азовсталь".
Видеообращение опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемый украинский народ, уважаемое международное сообщество! Мы, военнослужащие 12-й бригады оперативного назначения НГУ им.Дмитрия Вишневецкого, с нашими собратьями из других подразделений НГУ и других военных формирований 67-е сутки защищаем нашу Украину, находясь заблокированными на заводе "Азовсталь".
67 суток изнурительных боев, авиаударов, артиллерийских обстрелов, без света, воды, пищи, в полном окружении. Изможденные и раненые бойцы не ищут сожаления у врага, а находят возможности наносить беспощадные потери противнику...
В сложившейся ситуации мы призываем высшее военно-политическое руководство страны и международное сообщество сделать все возможное для проведения эвакуации гражданских лиц, оставшихся на территории завода, раненых военнослужащих и тел погибших.
Отвечая за жизнь военнослужащих, призываю осуществить эвакуацию всего военного гарнизона, потому что они того стоят!" - отметили украинские защитники.
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Любой договорняк не бесплатный.
Путин будет миротворец,никакой суд ему уже не светит.
Група Спецназу вбиває своїх поранених, щоб зберегти мобільність, групи і виконати бойове завдання. А тисяча вмілих підготовлених мотивованих бійців з "Азову" за законом воєнного часу вартує більше, ніж сотня врятованих .... ...
Це війна з переважаючим і вмілим противником. І на кону саме існування країни.
Тому кожен боєць - на вагу золота.
Может быть Т9 или опечатка?
Як вивести вояків з Маріка треба голову поломати, ССО мабуть мають план.
Зе вже їх списав скоріш за все, йому дЄрмак вже сказав що Азов і підрозділи ЗСУ то по домовленості з кацапами на "парад пабєди"9 травня на Червону площу як військовполонені.
До ворожки не ходи.
Так почитаешь и у нас все так гладко, войны нет, просто ЗСУ отошли (по предательскому приказу Зеленского) и дали окружить наших военных на Азовстали...
Капец просто...