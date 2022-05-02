РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12064 посетителя онлайн
Новости Видео Война
12 738 38

Украинские защитники призывают эвакуировать весь военный гарнизон с "Азовстали". ВИДЕО

12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого обращается к украинским властям и международному сообществу с просьбой обеспечить выход всем военным, окруженным на заводе "Азовсталь".

Видеообращение опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ Изображение

"Уважаемый украинский народ, уважаемое международное сообщество! Мы, военнослужащие 12-й бригады оперативного назначения НГУ им.Дмитрия Вишневецкого, с нашими собратьями из других подразделений НГУ и других военных формирований 67-е сутки защищаем нашу Украину, находясь заблокированными на заводе "Азовсталь".

67 суток изнурительных боев, авиаударов, артиллерийских обстрелов, без света, воды, пищи, в полном окружении. Изможденные и раненые бойцы не ищут сожаления у врага, а находят возможности наносить беспощадные потери противнику...

В сложившейся ситуации мы призываем высшее военно-политическое руководство страны и международное сообщество сделать все возможное для проведения эвакуации гражданских лиц, оставшихся на территории завода, раненых военнослужащих и тел погибших.

Отвечая за жизнь военнослужащих, призываю осуществить эвакуацию всего военного гарнизона, потому что они того стоят!" - отметили украинские защитники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из бомбоубежищ "Азовстали" сегодня удалось вывезти более 100 мирных жителей, - мэр Бойченко

Мариуполь (5722)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Мариуполь фактически уже в руках врага и никакой стратегической ценности уже не имеет. То стоило бы нажать на все пружины что бы сохранить жизнь его героических защитников. Коль не можем освободить военными методами, надо гуманитарными международными. Возможно даже сдача в плен, но грубо говоря под опись. Перед объективами международных организаций людей обследуют пофамильно, что бы потом не сказали что такого человека не было или он погиб под завалами. А потом менять. Наловить орков и менять. Что делать? В плене ничего позорного нет, но в мариупольском случае надо еще и обезопасить ихнее здоровье и жизнь иностранными свидетелями. Все выполнимо. Главное желание.
показать весь комментарий
02.05.2022 19:30
+16
Одні уже здалися, нова могила під містом. Не плекайте надію,що ворог залишить живими захисників
показать весь комментарий
02.05.2022 19:35
+11
хотят сдать мариуполь, зеленые все просрали
показать весь комментарий
02.05.2022 19:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хотят сдать мариуполь, зеленые все просрали
показать весь комментарий
02.05.2022 19:20 Ответить
На сьогодні місто є розрушене і говорить про здачу не вірно. Людей потрібно рятувати, але высокому рівню це не цікаво. Рівень сказав,що там специ.
показать весь комментарий
02.05.2022 19:24 Ответить
Мариуполь фактически уже в руках врага и никакой стратегической ценности уже не имеет. То стоило бы нажать на все пружины что бы сохранить жизнь его героических защитников. Коль не можем освободить военными методами, надо гуманитарными международными. Возможно даже сдача в плен, но грубо говоря под опись. Перед объективами международных организаций людей обследуют пофамильно, что бы потом не сказали что такого человека не было или он погиб под завалами. А потом менять. Наловить орков и менять. Что делать? В плене ничего позорного нет, но в мариупольском случае надо еще и обезопасить ихнее здоровье и жизнь иностранными свидетелями. Все выполнимо. Главное желание.
показать весь комментарий
02.05.2022 19:30 Ответить
Одні уже здалися, нова могила під містом. Не плекайте надію,що ворог залишить живими захисників
показать весь комментарий
02.05.2022 19:35 Ответить
Им насрать на международные организации.
показать весь комментарий
02.05.2022 19:50 Ответить
да вам зелебобам и кацапам на все насрать за что вас и будут судить после войны
показать весь комментарий
03.05.2022 03:49 Ответить
Азовцев они в плен не возьмут, сразу замочат. Разве что под опись.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:16 Ответить
под какую опись что вы несете? кто даст гарантии?
показать весь комментарий
03.05.2022 03:51 Ответить
Та срали москалі на ті міжнародні організації...доведено не одноразово.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:54 Ответить
Та чхали москалі на всі міжнародні організації..довндено неодноразово.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:05 Ответить
на бутылку тужик, тужся
показать весь комментарий
02.05.2022 21:05 Ответить
pora probivatj koridor.....
показать весь комментарий
02.05.2022 19:25 Ответить
Зеля наступать вообще не собирался,не собирается и не будет собираться
показать весь комментарий
02.05.2022 19:28 Ответить
Це він тобі особисто сказав, довбню?
показать весь комментарий
02.05.2022 20:28 Ответить
Если на колени перед Путиным стать,то да.
Любой договорняк не бесплатный.
Путин будет миротворец,никакой суд ему уже не светит.
показать весь комментарий
02.05.2022 19:27 Ответить
Зеленський сказав що розробляється секретна операція, час іде,операція від зе лежить під сукном
показать весь комментарий
02.05.2022 19:33 Ответить
Ну должен же быть способ вытащить их оттуда!
показать весь комментарий
02.05.2022 19:34 Ответить
зелена камарилья зробила все щоб ворог у перші дні війни захопив південь країни, невже ще хтось вірить що вони будуть спасати його захисників? як може чотриразовий уклоніст від служби зрозуміти мужність наших воїнів, поняття честі та військового братерства?
показать весь комментарий
02.05.2022 19:37 Ответить
Є понад 200 танків з Польщі та трохи ППО з Чехословаччини. Чи не достатньо було б розблокувати Азовсталі? Я думаю, що це буде дорого, але вигода - це зламати сухопутний міст і деморалізувати окупантів.
показать весь комментарий
02.05.2022 19:37 Ответить
пипец ты даун
показать весь комментарий
03.05.2022 03:52 Ответить
З військової точки зору, захисники зробили дуже важливу річ: дали час на перегрупування, відтягнувши сили. Вихід шляхом переговорів - майже неможливий, теоретично вихід дуже малими групами, з великими втратами, з зустрічними заходами. Вони бідаки в мишеловці.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:04 Ответить
Закони мирного часу в війну не діють.
Група Спецназу вбиває своїх поранених, щоб зберегти мобільність, групи і виконати бойове завдання. А тисяча вмілих підготовлених мотивованих бійців з "Азову" за законом воєнного часу вартує більше, ніж сотня врятованих .... ...
Це війна з переважаючим і вмілим противником. І на кону саме існування країни.
Тому кожен боєць - на вагу золота.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:11 Ответить
Група Спецназу вбиває своїх поранених, щоб зберегти мобільність,

Может быть Т9 или опечатка?
показать весь комментарий
02.05.2022 20:32 Ответить
это у них в кацапии так действует спецназ
показать весь комментарий
03.05.2022 03:53 Ответить
не трынди кацап никто крым не позволит отдать - сразу выкинем зеленку на мусорку
показать весь комментарий
03.05.2022 03:54 Ответить
Таня, а не пошла бы ты за кораблем росейским ? Только сегодня зареганное чмо разводит срач на ветке. Модер , присмотритесь к этому персонажу.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:30 Ответить
пуйло военных оттуда добровольно не выпустит - басурины и прочая нечисть объявили что бойцы Азов пойдут под их "трибунал" исходя из этого плен равен смерти - не стоит даже пытать иллюзий на обмен. Загнать бы рашистов в хороший такой котел - вот тогда было бы можно обменять зеленый коридор на зеленый коридор но это так пока мысли вслух. Деблокада военным путем тоже не исключается - сухопутный коридор в крым надо ломать рано или поздно и чем быстрее это произойдет тем лучше. Но на это все нет времени у защитников Мариуполя - воевать в кольце два месяца без снабжения,ротации,возможности эвакуации раненых...это подвиг - но силы как и возможности защищаться иссякают и решать нужно сейчас так как завтра может быть поздно.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:21 Ответить
Нажаль чи на щастя більщість цих бійців обере смерть в бою ніж полон у кацапського бидла на Червоні площі 9 травня. Здохни Кацапія.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:24 Ответить
Дуже нагадує часи Іловайська, дуже схоже.
Як вивести вояків з Маріка треба голову поломати, ССО мабуть мають план.
Зе вже їх списав скоріш за все, йому дЄрмак вже сказав що Азов і підрозділи ЗСУ то по домовленості з кацапами на "парад пабєди"9 травня на Червону площу як військовполонені.
До ворожки не ходи.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:22 Ответить
валера ***** игоров, ботоферма вообще отупела
показать весь комментарий
02.05.2022 21:10 Ответить
нет у них гугл перекладач тупой
показать весь комментарий
03.05.2022 03:55 Ответить
Якщо цивільні жінки з дітьми, евакуйовані з Азовсталі,проходять багаторазову фільтрацію, поки попадуть в Запоріжжя, то воїнів взагалі будуть страшно катувати і вбивати.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:32 Ответить
Щось не чути скавчання зелебобіків з обуреннями на рахунок здачі їхнім божком захистників Маріуполя оркам на розтерзання...Іловайськ, Дебальцево добре пам'ятають, а от про того хто здав Маріуполь ні гу гу...
показать весь комментарий
02.05.2022 20:52 Ответить
Зачем это публиковать? Типа народ и военнополитическое руководство забили на людей и ждут их гибели... Чисто кремлевский тезис раскручивается... Это могут только предатели публиковать.
Так почитаешь и у нас все так гладко, войны нет, просто ЗСУ отошли (по предательскому приказу Зеленского) и дали окружить наших военных на Азовстали...
Капец просто...
показать весь комментарий
02.05.2022 22:30 Ответить
так и есть зеленский забил на азовцев еще с (до)начала войны как и ахметов и все мариупольское кодло азовстали и иллича
показать весь комментарий
03.05.2022 03:57 Ответить
 
 